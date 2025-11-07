BursaDEX+
Harga live Data Ownership hari ini adalah 0.007574 USD. Lacak informasi harga aktual DOP2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOP2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Data Ownership(DOP2)

Harga Live 1 DOP2 ke USD:

$0.007574
+6.97%1D
USD
Grafik Harga Live Data Ownership (DOP2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:09 (UTC+8)

Informasi Harga Data Ownership (DOP2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006922
Low 24 Jam
$ 0.009253
High 24 Jam

$ 0.006922
$ 0.009253
$ 0.11434343850986514
$ 0.005522860839936949
-1.45%

+6.97%

-43.97%

-43.97%

Harga aktual Data Ownership (DOP2) adalah $ 0.007574. Selama 24 jam terakhir, DOP2 diperdagangkan antara low $ 0.006922 dan high $ 0.009253, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOP2 adalah $ 0.11434343850986514, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.005522860839936949.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOP2 telah berubah sebesar -1.45% selama 1 jam terakhir, +6.97% selama 24 jam, dan -43.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Data Ownership (DOP2)

No.3810

$ 0.00
$ 487.23K
$ 148.45M
0.00
19,599,637,336.7906
ETH

Kapitalisasi Pasar Data Ownership saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 487.23K. Suplai beredar DOP2 adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 19599637336.7906. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 148.45M.

Riwayat Harga Data Ownership (DOP2) USD

Pantau perubahan harga Data Ownership untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00049351+6.97%
30 Days$ +0.002574+51.48%
60 Hari$ +0.002574+51.48%
90 Hari$ +0.002574+51.48%
Perubahan Harga Data Ownership Hari Ini

Hari ini, DOP2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00049351 (+6.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Data Ownership 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002574 (+51.48%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Data Ownership 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOP2 terlihat mengalami perubahan $ +0.002574 (+51.48%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Data Ownership 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002574 (+51.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Data Ownership (DOP2)?

Lihat halaman Riwayat Harga Data Ownership sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Data Ownership (DOP2)

Data Ownership Protocol enables enterprises to transfer digital assets with confidence. Payments pass KYT screening, remain confidential on-chain, and produce instant audit proofs. From payroll to treasury, teams gain privacy and compliance—all from one intuitive dashboard.

Data Ownership tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Data Ownership Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOP2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Data Ownership di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Data Ownership dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Data Ownership (USD)

Berapa nilai Data Ownership (DOP2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Data Ownership (DOP2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Data Ownership.

Cek prediksi harga Data Ownership sekarang!

Tokenomi Data Ownership (DOP2)

Memahami tokenomi Data Ownership (DOP2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOP2 sekarang!

Cara membeli Data Ownership (DOP2)

Ingin mengetahui cara membeli Data Ownership? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Data Ownership di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOP2 ke Mata Uang Lokal

