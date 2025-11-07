Apa yang dimaksud dengan Constellation (DAG)

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Prediksi Harga Constellation (USD)

Berapa nilai Constellation (DAG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Constellation (DAG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Constellation.

Tokenomi Constellation (DAG)

Memahami tokenomi Constellation (DAG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DAG sekarang!

Cara membeli Constellation (DAG)

Sumber Daya Constellation

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Constellation, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Perkembangan Industri Penting Constellation (DAG)

