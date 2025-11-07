BursaDEX+
Harga live Cypher hari ini adalah 0.04722 USD. Lacak informasi harga aktual CYPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CYPR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CYPR

Info Harga CYPR

Penjelasan CYPR

Whitepaper CYPR

Situs Web Resmi CYPR

Tokenomi CYPR

Prakiraan Harga CYPR

Riwayat CYPR

Panduan Membeli CYPR

Konverter CYPR ke Mata Uang Fiat

Spot CYPR

Futures USDT-M CYPR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cypher

Harga Cypher(CYPR)

Harga Live 1 CYPR ke USD:

$0.04727
$0.04727$0.04727
+2.76%1D
USD
Grafik Harga Live Cypher (CYPR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:51 (UTC+8)

Informasi Harga Cypher (CYPR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04541
$ 0.04541$ 0.04541
Low 24 Jam
$ 0.064
$ 0.064$ 0.064
High 24 Jam

$ 0.04541
$ 0.04541$ 0.04541

$ 0.064
$ 0.064$ 0.064

$ 0.4680578929249782
$ 0.4680578929249782$ 0.4680578929249782

$ 0.028705042947441254
$ 0.028705042947441254$ 0.028705042947441254

+1.07%

+2.76%

-7.60%

-7.60%

Harga aktual Cypher (CYPR) adalah $ 0.04722. Selama 24 jam terakhir, CYPR diperdagangkan antara low $ 0.04541 dan high $ 0.064, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCYPR adalah $ 0.4680578929249782, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.028705042947441254.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CYPR telah berubah sebesar +1.07% selama 1 jam terakhir, +2.76% selama 24 jam, dan -7.60% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cypher (CYPR)

No.1393

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

$ 403.66K
$ 403.66K$ 403.66K

$ 47.22M
$ 47.22M$ 47.22M

94.83M
94.83M 94.83M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.48%

BASE

Kapitalisasi Pasar Cypher saat ini adalah $ 4.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 403.66K. Suplai beredar CYPR adalah 94.83M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 47.22M.

Riwayat Harga Cypher (CYPR) USD

Pantau perubahan harga Cypher untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0012696+2.76%
30 Days$ -0.12578-72.71%
60 Hari$ -0.05278-52.78%
90 Hari$ -0.05278-52.78%
Perubahan Harga Cypher Hari Ini

Hari ini, CYPR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0012696 (+2.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cypher 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.12578 (-72.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cypher 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CYPR terlihat mengalami perubahan $ -0.05278 (-52.78%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cypher 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05278 (-52.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cypher (CYPR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cypher sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cypher (CYPR)

Protokol Cypher adalah protokol yang memungkinkan merek berinteraksi dengan pengguna dalam menawarkan hadiah pembelanjaan untuk Kartu Kripto Cypher secara global. Protokol ini akan menjadi masa depan penggunaan miles maskapai dan poin kartu kredit. Cypher adalah rekening bank on-chain global.

Cypher tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cypher Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CYPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cypher di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cypher dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cypher (USD)

Berapa nilai Cypher (CYPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cypher (CYPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cypher.

Cek prediksi harga Cypher sekarang!

Tokenomi Cypher (CYPR)

Memahami tokenomi Cypher (CYPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CYPR sekarang!

Cara membeli Cypher (CYPR)

Ingin mengetahui cara membeli Cypher? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cypher di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CYPR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cypher

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cypher, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Cypher
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cypher

Berapa nilai Cypher (CYPR) hari ini?
Harga live CYPR dalam USD adalah 0.04722 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CYPR ke USD saat ini?
Harga CYPR ke USD saat ini adalah $ 0.04722. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cypher?
Kapitalisasi pasar CYPR adalah $ 4.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CYPR?
Suplai beredar CYPR adalah 94.83M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CYPR?
CYPR mencapai harga ATH sebesar 0.4680578929249782 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CYPR?
CYPR mencapai harga ATL 0.028705042947441254 USD.
Berapa volume perdagangan CYPR?
Volume perdagangan 24 jam live CYPR adalah $ 403.66K USD.
Akankah harga CYPR naik lebih tinggi tahun ini?
CYPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CYPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:29:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cypher (CYPR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

