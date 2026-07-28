Tokenomi Data Network (DATA)

Tokenomi Data Network (DATA)

Telusuri wawasan utama tentang Data Network (DATA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-28 10:43:18 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Data Network (DATA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Data Network (DATA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 86.41M
$ 86.41M$ 86.41M
Total Suplai:
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
Suplai yang Beredar:
$ 356.32M
$ 356.32M$ 356.32M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 249.74M
$ 249.74M$ 249.74M
All-Time High:
$ 0.3528
$ 0.3528$ 0.3528
All-Time Low:
$ 0.275390213812515
$ 0.275390213812515$ 0.275390213812515
Harga Saat Ini:
$ 0.2425
$ 0.2425$ 0.2425

Informasi Data Network (DATA)

DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.

Situs Web Resmi:
https://datafdn.org/
Whitepaper:
https://docs.datafdn.org
Explorer Blok:
http://datanetscan.io/

Tokenomi Data Network (DATA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Data Network (DATA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DATA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DATA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DATA, jelajahi harga live token DATA!

Cara Membeli DATA

Tertarik untuk menambahkan Data Network (DATA) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli DATA, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Data Network (DATA)

Menganalisis riwayat harga DATA membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga DATA

Ingin mengetahui arah DATA? Halaman prediksi harga DATA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Baik Anda pemula maupun pro, MEXC adalah gerbang 0-biaya Anda menuju peluang tak terbatas.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Gerbang 0-biaya Anda menuju peluang tak terbatas!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi