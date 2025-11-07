Apa yang dimaksud dengan DOGS (DOGS)

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

Prediksi Harga DOGS (USD)

Tokenomi DOGS (DOGS)

Memahami tokenomi DOGS (DOGS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOGS sekarang!

DOGS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DOGS

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DOGS, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Perkembangan Industri Penting DOGS (DOGS)

