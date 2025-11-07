Apa yang dimaksud dengan DGGO (DGGO)

Dango Planet adalah platform swap lintas-rantai berbasis BNBChain dan digerakkan oleh AI — dimulai dengan BRC20 pada Bitcoin dan dapat diskalakan ke rantai EVM, Solana, Sui, dan akhirnya ke seluruh jaringan. Berikan perintah bahasa alami kepada Agen AI kami yang didukung LLM, dan agen tersebut akan mengeksekusi swap, mengoptimalkan rute perdagangan dan biaya gas, serta mengirimkan sinyal beli/tahan/jual secara real-time. Fitur Utama: Integrasi Agen AI & LLM, Jembatan & Perutean Lintas-Rantai, Optimalisasi Rute & Gas, Sinyal Perdagangan Real-Time, Keamanan Tingkat Perusahaan. Dango Planet adalah platform swap lintas-rantai berbasis BNBChain dan digerakkan oleh AI — dimulai dengan BRC20 pada Bitcoin dan dapat diskalakan ke rantai EVM, Solana, Sui, dan akhirnya ke seluruh jaringan. Berikan perintah bahasa alami kepada Agen AI kami yang didukung LLM, dan agen tersebut akan mengeksekusi swap, mengoptimalkan rute perdagangan dan biaya gas, serta mengirimkan sinyal beli/tahan/jual secara real-time. Fitur Utama: Integrasi Agen AI & LLM, Jembatan & Perutean Lintas-Rantai, Optimalisasi Rute & Gas, Sinyal Perdagangan Real-Time, Keamanan Tingkat Perusahaan.

DGGO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DGGO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DGGO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DGGO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DGGO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DGGO (USD)

Berapa nilai DGGO (DGGO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DGGO (DGGO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DGGO.

Cek prediksi harga DGGO sekarang!

Tokenomi DGGO (DGGO)

Memahami tokenomi DGGO (DGGO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DGGO sekarang!

Cara membeli DGGO (DGGO)

Ingin mengetahui cara membeli DGGO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DGGO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DGGO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DGGO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DGGO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DGGO Berapa nilai DGGO (DGGO) hari ini? Harga live DGGO dalam USD adalah 0.00000000269 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DGGO ke USD saat ini? $ 0.00000000269 . Cobalah Harga DGGO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DGGO? Kapitalisasi pasar DGGO adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DGGO? Suplai beredar DGGO adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DGGO? DGGO mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DGGO? DGGO mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan DGGO? Volume perdagangan 24 jam live DGGO adalah $ 1.24M USD . Akankah harga DGGO naik lebih tinggi tahun ini? DGGO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DGGO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DGGO (DGGO)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi