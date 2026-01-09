Tokenomi Datagram Network (DGRAM)

Telusuri wawasan utama tentang Datagram Network (DGRAM), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 18:10:59 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Datagram Network (DGRAM)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Datagram Network (DGRAM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.40M
Total Suplai:
$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 2.09B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 6.72M
All-Time High:
$ 0.0185
All-Time Low:
$ 0.000431624591606329
Harga Saat Ini:
$ 0.000672
Informasi Datagram Network (DGRAM)

Datagram adalah Jaringan Hyper-Fabric global berbasis AI yang menghadirkan konektivitas real-time dan interoperabilitas lintas jaringan DePIN, didukung oleh ratusan ribu node di lebih dari 150 negara. Dengan memanfaatkan perangkat keras dan bandwidth yang tidak aktif, jaringan ini secara dinamis mengoptimalkan lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan melakukan skalabilitas dengan mudah untuk menghadirkan kinerja yang mulus dan latensi rendah di seluruh dunia game, AI, telekomunikasi, dan lainnya.

Situs Web Resmi:
https://datagram.network/
Whitepaper:
https://doc.datagram.network/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0x49c6c91ec839a581de2b882e868494215250ee59

Tokenomi Datagram Network (DGRAM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Datagram Network (DGRAM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DGRAM yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DGRAM yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DGRAM, jelajahi harga live token DGRAM!

