Harga live Dimitra Token hari ini adalah 0.02127 USD. Lacak informasi harga aktual DMTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DMTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DMTR

Info Harga DMTR

Penjelasan DMTR

Whitepaper DMTR

Situs Web Resmi DMTR

Tokenomi DMTR

Prakiraan Harga DMTR

Riwayat DMTR

Panduan Membeli DMTR

Konverter DMTR ke Mata Uang Fiat

Spot DMTR

Futures USDT-M DMTR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Dimitra Token

Harga Dimitra Token(DMTR)

Harga Live 1 DMTR ke USD:

$0.02126
+3.25%1D
USD
Grafik Harga Live Dimitra Token (DMTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:37:48 (UTC+8)

Informasi Harga Dimitra Token (DMTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02024
Low 24 Jam
$ 0.02243
High 24 Jam

$ 0.02024
$ 0.02243
$ 6.605485894378385
$ 0.002640306614176698
+0.37%

+3.25%

-5.01%

-5.01%

Harga aktual Dimitra Token (DMTR) adalah $ 0.02127. Selama 24 jam terakhir, DMTR diperdagangkan antara low $ 0.02024 dan high $ 0.02243, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDMTR adalah $ 6.605485894378385, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002640306614176698.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DMTR telah berubah sebesar +0.37% selama 1 jam terakhir, +3.25% selama 24 jam, dan -5.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dimitra Token (DMTR)

No.1076

$ 10.35M
$ 88.22K
$ 21.27M
486.50M
1,000,000,000
971,071,679
48.65%

ETH

Kapitalisasi Pasar Dimitra Token saat ini adalah $ 10.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 88.22K. Suplai beredar DMTR adalah 486.50M, dan total suplainya sebesar 971071679. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.27M.

Riwayat Harga Dimitra Token (DMTR) USD

Pantau perubahan harga Dimitra Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0006692+3.25%
30 Days$ -0.003-12.37%
60 Hari$ +0.00923+76.66%
90 Hari$ +0.00514+31.86%
Perubahan Harga Dimitra Token Hari Ini

Hari ini, DMTR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0006692 (+3.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dimitra Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003 (-12.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dimitra Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DMTR terlihat mengalami perubahan $ +0.00923 (+76.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dimitra Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00514 (+31.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dimitra Token (DMTR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dimitra Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dimitra Token (DMTR)

Dimitra is an food and agricultural technology provider offering extensive artificial intelligence, real world asset investment through a NFT based system, agronomic advice for farmers, blockchain enabled traceability, regulatory risk assessments for EUDR, carbon monitoring and applications. Specific applications are Connected Farmer, Connected Coffee, Connected Cacao, Deforestation Compliance and Livestock Guru. All of these offer blockchain based services on Ethereum, Polygon, Hyperledger and others.

Dimitra Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dimitra Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DMTR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dimitra Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dimitra Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dimitra Token (USD)

Berapa nilai Dimitra Token (DMTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dimitra Token (DMTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dimitra Token.

Cek prediksi harga Dimitra Token sekarang!

Tokenomi Dimitra Token (DMTR)

Memahami tokenomi Dimitra Token (DMTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DMTR sekarang!

Cara membeli Dimitra Token (DMTR)

Ingin mengetahui cara membeli Dimitra Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dimitra Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DMTR ke Mata Uang Lokal

