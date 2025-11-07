BursaDEX+
Harga live OpenEden hari ini adalah 0.1046 USD. Lacak informasi harga aktual EDEN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EDEN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EDEN

Info Harga EDEN

Penjelasan EDEN

Situs Web Resmi EDEN

Tokenomi EDEN

Prakiraan Harga EDEN

Riwayat EDEN

Panduan Membeli EDEN

Konverter EDEN ke Mata Uang Fiat

Spot EDEN

Futures USDT-M EDEN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo OpenEden

Harga OpenEden(EDEN)

Harga Live 1 EDEN ke USD:

$0.1043
$0.1043$0.1043
-2.70%1D
USD
Grafik Harga Live OpenEden (EDEN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:13 (UTC+8)

Informasi Harga OpenEden (EDEN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1033
$ 0.1033$ 0.1033
Low 24 Jam
$ 0.121
$ 0.121$ 0.121
High 24 Jam

$ 0.1033
$ 0.1033$ 0.1033

$ 0.121
$ 0.121$ 0.121

--
----

--
----

-1.88%

-2.70%

-20.28%

-20.28%

Harga aktual OpenEden (EDEN) adalah $ 0.1046. Selama 24 jam terakhir, EDEN diperdagangkan antara low $ 0.1033 dan high $ 0.121, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEDEN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EDEN telah berubah sebesar -1.88% selama 1 jam terakhir, -2.70% selama 24 jam, dan -20.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar OpenEden (EDEN)

--
----

$ 853.70K
$ 853.70K$ 853.70K

$ 104.60M
$ 104.60M$ 104.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar OpenEden saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 853.70K. Suplai beredar EDEN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.60M.

Riwayat Harga OpenEden (EDEN) USD

Pantau perubahan harga OpenEden untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.002894-2.70%
30 Days$ -0.2195-67.73%
60 Hari$ -0.3954-79.08%
90 Hari$ -0.3954-79.08%
Perubahan Harga OpenEden Hari Ini

Hari ini, EDEN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.002894 (-2.70%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga OpenEden 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2195 (-67.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga OpenEden 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EDEN terlihat mengalami perubahan $ -0.3954 (-79.08%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga OpenEden 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3954 (-79.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari OpenEden (EDEN)?

Lihat halaman Riwayat Harga OpenEden sekarang.

Apa yang dimaksud dengan OpenEden (EDEN)

OpenEden sedang membangun jembatan menuju sistem keuangan baru. Misi OpenEden adalah membuka triliunan dolar dengan menghadirkan aset dunia nyata secara on-chain, mulus, dan aman.

OpenEden tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi OpenEden Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EDEN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang OpenEden di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli OpenEden dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga OpenEden (USD)

Berapa nilai OpenEden (EDEN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda OpenEden (EDEN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk OpenEden.

Cek prediksi harga OpenEden sekarang!

Tokenomi OpenEden (EDEN)

Memahami tokenomi OpenEden (EDEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDEN sekarang!

Cara membeli OpenEden (EDEN)

Ingin mengetahui cara membeli OpenEden? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli OpenEden di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EDEN ke Mata Uang Lokal

