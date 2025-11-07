Apa yang dimaksud dengan Degen (DEGEN)

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Prediksi Harga Degen (USD)

Berapa nilai Degen (DEGEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Degen (DEGEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Degen.

Tokenomi Degen (DEGEN)

Memahami tokenomi Degen (DEGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEGEN sekarang!

Cara membeli Degen (DEGEN)

DEGEN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Degen

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Degen, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Degen Berapa nilai Degen (DEGEN) hari ini? Harga live DEGEN dalam USD adalah 0.001587 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEGEN ke USD saat ini? $ 0.001587 . Cobalah Harga DEGEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Degen? Kapitalisasi pasar DEGEN adalah $ 40.07M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEGEN? Suplai beredar DEGEN adalah 25.25B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEGEN? DEGEN mencapai harga ATH sebesar 0.06943421122899052 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEGEN? DEGEN mencapai harga ATL 0.000000811763929504 USD . Berapa volume perdagangan DEGEN? Volume perdagangan 24 jam live DEGEN adalah $ 57.98K USD . Akankah harga DEGEN naik lebih tinggi tahun ini? DEGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Degen (DEGEN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

