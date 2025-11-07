BursaDEX+
Harga live 375ai hari ini adalah 0.03276 USD. Lacak informasi harga aktual EAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EAT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EAT

Info Harga EAT

Penjelasan EAT

Situs Web Resmi EAT

Tokenomi EAT

Prakiraan Harga EAT

Riwayat EAT

Panduan Membeli EAT

Konverter EAT ke Mata Uang Fiat

Spot EAT

Futures USDT-M EAT

Logo 375ai

Harga 375ai(EAT)

Harga Live 1 EAT ke USD:

$0.03277
$0.03277$0.03277
+2.53%1D
USD
Grafik Harga Live 375ai (EAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:06 (UTC+8)

Informasi Harga 375ai (EAT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03115
$ 0.03115$ 0.03115
Low 24 Jam
$ 0.03466
$ 0.03466$ 0.03466
High 24 Jam

$ 0.03115
$ 0.03115$ 0.03115

$ 0.03466
$ 0.03466$ 0.03466

--
----

--
----

0.00%

+2.53%

-11.61%

-11.61%

Harga aktual 375ai (EAT) adalah $ 0.03276. Selama 24 jam terakhir, EAT diperdagangkan antara low $ 0.03115 dan high $ 0.03466, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEAT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EAT telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.53% selama 24 jam, dan -11.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar 375ai (EAT)

--
----

$ 61.82K
$ 61.82K$ 61.82K

$ 32.76M
$ 32.76M$ 32.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar 375ai saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.82K. Suplai beredar EAT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.76M.

Riwayat Harga 375ai (EAT) USD

Pantau perubahan harga 375ai untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008086+2.53%
30 Days$ +0.02276+227.60%
60 Hari$ +0.02276+227.60%
90 Hari$ +0.02276+227.60%
Perubahan Harga 375ai Hari Ini

Hari ini, EAT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008086 (+2.53%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 375ai 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02276 (+227.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 375ai 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EAT terlihat mengalami perubahan $ +0.02276 (+227.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 375ai 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02276 (+227.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 375ai (EAT)?

Lihat halaman Riwayat Harga 375ai sekarang.

Apa yang dimaksud dengan 375ai (EAT)

375ai sedang mengembangkan jaringan intelijen data edge terdesentralisasi yang memanfaatkan AI dan blockchain untuk pemrosesan dan analisis data secara real-time. Penawaran mereka meliputi node AI 375edge dan aplikasi seluler 375go, yang memungkinkan pengguna berkontribusi dan memvalidasi data sambil mendapatkan reward. Platform ini menekankan privasi dan keamanan, dengan tujuan memberikan data berkualitas tinggi bagi bisnis dan individu.

375ai tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi 375ai Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EAT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang 375ai di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli 375ai dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga 375ai (USD)

Berapa nilai 375ai (EAT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda 375ai (EAT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk 375ai.

Cek prediksi harga 375ai sekarang!

Tokenomi 375ai (EAT)

Memahami tokenomi 375ai (EAT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EAT sekarang!

Cara membeli 375ai (EAT)

Ingin mengetahui cara membeli 375ai? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli 375ai di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EAT ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya 375ai

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 375ai, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi 375ai
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 375ai

Berapa nilai 375ai (EAT) hari ini?
Harga live EAT dalam USD adalah 0.03276 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EAT ke USD saat ini?
Harga EAT ke USD saat ini adalah $ 0.03276. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar 375ai?
Kapitalisasi pasar EAT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EAT?
Suplai beredar EAT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EAT?
EAT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EAT?
EAT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan EAT?
Volume perdagangan 24 jam live EAT adalah $ 61.82K USD.
Akankah harga EAT naik lebih tinggi tahun ini?
EAT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EAT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 375ai (EAT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

