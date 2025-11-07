BursaDEX+
Selengkapnya Tentang DOVU

Info Harga DOVU

Penjelasan DOVU

Situs Web Resmi DOVU

Tokenomi DOVU

Prakiraan Harga DOVU

Riwayat DOVU

Panduan Membeli DOVU

Konverter DOVU ke Mata Uang Fiat

Spot DOVU

Earn

Berita

Blog

Learn

Logo dovu

Harga dovu(DOVU)

Harga Live 1 DOVU ke USD:

$0.0039784
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live dovu (DOVU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:29:55 (UTC+8)

Informasi Harga dovu (DOVU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0037983
Low 24 Jam
$ 0.0043099
High 24 Jam

$ 0.0037983
$ 0.0043099
$ 0.009438024788776003
$ 0.000368190320191491
-0.59%

-0.01%

-18.75%

-18.75%

Harga aktual dovu (DOVU) adalah $ 0.0039784. Selama 24 jam terakhir, DOVU diperdagangkan antara low $ 0.0037983 dan high $ 0.0043099, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOVU adalah $ 0.009438024788776003, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000368190320191491.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOVU telah berubah sebesar -0.59% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -18.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar dovu (DOVU)

No.4117

$ 0.00
$ 11.87K
$ 39.78M
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

HBAR

Kapitalisasi Pasar dovu saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 11.87K. Suplai beredar DOVU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.78M.

Riwayat Harga dovu (DOVU) USD

Pantau perubahan harga dovu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000398-0.01%
30 Days$ -0.0027095-40.52%
60 Hari$ +0.0004411+12.46%
90 Hari$ +0.0011484+40.57%
Perubahan Harga dovu Hari Ini

Hari ini, DOVU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000398 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga dovu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0027095 (-40.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga dovu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOVU terlihat mengalami perubahan $ +0.0004411 (+12.46%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga dovu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0011484 (+40.57%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari dovu (DOVU)?

Lihat halaman Riwayat Harga dovu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan dovu (DOVU)

Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses.

dovu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi dovu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOVU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang dovu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli dovu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga dovu (USD)

Berapa nilai dovu (DOVU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda dovu (DOVU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk dovu.

Cek prediksi harga dovu sekarang!

Tokenomi dovu (DOVU)

Memahami tokenomi dovu (DOVU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOVU sekarang!

Cara membeli dovu (DOVU)

Ingin mengetahui cara membeli dovu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli dovu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOVU ke Mata Uang Lokal

