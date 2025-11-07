Apa yang dimaksud dengan DEB (DEB)

AndusChain is the public permissionless blockchain which enables decentralization to be sustainable. It has the world's first 'deb' consensus algorithm which provides equal mining opportunities regardless of computing power or power of stake. It has the highest TPS(1,000 TPS) amongst public permissionless blockchains and it has very low transmission fee. With this functional benefits, Anduschain is expanding various business areas.

DEB tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DEB Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DEB ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DEB di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DEB dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DEB (USD)

Berapa nilai DEB (DEB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEB (DEB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEB.

Cek prediksi harga DEB sekarang!

Tokenomi DEB (DEB)

Memahami tokenomi DEB (DEB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEB sekarang!

Cara membeli DEB (DEB)

Ingin mengetahui cara membeli DEB? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DEB di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEB ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DEB

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DEB, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEB Berapa nilai DEB (DEB) hari ini? Harga live DEB dalam USD adalah 0.000354 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEB ke USD saat ini? $ 0.000354 . Cobalah Harga DEB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DEB? Kapitalisasi pasar DEB adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEB? Suplai beredar DEB adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEB? DEB mencapai harga ATH sebesar 0.2979098273018812 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEB? DEB mencapai harga ATL 0.000579921053159331 USD . Berapa volume perdagangan DEB? Volume perdagangan 24 jam live DEB adalah $ 0.00 USD . Akankah harga DEB naik lebih tinggi tahun ini? DEB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