1 Dimitra Token(DMTR) ke VND
559.72005
1 Dimitra Token(DMTR) ke AUD
A$0.0327558
1 Dimitra Token(DMTR) ke GBP
0.0161652
1 Dimitra Token(DMTR) ke EUR
0.0182922
1 Dimitra Token(DMTR) ke USD
$0.02127
1 Dimitra Token(DMTR) ke MYR
RM0.0886959
1 Dimitra Token(DMTR) ke TRY
0.897594
1 Dimitra Token(DMTR) ke JPY
¥3.25431
1 Dimitra Token(DMTR) ke ARS
ARS$30.8706399
1 Dimitra Token(DMTR) ke RUB
1.7281875
1 Dimitra Token(DMTR) ke INR
1.8860109
1 Dimitra Token(DMTR) ke IDR
Rp354.4998582
1 Dimitra Token(DMTR) ke PHP
1.2553554
1 Dimitra Token(DMTR) ke EGP
￡E.1.0058583
1 Dimitra Token(DMTR) ke BRL
R$0.1137945
1 Dimitra Token(DMTR) ke CAD
C$0.0299907
1 Dimitra Token(DMTR) ke BDT
2.5951527
1 Dimitra Token(DMTR) ke NGN
30.6041268
1 Dimitra Token(DMTR) ke COP
$81.4940907
1 Dimitra Token(DMTR) ke ZAR
R.0.3694599
1 Dimitra Token(DMTR) ke UAH
0.8946162
1 Dimitra Token(DMTR) ke TZS
T.Sh.52.26039
1 Dimitra Token(DMTR) ke VES
Bs4.82829
1 Dimitra Token(DMTR) ke CLP
$20.05761
1 Dimitra Token(DMTR) ke PKR
Rs6.0117528
1 Dimitra Token(DMTR) ke KZT
11.1886581
1 Dimitra Token(DMTR) ke THB
฿0.6887226
1 Dimitra Token(DMTR) ke TWD
NT$0.6589446
1 Dimitra Token(DMTR) ke AED
د.إ0.0780609
1 Dimitra Token(DMTR) ke CHF
Fr0.017016
1 Dimitra Token(DMTR) ke HKD
HK$0.1652679
1 Dimitra Token(DMTR) ke AMD
֏8.133648
1 Dimitra Token(DMTR) ke MAD
.د.م0.197811
1 Dimitra Token(DMTR) ke MXN
$0.3951966
1 Dimitra Token(DMTR) ke SAR
ريال0.0797625
1 Dimitra Token(DMTR) ke ETB
Br3.2732403
1 Dimitra Token(DMTR) ke KES
KSh2.7468078
1 Dimitra Token(DMTR) ke JOD
د.أ0.01508043
1 Dimitra Token(DMTR) ke PLN
0.0782736
1 Dimitra Token(DMTR) ke RON
лв0.093588
1 Dimitra Token(DMTR) ke SEK
kr0.2035539
1 Dimitra Token(DMTR) ke BGN
лв0.0359463
1 Dimitra Token(DMTR) ke HUF
Ft7.1207706
1 Dimitra Token(DMTR) ke CZK
0.4485843
1 Dimitra Token(DMTR) ke KWD
د.ك0.00650862
1 Dimitra Token(DMTR) ke ILS
0.0695529
1 Dimitra Token(DMTR) ke BOB
Bs0.146763
1 Dimitra Token(DMTR) ke AZN
0.036159
1 Dimitra Token(DMTR) ke TJS
SM0.1961094
1 Dimitra Token(DMTR) ke GEL
0.0576417
1 Dimitra Token(DMTR) ke AOA
Kz19.4958693
1 Dimitra Token(DMTR) ke BHD
.د.ب0.00801879
1 Dimitra Token(DMTR) ke BMD
$0.02127
1 Dimitra Token(DMTR) ke DKK
kr0.1376169
1 Dimitra Token(DMTR) ke HNL
L0.5602518
1 Dimitra Token(DMTR) ke MUR
0.9771438
1 Dimitra Token(DMTR) ke NAD
$0.3694599
1 Dimitra Token(DMTR) ke NOK
kr0.2167413
1 Dimitra Token(DMTR) ke NZD
$0.0376479
1 Dimitra Token(DMTR) ke PAB
B/.0.02127
1 Dimitra Token(DMTR) ke PGK
K0.089334
1 Dimitra Token(DMTR) ke QAR
ر.ق0.0774228
1 Dimitra Token(DMTR) ke RSD
дин.2.1603939
1 Dimitra Token(DMTR) ke UZS
soʻm256.2650013
1 Dimitra Token(DMTR) ke ALL
L1.7834895
1 Dimitra Token(DMTR) ke ANG
ƒ0.0380733
1 Dimitra Token(DMTR) ke AWG
ƒ0.038286
1 Dimitra Token(DMTR) ke BBD
$0.04254
1 Dimitra Token(DMTR) ke BAM
KM0.0359463
1 Dimitra Token(DMTR) ke BIF
Fr62.72523