1 dovu(DOVU) ke VND
104.691596
1 dovu(DOVU) ke AUD
A$0.006126736
1 dovu(DOVU) ke GBP
0.003023584
1 dovu(DOVU) ke EUR
0.003421424
1 dovu(DOVU) ke USD
$0.0039784
1 dovu(DOVU) ke MYR
RM0.016629712
1 dovu(DOVU) ke TRY
0.16749064
1 dovu(DOVU) ke JPY
¥0.6086952
1 dovu(DOVU) ke ARS
ARS$5.774130408
1 dovu(DOVU) ke RUB
0.323205216
1 dovu(DOVU) ke INR
0.352764728
1 dovu(DOVU) ke IDR
Rp66.306640144
1 dovu(DOVU) ke PHP
0.234844952
1 dovu(DOVU) ke EGP
￡E.0.188138536
1 dovu(DOVU) ke BRL
R$0.021244656
1 dovu(DOVU) ke CAD
C$0.005609544
1 dovu(DOVU) ke BDT
0.485404584
1 dovu(DOVU) ke NGN
5.724281056
1 dovu(DOVU) ke COP
$15.242881544
1 dovu(DOVU) ke ZAR
R.0.069065024
1 dovu(DOVU) ke UAH
0.167331504
1 dovu(DOVU) ke TZS
T.Sh.9.7749288
1 dovu(DOVU) ke VES
Bs0.8871832
1 dovu(DOVU) ke CLP
$3.7476528
1 dovu(DOVU) ke PKR
Rs1.124454976
1 dovu(DOVU) ke KZT
2.092757752
1 dovu(DOVU) ke THB
฿0.12890016
1 dovu(DOVU) ke TWD
NT$0.123290616
1 dovu(DOVU) ke AED
د.إ0.014600728
1 dovu(DOVU) ke CHF
Fr0.00318272
1 dovu(DOVU) ke HKD
HK$0.030912168
1 dovu(DOVU) ke AMD
֏1.52134016
1 dovu(DOVU) ke MAD
.د.م0.037038904
1 dovu(DOVU) ke MXN
$0.073878888
1 dovu(DOVU) ke SAR
ريال0.014919
1 dovu(DOVU) ke ETB
Br0.610644616
1 dovu(DOVU) ke KES
KSh0.513770576
1 dovu(DOVU) ke JOD
د.أ0.0028206856
1 dovu(DOVU) ke PLN
0.014600728
1 dovu(DOVU) ke RON
лв0.01750496
1 dovu(DOVU) ke SEK
kr0.038033504
1 dovu(DOVU) ke BGN
лв0.006723496
1 dovu(DOVU) ke HUF
Ft1.330098472
1 dovu(DOVU) ke CZK
0.083824888
1 dovu(DOVU) ke KWD
د.ك0.0012173904
1 dovu(DOVU) ke ILS
0.013009368
1 dovu(DOVU) ke BOB
Bs0.02745096
1 dovu(DOVU) ke AZN
0.00676328
1 dovu(DOVU) ke TJS
SM0.036680848
1 dovu(DOVU) ke GEL
0.010781464
1 dovu(DOVU) ke AOA
Kz3.62989216
1 dovu(DOVU) ke BHD
.د.ب0.0014958784
1 dovu(DOVU) ke BMD
$0.0039784
1 dovu(DOVU) ke DKK
kr0.025700464
1 dovu(DOVU) ke HNL
L0.104552352
1 dovu(DOVU) ke MUR
0.1830064
1 dovu(DOVU) ke NAD
$0.069104808
1 dovu(DOVU) ke NOK
kr0.04057968
1 dovu(DOVU) ke NZD
$0.007041768
1 dovu(DOVU) ke PAB
B/.0.0039784
1 dovu(DOVU) ke PGK
K0.016987768
1 dovu(DOVU) ke QAR
ر.ق0.014481376
1 dovu(DOVU) ke RSD
дин.0.4038076
1 dovu(DOVU) ke UZS
soʻm47.361897184
1 dovu(DOVU) ke ALL
L0.333668408
1 dovu(DOVU) ke ANG
ƒ0.007121336
1 dovu(DOVU) ke AWG
ƒ0.00716112
1 dovu(DOVU) ke BBD
$0.0079568
1 dovu(DOVU) ke BAM
KM0.006723496
1 dovu(DOVU) ke BIF
Fr11.7323016
1 dovu(DOVU) ke BND
$0.00517192
1 dovu(DOVU) ke BSD
$0.0039784
1 dovu(DOVU) ke JMD
$0.63793644
1 dovu(DOVU) ke KHR
15.977493104
1 dovu(DOVU) ke KMF
Fr1.6987768
1 dovu(DOVU) ke LAK
86.486954792
1 dovu(DOVU) ke LKR
රු1.212894808
1 dovu(DOVU) ke MDL
L0.068070424
1 dovu(DOVU) ke MGA
Ar17.9207028
1 dovu(DOVU) ke MOP
P0.0318272
1 dovu(DOVU) ke MVR
0.06126736
1 dovu(DOVU) ke MWK
MK6.89496504
1 dovu(DOVU) ke MZN
MT0.25441868
1 dovu(DOVU) ke NPR
रु0.56373928
1 dovu(DOVU) ke PYG
28.2148128
1 dovu(DOVU) ke RWF
Fr5.7806152
1 dovu(DOVU) ke SBD
$0.032702448
1 dovu(DOVU) ke SCR
0.059914704
1 dovu(DOVU) ke SRD
$0.1531684
1 dovu(DOVU) ke SVC
$0.034771216
1 dovu(DOVU) ke SZL
L0.06902524
1 dovu(DOVU) ke TMT
m0.0139244
1 dovu(DOVU) ke TND
د.ت0.0117720856
1 dovu(DOVU) ke TTD
$0.026933768
1 dovu(DOVU) ke UGX
Sh13.9084864
1 dovu(DOVU) ke XAF
Fr2.2597312
1 dovu(DOVU) ke XCD
$0.01074168
1 dovu(DOVU) ke XOF
Fr2.2597312
1 dovu(DOVU) ke XPF
Fr0.4097752
1 dovu(DOVU) ke BWP
P0.05350948
1 dovu(DOVU) ke BZD
$0.007996584
1 dovu(DOVU) ke CVE
$0.381289856
1 dovu(DOVU) ke DJF
Fr0.7081552
1 dovu(DOVU) ke DOP
$0.25581112
1 dovu(DOVU) ke DZD
د.ج0.519419904
1 dovu(DOVU) ke FJD
$0.009070752
1 dovu(DOVU) ke GNF
Fr34.592188
1 dovu(DOVU) ke GTQ
Q0.030474544
1 dovu(DOVU) ke GYD
$0.832122144
1 dovu(DOVU) ke ISK
kr0.5012784

Sumber Daya dovu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dovu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi dovu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang dovu

Berapa nilai dovu (DOVU) hari ini?
Harga live DOVU dalam USD adalah 0.0039784 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOVU ke USD saat ini?
Harga DOVU ke USD saat ini adalah $ 0.0039784. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar dovu?
Kapitalisasi pasar DOVU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOVU?
Suplai beredar DOVU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOVU?
DOVU mencapai harga ATH sebesar 0.009438024788776003 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOVU?
DOVU mencapai harga ATL 0.000368190320191491 USD.
Berapa volume perdagangan DOVU?
Volume perdagangan 24 jam live DOVU adalah $ 11.87K USD.
Akankah harga DOVU naik lebih tinggi tahun ini?
DOVU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOVU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting dovu (DOVU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 DOVU = 0.0039784 USD

