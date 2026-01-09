Harga Datagram Network Hari Ini

Harga live Datagram Network (DGRAM) hari ini adalah $ 0.000743, dengan perubahan 62.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DGRAM ke USD saat ini adalah $ 0.000743 per DGRAM.

Datagram Network saat ini berada di peringkat #1949 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.55M, dengan suplai yang beredar 2.09B DGRAM. Selama 24 jam terakhir, DGRAM diperdagangkan antara $ 0.000427 (low) dan $ 0.001148 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01910974945508552, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000431624591606329.

Dalam kinerja jangka pendek, DGRAM bergerak -8.73% dalam satu jam terakhir dan -6.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 130.38K.

Informasi Pasar Datagram Network (DGRAM)

Peringkat No.1949 Kapitalisasi Pasar $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volume (24 Jam) $ 130.38K$ 130.38K $ 130.38K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.43M$ 7.43M $ 7.43M Suplai Peredaran 2.09B 2.09B 2.09B Suplai Maks. 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tingkat Peredaran 20.90% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Datagram Network saat ini adalah $ 1.55M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 130.38K. Suplai beredar DGRAM adalah 2.09B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.43M.