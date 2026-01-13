Harga Edel Hari Ini

Harga live Edel (EDEL) hari ini adalah $ 0.02308, dengan perubahan 4.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EDEL ke USD saat ini adalah $ 0.02308 per EDEL.

Edel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- EDEL. Selama 24 jam terakhir, EDEL diperdagangkan antara $ 0.02171 (low) dan $ 0.02816 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, EDEL bergerak +0.21% dalam satu jam terakhir dan -34.62% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.80K.

Informasi Pasar Edel (EDEL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.80K$ 54.80K $ 54.80K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Edel saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.80K. Suplai beredar EDEL adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.