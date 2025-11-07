BursaDEX+
Harga live dForce hari ini adalah 0.01642 USD. Lacak informasi harga aktual DF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DF

Info Harga DF

Penjelasan DF

Whitepaper DF

Situs Web Resmi DF

Tokenomi DF

Prakiraan Harga DF

Riwayat DF

Panduan Membeli DF

Konverter DF ke Mata Uang Fiat

Logo dForce

Harga dForce(DF)

Harga Live 1 DF ke USD:

$0.01645
$0.01645
+1.92%1D
USD
Grafik Harga Live dForce (DF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:41 (UTC+8)

Informasi Harga dForce (DF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01591
$ 0.01591
Low 24 Jam
$ 0.01704
$ 0.01704
High 24 Jam

$ 0.01591
$ 0.01591

$ 0.01704
$ 0.01704

$ 1.17809027693
$ 1.17809027693

$ 0.008056618611190686
$ 0.008056618611190686

-0.55%

+1.92%

-3.13%

-3.13%

Harga aktual dForce (DF) adalah $ 0.01642. Selama 24 jam terakhir, DF diperdagangkan antara low $ 0.01591 dan high $ 0.01704, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDF adalah $ 1.17809027693, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008056618611190686.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DF telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, +1.92% selama 24 jam, dan -3.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar dForce (DF)

No.900

$ 16.42M
$ 16.42M

$ 64.54K
$ 64.54K

$ 16.42M
$ 16.42M

999.93M
999.93M

999,926,146.6275177
999,926,146.6275177

999,926,146.6275177
999,926,146.6275177

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar dForce saat ini adalah $ 16.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.54K. Suplai beredar DF adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999926146.6275177. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.42M.

Riwayat Harga dForce (DF) USD

Pantau perubahan harga dForce untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003099+1.92%
30 Days$ -0.00947-36.58%
60 Hari$ -0.01084-39.77%
90 Hari$ -0.01414-46.27%
Perubahan Harga dForce Hari Ini

Hari ini, DF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0003099 (+1.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga dForce 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00947 (-36.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga dForce 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DF terlihat mengalami perubahan $ -0.01084 (-39.77%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga dForce 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01414 (-46.27%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari dForce (DF)?

Lihat halaman Riwayat Harga dForce sekarang.

Apa yang dimaksud dengan dForce (DF)

dForce adalah platform protokol keuangan terbuka yang terintegrasi dan dapat dioperasikan, menciptakan ekosistem yang saling berhubungan dan saling bergantung.

dForce tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi dForce Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang dForce di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli dForce dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga dForce (USD)

Berapa nilai dForce (DF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dForce (DF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dForce.

Cek prediksi harga dForce sekarang!

Tokenomi dForce (DF)

Memahami tokenomi dForce (DF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DF sekarang!

Cara membeli dForce (DF)

Ingin mengetahui cara membeli dForce? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli dForce di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DF ke Mata Uang Lokal

