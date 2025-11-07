Apa yang dimaksud dengan LayerEdge (EDGEN)

LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation. LayerEdge is building the world's first people-powered zk verification layer, edgenOS. With over 1 million users, we are democratizing blockchain verification while leveraging Bitcoin's unparalleled security foundation.

Tokenomi LayerEdge (EDGEN)

Memahami tokenomi LayerEdge (EDGEN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EDGEN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang LayerEdge Berapa nilai LayerEdge (EDGEN) hari ini? Harga live EDGEN dalam USD adalah 0.00428 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EDGEN ke USD saat ini? $ 0.00428 . Cobalah Harga EDGEN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar LayerEdge? Kapitalisasi pasar EDGEN adalah $ 1.24M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EDGEN? Suplai beredar EDGEN adalah 290.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EDGEN? EDGEN mencapai harga ATH sebesar 0.0252839382104077 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EDGEN? EDGEN mencapai harga ATL 0.004220312630553507 USD . Berapa volume perdagangan EDGEN? Volume perdagangan 24 jam live EDGEN adalah $ 75.71K USD . Akankah harga EDGEN naik lebih tinggi tahun ini? EDGEN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EDGEN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting LayerEdge (EDGEN)