1 Dimitra Token(DMTR) ke BND
$0.027651
1 Dimitra Token(DMTR) ke BSD
$0.02127
1 Dimitra Token(DMTR) ke JMD
$3.4106445
1 Dimitra Token(DMTR) ke KHR
85.4215962
1 Dimitra Token(DMTR) ke KMF
Fr8.9334
1 Dimitra Token(DMTR) ke LAK
462.3912951
1 Dimitra Token(DMTR) ke LKR
රු6.4845849
1 Dimitra Token(DMTR) ke MDL
L0.36159
1 Dimitra Token(DMTR) ke MGA
Ar95.810715
1 Dimitra Token(DMTR) ke MOP
P0.17016
1 Dimitra Token(DMTR) ke MVR
0.327558
1 Dimitra Token(DMTR) ke MWK
MK36.9270597
1 Dimitra Token(DMTR) ke MZN
MT1.3602165
1 Dimitra Token(DMTR) ke NPR
रु3.013959
1 Dimitra Token(DMTR) ke PYG
150.84684
1 Dimitra Token(DMTR) ke RWF
Fr30.86277
1 Dimitra Token(DMTR) ke SBD
$0.1750521
1 Dimitra Token(DMTR) ke SCR
0.29778
1 Dimitra Token(DMTR) ke SRD
$0.818895
1 Dimitra Token(DMTR) ke SVC
$0.1858998
1 Dimitra Token(DMTR) ke SZL
L0.3692472
1 Dimitra Token(DMTR) ke TMT
m0.074445
1 Dimitra Token(DMTR) ke TND
د.ت0.06293793
1 Dimitra Token(DMTR) ke TTD
$0.1439979
1 Dimitra Token(DMTR) ke UGX
Sh74.35992
1 Dimitra Token(DMTR) ke XAF
Fr12.08136
1 Dimitra Token(DMTR) ke XCD
$0.057429
1 Dimitra Token(DMTR) ke XOF
Fr12.08136
1 Dimitra Token(DMTR) ke XPF
Fr2.19081
1 Dimitra Token(DMTR) ke BWP
P0.2860815
1 Dimitra Token(DMTR) ke BZD
$0.0427527
1 Dimitra Token(DMTR) ke CVE
$2.0385168
1 Dimitra Token(DMTR) ke DJF
Fr3.76479
1 Dimitra Token(DMTR) ke DOP
$1.3678737
1 Dimitra Token(DMTR) ke DZD
د.ج2.7753096
1 Dimitra Token(DMTR) ke FJD
$0.0484956
1 Dimitra Token(DMTR) ke GNF
Fr184.94265
1 Dimitra Token(DMTR) ke GTQ
Q0.1629282
1 Dimitra Token(DMTR) ke GYD
$4.4488332
1 Dimitra Token(DMTR) ke ISK
kr2.68002

Sumber Daya Dimitra Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dimitra Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dimitra Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dimitra Token

Berapa nilai Dimitra Token (DMTR) hari ini?
Harga live DMTR dalam USD adalah 0.02127 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DMTR ke USD saat ini?
Harga DMTR ke USD saat ini adalah $ 0.02127. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dimitra Token?
Kapitalisasi pasar DMTR adalah $ 10.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DMTR?
Suplai beredar DMTR adalah 486.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DMTR?
DMTR mencapai harga ATH sebesar 6.605485894378385 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DMTR?
DMTR mencapai harga ATL 0.002640306614176698 USD.
Berapa volume perdagangan DMTR?
Volume perdagangan 24 jam live DMTR adalah $ 88.22K USD.
Akankah harga DMTR naik lebih tinggi tahun ini?
DMTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DMTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dimitra Token (DMTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator DMTR ke USD

Jumlah

DMTR
USD
1 DMTR = 0.02127 USD

Perdagangkan DMTR

DMTR/USDT
$0.02126
+3.40%