1 dForce(DF) ke VND
432.0923
1 dForce(DF) ke AUD
A$0.0252868
1 dForce(DF) ke GBP
0.0124792
1 dForce(DF) ke EUR
0.0141212
1 dForce(DF) ke USD
$0.01642
1 dForce(DF) ke MYR
RM0.0686356
1 dForce(DF) ke TRY
0.691282
1 dForce(DF) ke JPY
¥2.51226
1 dForce(DF) ke ARS
ARS$23.8314954
1 dForce(DF) ke RUB
1.3339608
1 dForce(DF) ke INR
1.4559614
1 dForce(DF) ke IDR
Rp273.6665572
1 dForce(DF) ke PHP
0.9692726
1 dForce(DF) ke EGP
￡E.0.7765018
1 dForce(DF) ke BRL
R$0.0876828
1 dForce(DF) ke CAD
C$0.0231522
1 dForce(DF) ke BDT
2.0034042
1 dForce(DF) ke NGN
23.6257528
1 dForce(DF) ke COP
$62.9117522
1 dForce(DF) ke ZAR
R.0.2850512
1 dForce(DF) ke UAH
0.6906252
1 dForce(DF) ke TZS
T.Sh.40.34394
1 dForce(DF) ke VES
Bs3.66166
1 dForce(DF) ke CLP
$15.46764
1 dForce(DF) ke PKR
Rs4.6409488
1 dForce(DF) ke KZT
8.6374126
1 dForce(DF) ke THB
฿0.532008
1 dForce(DF) ke TWD
NT$0.5088558
1 dForce(DF) ke AED
د.إ0.0602614
1 dForce(DF) ke CHF
Fr0.013136
1 dForce(DF) ke HKD
HK$0.1275834
1 dForce(DF) ke AMD
֏6.279008
1 dForce(DF) ke MAD
.د.م0.1528702
1 dForce(DF) ke MXN
$0.3049194
1 dForce(DF) ke SAR
ريال0.061575
1 dForce(DF) ke ETB
Br2.5203058
1 dForce(DF) ke KES
KSh2.1204788
1 dForce(DF) ke JOD
د.أ0.01164178
1 dForce(DF) ke PLN
0.0602614
1 dForce(DF) ke RON
лв0.072248
1 dForce(DF) ke SEK
kr0.1569752
1 dForce(DF) ke BGN
лв0.0277498
1 dForce(DF) ke HUF
Ft5.4896986
1 dForce(DF) ke CZK
0.3459694
1 dForce(DF) ke KWD
د.ك0.00502452
1 dForce(DF) ke ILS
0.0536934
1 dForce(DF) ke BOB
Bs0.113298
1 dForce(DF) ke AZN
0.027914
1 dForce(DF) ke TJS
SM0.1513924
1 dForce(DF) ke GEL
0.0444982
1 dForce(DF) ke AOA
Kz14.981608
1 dForce(DF) ke BHD
.د.ب0.00617392
1 dForce(DF) ke BMD
$0.01642
1 dForce(DF) ke DKK
kr0.1060732
1 dForce(DF) ke HNL
L0.4315176
1 dForce(DF) ke MUR
0.75532
1 dForce(DF) ke NAD
$0.2852154
1 dForce(DF) ke NOK
kr0.167484
1 dForce(DF) ke NZD
$0.0290634
1 dForce(DF) ke PAB
B/.0.01642
1 dForce(DF) ke PGK
K0.0701134
1 dForce(DF) ke QAR
ر.ق0.0597688
1 dForce(DF) ke RSD
дин.1.66663
1 dForce(DF) ke UZS
soʻm195.4761592
1 dForce(DF) ke ALL
L1.3771454
1 dForce(DF) ke ANG
ƒ0.0293918
1 dForce(DF) ke AWG
ƒ0.029556
1 dForce(DF) ke BBD
$0.03284
1 dForce(DF) ke BAM
KM0.0277498
1 dForce(DF) ke BIF
Fr48.42258
1 dForce(DF) ke BND
$0.021346
1 dForce(DF) ke BSD
$0.01642
1 dForce(DF) ke JMD
$2.632947
1 dForce(DF) ke KHR
65.9437052
1 dForce(DF) ke KMF
Fr7.01134
1 dForce(DF) ke LAK
356.9565146
1 dForce(DF) ke LKR
රු5.0059654
1 dForce(DF) ke MDL
L0.2809462
1 dForce(DF) ke MGA
Ar73.96389
1 dForce(DF) ke MOP
P0.13136
1 dForce(DF) ke MVR
0.252868
1 dForce(DF) ke MWK
MK28.457502
1 dForce(DF) ke MZN
MT1.050059
1 dForce(DF) ke NPR
रु2.326714
1 dForce(DF) ke PYG
116.45064
1 dForce(DF) ke RWF
Fr23.85826
1 dForce(DF) ke SBD
$0.1349724
1 dForce(DF) ke SCR
0.2472852
1 dForce(DF) ke SRD
$0.63217
1 dForce(DF) ke SVC
$0.1435108
1 dForce(DF) ke SZL
L0.284887
1 dForce(DF) ke TMT
m0.05747
1 dForce(DF) ke TND
د.ت0.04858678
1 dForce(DF) ke TTD
$0.1111634
1 dForce(DF) ke UGX
Sh57.40432
1 dForce(DF) ke XAF
Fr9.32656
1 dForce(DF) ke XCD
$0.044334
1 dForce(DF) ke XOF
Fr9.32656
1 dForce(DF) ke XPF
Fr1.69126
1 dForce(DF) ke BWP
P0.220849
1 dForce(DF) ke BZD
$0.0330042
1 dForce(DF) ke CVE
$1.5736928
1 dForce(DF) ke DJF
Fr2.92276
1 dForce(DF) ke DOP
$1.055806
1 dForce(DF) ke DZD
د.ج2.1437952
1 dForce(DF) ke FJD
$0.0374376
1 dForce(DF) ke GNF
Fr142.7719
1 dForce(DF) ke GTQ
Q0.1257772
1 dForce(DF) ke GYD
$3.4344072
1 dForce(DF) ke ISK
kr2.06892

Sumber Daya dForce

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dForce, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi dForce
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dForce

Berapa nilai dForce (DF) hari ini?
Harga live DF dalam USD adalah 0.01642 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DF ke USD saat ini?
Harga DF ke USD saat ini adalah $ 0.01642. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar dForce?
Kapitalisasi pasar DF adalah $ 16.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DF?
Suplai beredar DF adalah 999.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DF?
DF mencapai harga ATH sebesar 1.17809027693 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DF?
DF mencapai harga ATL 0.008056618611190686 USD.
Berapa volume perdagangan DF?
Volume perdagangan 24 jam live DF adalah $ 64.54K USD.
Akankah harga DF naik lebih tinggi tahun ini?
DF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:27:41 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DF ke USD

Jumlah

DF
DF
USD
USD

1 DF = 0.01642 USD

Perdagangkan DF

DF/USDT
$0.01645
$0.01645
+1.73%

$100,785.28

$3,308.61

$155.49

$1.0003

$1.0822

$100,785.28

$3,308.61

$155.49

$2.2025

$1.0033

$0.00000

$0.00000

$31.00

$0.1170

$0.0004029

$0.014396

$4.593

$0.1170

$0.004752

$0.0000002339

