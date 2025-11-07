Apa yang dimaksud dengan Cypher (CYPR)

Protokol Cypher adalah protokol yang memungkinkan merek berinteraksi dengan pengguna dalam menawarkan hadiah pembelanjaan untuk Kartu Kripto Cypher secara global. Protokol ini akan menjadi masa depan penggunaan miles maskapai dan poin kartu kredit. Cypher adalah rekening bank on-chain global. Protokol Cypher adalah protokol yang memungkinkan merek berinteraksi dengan pengguna dalam menawarkan hadiah pembelanjaan untuk Kartu Kripto Cypher secara global. Protokol ini akan menjadi masa depan penggunaan miles maskapai dan poin kartu kredit. Cypher adalah rekening bank on-chain global.

Berapa nilai Cypher (CYPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cypher (CYPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomi Cypher (CYPR)

Memahami tokenomi Cypher (CYPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CYPR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cypher Berapa nilai Cypher (CYPR) hari ini? Harga live CYPR dalam USD adalah 0.04722 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CYPR ke USD saat ini? $ 0.04722 . Cobalah Harga CYPR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cypher? Kapitalisasi pasar CYPR adalah $ 4.48M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CYPR? Suplai beredar CYPR adalah 94.83M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CYPR? CYPR mencapai harga ATH sebesar 0.4680578929249782 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CYPR? CYPR mencapai harga ATL 0.028705042947441254 USD . Berapa volume perdagangan CYPR? Volume perdagangan 24 jam live CYPR adalah $ 403.66K USD . Akankah harga CYPR naik lebih tinggi tahun ini? CYPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CYPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Cypher (CYPR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