1 OpenEden(EDEN) ke VND
2,752.549
1 OpenEden(EDEN) ke AUD
A$0.161084
1 OpenEden(EDEN) ke GBP
0.079496
1 OpenEden(EDEN) ke EUR
0.089956
1 OpenEden(EDEN) ke USD
$0.1046
1 OpenEden(EDEN) ke MYR
RM0.436182
1 OpenEden(EDEN) ke TRY
4.41412
1 OpenEden(EDEN) ke JPY
¥16.0038
1 OpenEden(EDEN) ke ARS
ARS$151.813302
1 OpenEden(EDEN) ke RUB
8.49875
1 OpenEden(EDEN) ke INR
9.274882
1 OpenEden(EDEN) ke IDR
Rp1,743.332636
1 OpenEden(EDEN) ke PHP
6.173492
1 OpenEden(EDEN) ke EGP
￡E.4.946534
1 OpenEden(EDEN) ke BRL
R$0.55961
1 OpenEden(EDEN) ke CAD
C$0.147486
1 OpenEden(EDEN) ke BDT
12.762246
1 OpenEden(EDEN) ke NGN
150.502664
1 OpenEden(EDEN) ke COP
$400.765486
1 OpenEden(EDEN) ke ZAR
R.1.816902
1 OpenEden(EDEN) ke UAH
4.399476
1 OpenEden(EDEN) ke TZS
T.Sh.257.0022
1 OpenEden(EDEN) ke VES
Bs23.7442
1 OpenEden(EDEN) ke CLP
$98.6378
1 OpenEden(EDEN) ke PKR
Rs29.564144
1 OpenEden(EDEN) ke KZT
55.022738
1 OpenEden(EDEN) ke THB
฿3.386948
1 OpenEden(EDEN) ke TWD
NT$3.240508
1 OpenEden(EDEN) ke AED
د.إ0.383882
1 OpenEden(EDEN) ke CHF
Fr0.08368
1 OpenEden(EDEN) ke HKD
HK$0.812742
1 OpenEden(EDEN) ke AMD
֏39.99904
1 OpenEden(EDEN) ke MAD
.د.م0.97278
1 OpenEden(EDEN) ke MXN
$1.943468
1 OpenEden(EDEN) ke SAR
ريال0.39225
1 OpenEden(EDEN) ke ETB
Br16.096894
1 OpenEden(EDEN) ke KES
KSh13.508044
1 OpenEden(EDEN) ke JOD
د.أ0.0741614
1 OpenEden(EDEN) ke PLN
0.384928
1 OpenEden(EDEN) ke RON
лв0.46024
1 OpenEden(EDEN) ke SEK
kr1.001022
1 OpenEden(EDEN) ke BGN
лв0.176774
1 OpenEden(EDEN) ke HUF
Ft35.017988
1 OpenEden(EDEN) ke CZK
2.206014
1 OpenEden(EDEN) ke KWD
د.ك0.0320076
1 OpenEden(EDEN) ke ILS
0.342042
1 OpenEden(EDEN) ke BOB
Bs0.72174
1 OpenEden(EDEN) ke AZN
0.17782
1 OpenEden(EDEN) ke TJS
SM0.964412
1 OpenEden(EDEN) ke GEL
0.283466
1 OpenEden(EDEN) ke AOA
Kz95.875314
1 OpenEden(EDEN) ke BHD
.د.ب0.0394342
1 OpenEden(EDEN) ke BMD
$0.1046
1 OpenEden(EDEN) ke DKK
kr0.676762
1 OpenEden(EDEN) ke HNL
L2.755164
1 OpenEden(EDEN) ke MUR
4.805324
1 OpenEden(EDEN) ke NAD
$1.816902
1 OpenEden(EDEN) ke NOK
kr1.065874
1 OpenEden(EDEN) ke NZD
$0.185142
1 OpenEden(EDEN) ke PAB
B/.0.1046
1 OpenEden(EDEN) ke PGK
K0.43932
1 OpenEden(EDEN) ke QAR
ر.ق0.380744
1 OpenEden(EDEN) ke RSD
дин.10.624222
1 OpenEden(EDEN) ke UZS
soʻm1,260.240674
1 OpenEden(EDEN) ke ALL
L8.77071
1 OpenEden(EDEN) ke ANG
ƒ0.187234
1 OpenEden(EDEN) ke AWG
ƒ0.18828
1 OpenEden(EDEN) ke BBD
$0.2092
1 OpenEden(EDEN) ke BAM
KM0.176774
1 OpenEden(EDEN) ke BIF
Fr308.4654
1 OpenEden(EDEN) ke BND
$0.13598
1 OpenEden(EDEN) ke BSD
$0.1046
1 OpenEden(EDEN) ke JMD
$16.77261
1 OpenEden(EDEN) ke KHR
420.079876
1 OpenEden(EDEN) ke KMF
Fr43.932
1 OpenEden(EDEN) ke LAK
2,273.912998
1 OpenEden(EDEN) ke LKR
රු31.889402
1 OpenEden(EDEN) ke MDL
L1.7782
1 OpenEden(EDEN) ke MGA
Ar471.1707
1 OpenEden(EDEN) ke MOP
P0.8368
1 OpenEden(EDEN) ke MVR
1.61084
1 OpenEden(EDEN) ke MWK
MK181.597106
1 OpenEden(EDEN) ke MZN
MT6.68917
1 OpenEden(EDEN) ke NPR
रु14.82182
1 OpenEden(EDEN) ke PYG
741.8232
1 OpenEden(EDEN) ke RWF
Fr151.7746
1 OpenEden(EDEN) ke SBD
$0.860858
1 OpenEden(EDEN) ke SCR
1.4644
1 OpenEden(EDEN) ke SRD
$4.0271
1 OpenEden(EDEN) ke SVC
$0.914204
1 OpenEden(EDEN) ke SZL
L1.815856
1 OpenEden(EDEN) ke TMT
m0.3661
1 OpenEden(EDEN) ke TND
د.ت0.3095114
1 OpenEden(EDEN) ke TTD
$0.708142
1 OpenEden(EDEN) ke UGX
Sh365.6816
1 OpenEden(EDEN) ke XAF
Fr59.4128
1 OpenEden(EDEN) ke XCD
$0.28242
1 OpenEden(EDEN) ke XOF
Fr59.4128
1 OpenEden(EDEN) ke XPF
Fr10.7738
1 OpenEden(EDEN) ke BWP
P1.40687
1 OpenEden(EDEN) ke BZD
$0.210246
1 OpenEden(EDEN) ke CVE
$10.024864
1 OpenEden(EDEN) ke DJF
Fr18.5142
1 OpenEden(EDEN) ke DOP
$6.726826
1 OpenEden(EDEN) ke DZD
د.ج13.648208
1 OpenEden(EDEN) ke FJD
$0.238488
1 OpenEden(EDEN) ke GNF
Fr909.497
1 OpenEden(EDEN) ke GTQ
Q0.801236
1 OpenEden(EDEN) ke GYD
$21.878136
1 OpenEden(EDEN) ke ISK
kr13.1796

Sumber Daya OpenEden

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai OpenEden, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi OpenEden
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang OpenEden

Berapa nilai OpenEden (EDEN) hari ini?
Harga live EDEN dalam USD adalah 0.1046 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EDEN ke USD saat ini?
Harga EDEN ke USD saat ini adalah $ 0.1046. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar OpenEden?
Kapitalisasi pasar EDEN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EDEN?
Suplai beredar EDEN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EDEN?
EDEN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EDEN?
EDEN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan EDEN?
Volume perdagangan 24 jam live EDEN adalah $ 853.70K USD.
Akankah harga EDEN naik lebih tinggi tahun ini?
EDEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:13 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EDEN ke USD

Jumlah

EDEN
EDEN
USD
USD

1 EDEN = 0.1046 USD

Perdagangkan EDEN

EDEN/USDT
$0.1043
$0.1043$0.1043
-2.79%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

