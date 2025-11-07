BursaDEX+
Harga live Dork Lord hari ini adalah 0.01168 USD. Lacak informasi harga aktual DORKY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DORKY dengan mudah di MEXC sekarang.

Informasi Harga Dork Lord (DORKY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01132
$ 0.01132$ 0.01132
Low 24 Jam
$ 0.01402
$ 0.01402$ 0.01402
High 24 Jam

$ 0.01132
$ 0.01132$ 0.01132

$ 0.01402
$ 0.01402$ 0.01402

$ 0.15920904960381208
$ 0.15920904960381208$ 0.15920904960381208

$ 0.002686366670419065
$ 0.002686366670419065$ 0.002686366670419065

+0.95%

-4.49%

-37.65%

-37.65%

Harga aktual Dork Lord (DORKY) adalah $ 0.01168. Selama 24 jam terakhir, DORKY diperdagangkan antara low $ 0.01132 dan high $ 0.01402, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDORKY adalah $ 0.15920904960381208, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002686366670419065.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DORKY telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, -4.49% selama 24 jam, dan -37.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dork Lord (DORKY)

No.4352

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.39K
$ 10.39K$ 10.39K

$ 810.83K
$ 810.83K$ 810.83K

0.00
0.00 0.00

69,420,000
69,420,000 69,420,000

69,420,000
69,420,000 69,420,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Dork Lord saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.39K. Suplai beredar DORKY adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 69420000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 810.83K.

Riwayat Harga Dork Lord (DORKY) USD

Pantau perubahan harga Dork Lord untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0005491-4.49%
30 Days$ -0.01904-61.98%
60 Hari$ -0.04726-80.19%
90 Hari$ -0.05548-82.61%
Perubahan Harga Dork Lord Hari Ini

Hari ini, DORKY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0005491 (-4.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dork Lord 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01904 (-61.98%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dork Lord 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DORKY terlihat mengalami perubahan $ -0.04726 (-80.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dork Lord 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05548 (-82.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dork Lord (DORKY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dork Lord sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) is a memecoin launched on the Ethereum blockchain. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the quirky and beloved characters from the series, Dork Lord aims to tap into the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin. Join the Dork Lord community and ride the wave of meme culture in the crypto world. Whether you're a seasoned investor or new to the scene, Dork Lord $DORKY is set to captivate and reward its supporters.

Dork Lord tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dork Lord Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DORKY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dork Lord di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dork Lord dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dork Lord (USD)

Berapa nilai Dork Lord (DORKY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dork Lord (DORKY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dork Lord.

Cek prediksi harga Dork Lord sekarang!

Tokenomi Dork Lord (DORKY)

Memahami tokenomi Dork Lord (DORKY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DORKY sekarang!

Cara membeli Dork Lord (DORKY)

Ingin mengetahui cara membeli Dork Lord? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dork Lord di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DORKY ke Mata Uang Lokal