1 Data Ownership(DOP2) ke VND
199.30981
1 Data Ownership(DOP2) ke AUD
A$0.01166396
1 Data Ownership(DOP2) ke GBP
0.00575624
1 Data Ownership(DOP2) ke EUR
0.00651364
1 Data Ownership(DOP2) ke USD
$0.007574
1 Data Ownership(DOP2) ke MYR
RM0.03158358
1 Data Ownership(DOP2) ke TRY
0.3196228
1 Data Ownership(DOP2) ke JPY
¥1.158822
1 Data Ownership(DOP2) ke ARS
ARS$10.99267638
1 Data Ownership(DOP2) ke RUB
0.6153875
1 Data Ownership(DOP2) ke INR
0.67158658
1 Data Ownership(DOP2) ke IDR
Rp126.23328284
1 Data Ownership(DOP2) ke PHP
0.44701748
1 Data Ownership(DOP2) ke EGP
￡E.0.35817446
1 Data Ownership(DOP2) ke BRL
R$0.0405209
1 Data Ownership(DOP2) ke CAD
C$0.01067934
1 Data Ownership(DOP2) ke BDT
0.92410374
1 Data Ownership(DOP2) ke NGN
10.89777416
1 Data Ownership(DOP2) ke COP
$29.01909934
1 Data Ownership(DOP2) ke ZAR
R.0.13156038
1 Data Ownership(DOP2) ke UAH
0.31856244
1 Data Ownership(DOP2) ke TZS
T.Sh.18.609318
1 Data Ownership(DOP2) ke VES
Bs1.719298
1 Data Ownership(DOP2) ke CLP
$7.142282
1 Data Ownership(DOP2) ke PKR
Rs2.14071536
1 Data Ownership(DOP2) ke KZT
3.98415122
1 Data Ownership(DOP2) ke THB
฿0.24524612
1 Data Ownership(DOP2) ke TWD
NT$0.23464252
1 Data Ownership(DOP2) ke AED
د.إ0.02779658
1 Data Ownership(DOP2) ke CHF
Fr0.0060592
1 Data Ownership(DOP2) ke HKD
HK$0.05884998
1 Data Ownership(DOP2) ke AMD
֏2.8962976
1 Data Ownership(DOP2) ke MAD
.د.م0.0704382
1 Data Ownership(DOP2) ke MXN
$0.14072492
1 Data Ownership(DOP2) ke SAR
ريال0.0284025
1 Data Ownership(DOP2) ke ETB
Br1.16556286
1 Data Ownership(DOP2) ke KES
KSh0.97810636
1 Data Ownership(DOP2) ke JOD
د.أ0.005369966
1 Data Ownership(DOP2) ke PLN
0.02787232
1 Data Ownership(DOP2) ke RON
лв0.0333256
1 Data Ownership(DOP2) ke SEK
kr0.07248318
1 Data Ownership(DOP2) ke BGN
лв0.01280006
1 Data Ownership(DOP2) ke HUF
Ft2.53562372
1 Data Ownership(DOP2) ke CZK
0.15973566
1 Data Ownership(DOP2) ke KWD
د.ك0.002317644
1 Data Ownership(DOP2) ke ILS
0.02476698
1 Data Ownership(DOP2) ke BOB
Bs0.0522606
1 Data Ownership(DOP2) ke AZN
0.0128758
1 Data Ownership(DOP2) ke TJS
SM0.06983228
1 Data Ownership(DOP2) ke GEL
0.02052554
1 Data Ownership(DOP2) ke AOA
Kz6.94225266
1 Data Ownership(DOP2) ke BHD
.د.ب0.002855398
1 Data Ownership(DOP2) ke BMD
$0.007574
1 Data Ownership(DOP2) ke DKK
kr0.04900378
1 Data Ownership(DOP2) ke HNL
L0.19949916
1 Data Ownership(DOP2) ke MUR
0.34794956
1 Data Ownership(DOP2) ke NAD
$0.13156038
1 Data Ownership(DOP2) ke NOK
kr0.07717906
1 Data Ownership(DOP2) ke NZD
$0.01340598
1 Data Ownership(DOP2) ke PAB
B/.0.007574
1 Data Ownership(DOP2) ke PGK
K0.0318108
1 Data Ownership(DOP2) ke QAR
ر.ق0.02756936
1 Data Ownership(DOP2) ke RSD
дин.0.76929118
1 Data Ownership(DOP2) ke UZS
soʻm91.25299106
1 Data Ownership(DOP2) ke ALL
L0.6350799
1 Data Ownership(DOP2) ke ANG
ƒ0.01355746
1 Data Ownership(DOP2) ke AWG
ƒ0.0136332
1 Data Ownership(DOP2) ke BBD
$0.015148
1 Data Ownership(DOP2) ke BAM
KM0.01280006
1 Data Ownership(DOP2) ke BIF
Fr22.335726
1 Data Ownership(DOP2) ke BND
$0.0098462
1 Data Ownership(DOP2) ke BSD
$0.007574
1 Data Ownership(DOP2) ke JMD
$1.2144909
1 Data Ownership(DOP2) ke KHR
30.41763844
1 Data Ownership(DOP2) ke KMF
Fr3.18108
1 Data Ownership(DOP2) ke LAK
164.65217062
1 Data Ownership(DOP2) ke LKR
රු2.30908538
1 Data Ownership(DOP2) ke MDL
L0.128758
1 Data Ownership(DOP2) ke MGA
Ar34.117083
1 Data Ownership(DOP2) ke MOP
P0.060592
1 Data Ownership(DOP2) ke MVR
0.1166396
1 Data Ownership(DOP2) ke MWK
MK13.14929714
1 Data Ownership(DOP2) ke MZN
MT0.4843573
1 Data Ownership(DOP2) ke NPR
रु1.0732358
1 Data Ownership(DOP2) ke PYG
53.714808
1 Data Ownership(DOP2) ke RWF
Fr10.989874
1 Data Ownership(DOP2) ke SBD
$0.06233402
1 Data Ownership(DOP2) ke SCR
0.106036
1 Data Ownership(DOP2) ke SRD
$0.291599
1 Data Ownership(DOP2) ke SVC
$0.06619676
1 Data Ownership(DOP2) ke SZL
L0.13148464
1 Data Ownership(DOP2) ke TMT
m0.026509
1 Data Ownership(DOP2) ke TND
د.ت0.022411466
1 Data Ownership(DOP2) ke TTD
$0.05127598
1 Data Ownership(DOP2) ke UGX
Sh26.478704
1 Data Ownership(DOP2) ke XAF
Fr4.302032
1 Data Ownership(DOP2) ke XCD
$0.0204498
1 Data Ownership(DOP2) ke XOF
Fr4.302032
1 Data Ownership(DOP2) ke XPF
Fr0.780122
1 Data Ownership(DOP2) ke BWP
P0.1018703
1 Data Ownership(DOP2) ke BZD
$0.01522374
1 Data Ownership(DOP2) ke CVE
$0.72589216
1 Data Ownership(DOP2) ke DJF
Fr1.340598
1 Data Ownership(DOP2) ke DOP
$0.48708394
1 Data Ownership(DOP2) ke DZD
د.ج0.98825552
1 Data Ownership(DOP2) ke FJD
$0.01726872
1 Data Ownership(DOP2) ke GNF
Fr65.85593
1 Data Ownership(DOP2) ke GTQ
Q0.05801684
1 Data Ownership(DOP2) ke GYD
$1.58417784
1 Data Ownership(DOP2) ke ISK
kr0.954324

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Data Ownership, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Data Ownership
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Data Ownership

Berapa nilai Data Ownership (DOP2) hari ini?
Harga live DOP2 dalam USD adalah 0.007574 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOP2 ke USD saat ini?
Harga DOP2 ke USD saat ini adalah $ 0.007574. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Data Ownership?
Kapitalisasi pasar DOP2 adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOP2?
Suplai beredar DOP2 adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOP2?
DOP2 mencapai harga ATH sebesar 0.11434343850986514 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOP2?
DOP2 mencapai harga ATL 0.005522860839936949 USD.
Berapa volume perdagangan DOP2?
Volume perdagangan 24 jam live DOP2 adalah $ 487.23K USD.
Akankah harga DOP2 naik lebih tinggi tahun ini?
DOP2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOP2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:38:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Data Ownership (DOP2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

