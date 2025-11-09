Tokenomi DGGO (DGGO)

Tokenomi DGGO (DGGO)

Telusuri wawasan utama tentang DGGO (DGGO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:26:06 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga DGGO (DGGO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk DGGO (DGGO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
Total Suplai:
Suplai yang Beredar:
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
All-Time High:
$ 4.641
All-Time Low:
Harga Saat Ini:
$ 0.00000000084
Informasi DGGO (DGGO)

Dango Planet adalah platform swap lintas-rantai berbasis BNBChain dan digerakkan oleh AI — dimulai dengan BRC20 pada Bitcoin dan dapat diskalakan ke rantai EVM, Solana, Sui, dan akhirnya ke seluruh jaringan. Berikan perintah bahasa alami kepada Agen AI kami yang didukung LLM, dan agen tersebut akan mengeksekusi swap, mengoptimalkan rute perdagangan dan biaya gas, serta mengirimkan sinyal beli/tahan/jual secara real-time. Fitur Utama: Integrasi Agen AI & LLM, Jembatan & Perutean Lintas-Rantai, Optimalisasi Rute & Gas, Sinyal Perdagangan Real-Time, Keamanan Tingkat Perusahaan.

Situs Web Resmi:
https://www.dango.world/
Whitepaper:
https://web3-crypto.gitbook.io/dango-planet/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xA7A0bFe0dE942c7645c9E0244f6B997f376b7133

Tokenomi DGGO (DGGO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi DGGO (DGGO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DGGO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DGGO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DGGO, jelajahi harga live token DGGO!

Cara Membeli DGGO

Tertarik untuk menambahkan DGGO (DGGO) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli DGGO, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga DGGO (DGGO)

Menganalisis riwayat harga DGGO membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga DGGO

Ingin mengetahui arah DGGO? Halaman prediksi harga DGGO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