1 Dork Lord(DORKY) ke VND
307.3592
1 Dork Lord(DORKY) ke AUD
A$0.0179872
1 Dork Lord(DORKY) ke GBP
0.0088768
1 Dork Lord(DORKY) ke EUR
0.0100448
1 Dork Lord(DORKY) ke USD
$0.01168
1 Dork Lord(DORKY) ke MYR
RM0.0488224
1 Dork Lord(DORKY) ke TRY
0.4927792
1 Dork Lord(DORKY) ke JPY
¥1.77536
1 Dork Lord(DORKY) ke ARS
ARS$16.9520016
1 Dork Lord(DORKY) ke RUB
0.9488832
1 Dork Lord(DORKY) ke INR
1.0356656
1 Dork Lord(DORKY) ke IDR
Rp194.6665888
1 Dork Lord(DORKY) ke PHP
0.6893536
1 Dork Lord(DORKY) ke EGP
￡E.0.552464
1 Dork Lord(DORKY) ke BRL
R$0.062488
1 Dork Lord(DORKY) ke CAD
C$0.0164688
1 Dork Lord(DORKY) ke BDT
1.4250768
1 Dork Lord(DORKY) ke NGN
16.8056512
1 Dork Lord(DORKY) ke COP
$44.7508688
1 Dork Lord(DORKY) ke ZAR
R.0.2029984
1 Dork Lord(DORKY) ke UAH
0.4912608
1 Dork Lord(DORKY) ke TZS
T.Sh.28.69776
1 Dork Lord(DORKY) ke VES
Bs2.65136
1 Dork Lord(DORKY) ke CLP
$11.01424
1 Dork Lord(DORKY) ke PKR
Rs3.3012352
1 Dork Lord(DORKY) ke KZT
6.1440304
1 Dork Lord(DORKY) ke THB
฿0.3783152
1 Dork Lord(DORKY) ke TWD
NT$0.3619632
1 Dork Lord(DORKY) ke AED
د.إ0.0428656
1 Dork Lord(DORKY) ke CHF
Fr0.009344
1 Dork Lord(DORKY) ke HKD
HK$0.0907536
1 Dork Lord(DORKY) ke AMD
֏4.466432
1 Dork Lord(DORKY) ke MAD
.د.م0.108624
1 Dork Lord(DORKY) ke MXN
$0.2170144
1 Dork Lord(DORKY) ke SAR
ريال0.0438
1 Dork Lord(DORKY) ke ETB
Br1.7974352
1 Dork Lord(DORKY) ke KES
KSh1.5085888
1 Dork Lord(DORKY) ke JOD
د.أ0.00828112
1 Dork Lord(DORKY) ke PLN
0.0429824
1 Dork Lord(DORKY) ke RON
лв0.051392
1 Dork Lord(DORKY) ke SEK
kr0.1116608
1 Dork Lord(DORKY) ke BGN
лв0.0197392
1 Dork Lord(DORKY) ke HUF
Ft3.9049744
1 Dork Lord(DORKY) ke CZK
0.2460976
1 Dork Lord(DORKY) ke KWD
د.ك0.00357408
1 Dork Lord(DORKY) ke ILS
0.0381936
1 Dork Lord(DORKY) ke BOB
Bs0.080592
1 Dork Lord(DORKY) ke AZN
0.019856
1 Dork Lord(DORKY) ke TJS
SM0.1076896
1 Dork Lord(DORKY) ke GEL
0.0316528
1 Dork Lord(DORKY) ke AOA
Kz10.7057712
1 Dork Lord(DORKY) ke BHD
.د.ب0.00440336
1 Dork Lord(DORKY) ke BMD
$0.01168
1 Dork Lord(DORKY) ke DKK
kr0.0754528
1 Dork Lord(DORKY) ke HNL
L0.3076512
1 Dork Lord(DORKY) ke MUR
0.53728
1 Dork Lord(DORKY) ke NAD
$0.2028816
1 Dork Lord(DORKY) ke NOK
kr0.1190192
1 Dork Lord(DORKY) ke NZD
$0.0206736
1 Dork Lord(DORKY) ke PAB
B/.0.01168
1 Dork Lord(DORKY) ke PGK
K0.049056
1 Dork Lord(DORKY) ke QAR
ر.ق0.0425152
1 Dork Lord(DORKY) ke RSD
дин.1.18552
1 Dork Lord(DORKY) ke UZS
soʻm140.7228592
1 Dork Lord(DORKY) ke ALL
L0.979368
1 Dork Lord(DORKY) ke ANG
ƒ0.0209072
1 Dork Lord(DORKY) ke AWG
ƒ0.021024
1 Dork Lord(DORKY) ke BBD
$0.02336
1 Dork Lord(DORKY) ke BAM
KM0.0197392
1 Dork Lord(DORKY) ke BIF
Fr34.44432
1 Dork Lord(DORKY) ke BND
$0.015184
1 Dork Lord(DORKY) ke BSD
$0.01168
1 Dork Lord(DORKY) ke JMD
$1.872888
1 Dork Lord(DORKY) ke KHR
46.9075808
1 Dork Lord(DORKY) ke KMF
Fr4.9056
1 Dork Lord(DORKY) ke LAK
253.9130384
1 Dork Lord(DORKY) ke LKR
රු3.5608816
1 Dork Lord(DORKY) ke MDL
L0.19856
1 Dork Lord(DORKY) ke MGA
Ar52.61256
1 Dork Lord(DORKY) ke MOP
P0.09344
1 Dork Lord(DORKY) ke MVR
0.179872
1 Dork Lord(DORKY) ke MWK
MK20.2777648
1 Dork Lord(DORKY) ke MZN
MT0.746936
1 Dork Lord(DORKY) ke NPR
रु1.655056
1 Dork Lord(DORKY) ke PYG
82.83456
1 Dork Lord(DORKY) ke RWF
Fr16.94768
1 Dork Lord(DORKY) ke SBD
$0.0961264
1 Dork Lord(DORKY) ke SCR
0.175784
1 Dork Lord(DORKY) ke SRD
$0.44968
1 Dork Lord(DORKY) ke SVC
$0.1020832
1 Dork Lord(DORKY) ke SZL
L0.2027648
1 Dork Lord(DORKY) ke TMT
m0.04088
1 Dork Lord(DORKY) ke TND
د.ت0.03456112
1 Dork Lord(DORKY) ke TTD
$0.0790736
1 Dork Lord(DORKY) ke UGX
Sh40.83328
1 Dork Lord(DORKY) ke XAF
Fr6.62256
1 Dork Lord(DORKY) ke XCD
$0.031536
1 Dork Lord(DORKY) ke XOF
Fr6.62256
1 Dork Lord(DORKY) ke XPF
Fr1.20304
1 Dork Lord(DORKY) ke BWP
P0.157096
1 Dork Lord(DORKY) ke BZD
$0.0234768
1 Dork Lord(DORKY) ke CVE
$1.1194112
1 Dork Lord(DORKY) ke DJF
Fr2.06736
1 Dork Lord(DORKY) ke DOP
$0.7511408
1 Dork Lord(DORKY) ke DZD
د.ج1.5240064
1 Dork Lord(DORKY) ke FJD
$0.0266304
1 Dork Lord(DORKY) ke GNF
Fr101.5576
1 Dork Lord(DORKY) ke GTQ
Q0.0894688
1 Dork Lord(DORKY) ke GYD
$2.4429888
1 Dork Lord(DORKY) ke ISK
kr1.47168

Sumber Daya Dork Lord

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dork Lord, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Dork Lord
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dork Lord

Berapa nilai Dork Lord (DORKY) hari ini?
Harga live DORKY dalam USD adalah 0.01168 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DORKY ke USD saat ini?
Harga DORKY ke USD saat ini adalah $ 0.01168. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dork Lord?
Kapitalisasi pasar DORKY adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DORKY?
Suplai beredar DORKY adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DORKY?
DORKY mencapai harga ATH sebesar 0.15920904960381208 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DORKY?
DORKY mencapai harga ATL 0.002686366670419065 USD.
Berapa volume perdagangan DORKY?
Volume perdagangan 24 jam live DORKY adalah $ 10.39K USD.
Akankah harga DORKY naik lebih tinggi tahun ini?
DORKY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DORKY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dork Lord (DORKY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

