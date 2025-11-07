Apa yang dimaksud dengan DeFi (DEFI)

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Prediksi Harga DeFi (USD)

Berapa nilai DeFi (DEFI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeFi (DEFI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi.

Cek prediksi harga DeFi sekarang!

Tokenomi DeFi (DEFI)

Memahami tokenomi DeFi (DEFI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEFI sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeFi Berapa nilai DeFi (DEFI) hari ini? Harga live DEFI dalam USD adalah 0.000956 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEFI ke USD saat ini? $ 0.000956 . Cobalah Harga DEFI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DeFi? Kapitalisasi pasar DEFI adalah $ 1.67M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEFI? Suplai beredar DEFI adalah 1.75B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEFI? DEFI mencapai harga ATH sebesar 1.004206075461872 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEFI? DEFI mencapai harga ATL 0.000650257420533356 USD . Berapa volume perdagangan DEFI? Volume perdagangan 24 jam live DEFI adalah $ 83.38K USD . Akankah harga DEFI naik lebih tinggi tahun ini? DEFI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEFI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DeFi (DEFI)

