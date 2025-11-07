Apa yang dimaksud dengan OpenEden (EDEN)

OpenEden sedang membangun jembatan menuju sistem keuangan baru. Misi OpenEden adalah membuka triliunan dolar dengan menghadirkan aset dunia nyata secara on-chain, mulus, dan aman. OpenEden sedang membangun jembatan menuju sistem keuangan baru. Misi OpenEden adalah membuka triliunan dolar dengan menghadirkan aset dunia nyata secara on-chain, mulus, dan aman.

OpenEden tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenEden Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EDEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang OpenEden di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenEden dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenEden (USD)

Berapa nilai OpenEden (EDEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenEden (EDEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenEden.

Cek prediksi harga OpenEden sekarang!

Tokenomi OpenEden (EDEN)

Memahami tokenomi OpenEden (EDEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDEN sekarang!

Cara membeli OpenEden (EDEN)

Ingin mengetahui cara membeli OpenEden? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenEden di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDEN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya OpenEden

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenEden, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenEden Berapa nilai OpenEden (EDEN) hari ini? Harga live EDEN dalam USD adalah 0.1046 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EDEN ke USD saat ini? $ 0.1046 . Cobalah Harga EDEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar OpenEden? Kapitalisasi pasar EDEN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EDEN? Suplai beredar EDEN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EDEN? EDEN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EDEN? EDEN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan EDEN? Volume perdagangan 24 jam live EDEN adalah $ 853.70K USD . Akankah harga EDEN naik lebih tinggi tahun ini? EDEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting OpenEden (EDEN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi