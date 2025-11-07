BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NONE hari ini adalah 1.4748 USD. Lacak informasi harga aktual EGC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EGC dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NONE hari ini adalah 1.4748 USD. Lacak informasi harga aktual EGC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EGC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang EGC

Info Harga EGC

Penjelasan EGC

Situs Web Resmi EGC

Tokenomi EGC

Prakiraan Harga EGC

Riwayat EGC

Panduan Membeli EGC

Konverter EGC ke Mata Uang Fiat

Spot EGC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NONE

Harga NONE(EGC)

Harga Live 1 EGC ke USD:

$1.4744
$1.4744$1.4744
-5.52%1D
USD
Grafik Harga Live NONE (EGC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:04 (UTC+8)

Informasi Harga NONE (EGC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.2986
$ 1.2986$ 1.2986
Low 24 Jam
$ 1.6204
$ 1.6204$ 1.6204
High 24 Jam

$ 1.2986
$ 1.2986$ 1.2986

$ 1.6204
$ 1.6204$ 1.6204

--
----

--
----

-0.53%

-5.52%

+54.81%

+54.81%

Harga aktual NONE (EGC) adalah $ 1.4748. Selama 24 jam terakhir, EGC diperdagangkan antara low $ 1.2986 dan high $ 1.6204, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEGC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EGC telah berubah sebesar -0.53% selama 1 jam terakhir, -5.52% selama 24 jam, dan +54.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NONE (EGC)

--
----

$ 54.37K
$ 54.37K$ 54.37K

$ 109.82K
$ 109.82K$ 109.82K

--
----

74,467.35244
74,467.35244 74,467.35244

NONE

Kapitalisasi Pasar NONE saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.37K. Suplai beredar EGC adalah --, dan total suplainya sebesar 74467.35244. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 109.82K.

Riwayat Harga NONE (EGC) USD

Pantau perubahan harga NONE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.086142-5.52%
30 Days$ +1.1249+321.49%
60 Hari$ +0.4708+46.89%
90 Hari$ +0.4318+41.39%
Perubahan Harga NONE Hari Ini

Hari ini, EGC tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.086142 (-5.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NONE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +1.1249 (+321.49%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NONE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EGC terlihat mengalami perubahan $ +0.4708 (+46.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NONE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.4318 (+41.39%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NONE (EGC)?

Lihat halaman Riwayat Harga NONE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NONE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EGC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NONE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NONE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NONE (USD)

Berapa nilai NONE (EGC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NONE (EGC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NONE.

Cek prediksi harga NONE sekarang!

Tokenomi NONE (EGC)

Memahami tokenomi NONE (EGC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EGC sekarang!

Cara membeli NONE (EGC)

Ingin mengetahui cara membeli NONE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NONE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EGC ke Mata Uang Lokal

1 NONE(EGC) ke VND
38,809.362
1 NONE(EGC) ke AUD
A$2.271192
1 NONE(EGC) ke GBP
1.120848
1 NONE(EGC) ke EUR
1.268328
1 NONE(EGC) ke USD
$1.4748
1 NONE(EGC) ke MYR
RM6.164664
1 NONE(EGC) ke TRY
62.221812
1 NONE(EGC) ke JPY
¥224.1696
1 NONE(EGC) ke ARS
ARS$2,140.480476
1 NONE(EGC) ke RUB
119.812752
1 NONE(EGC) ke INR
130.770516
1 NONE(EGC) ke IDR
Rp24,579.990168
1 NONE(EGC) ke PHP
87.042696
1 NONE(EGC) ke EGP
￡E.69.75804
1 NONE(EGC) ke BRL
R$7.89018
1 NONE(EGC) ke CAD
C$2.079468
1 NONE(EGC) ke BDT
179.940348
1 NONE(EGC) ke NGN
2,122.001232
1 NONE(EGC) ke COP
$5,650.563468
1 NONE(EGC) ke ZAR
R.25.632024
1 NONE(EGC) ke UAH
62.030088
1 NONE(EGC) ke TZS
T.Sh.3,623.5836
1 NONE(EGC) ke VES
Bs334.7796
1 NONE(EGC) ke CLP
$1,390.7364
1 NONE(EGC) ke PKR
Rs416.837472
1 NONE(EGC) ke KZT
775.789044
1 NONE(EGC) ke THB
฿47.768772
1 NONE(EGC) ke TWD
NT$45.704052
1 NONE(EGC) ke AED
د.إ5.412516
1 NONE(EGC) ke CHF
Fr1.17984
1 NONE(EGC) ke HKD
HK$11.459196
1 NONE(EGC) ke AMD
֏563.96352
1 NONE(EGC) ke MAD
.د.م13.71564
1 NONE(EGC) ke MXN
$27.401784
1 NONE(EGC) ke SAR
ريال5.5305
1 NONE(EGC) ke ETB
Br226.956972
1 NONE(EGC) ke KES
KSh190.485168
1 NONE(EGC) ke JOD
د.أ1.0456332
1 NONE(EGC) ke PLN
5.427264
1 NONE(EGC) ke RON
лв6.48912
1 NONE(EGC) ke SEK
kr14.099088
1 NONE(EGC) ke BGN
лв2.492412
1 NONE(EGC) ke HUF
Ft493.069884
1 NONE(EGC) ke CZK
31.074036
1 NONE(EGC) ke KWD
د.ك0.4512888
1 NONE(EGC) ke ILS
4.822596
1 NONE(EGC) ke BOB
Bs10.17612
1 NONE(EGC) ke AZN
2.50716
1 NONE(EGC) ke TJS
SM13.597656
1 NONE(EGC) ke GEL
3.996708
1 NONE(EGC) ke AOA
Kz1,351.786932
1 NONE(EGC) ke BHD
.د.ب0.5559996
1 NONE(EGC) ke BMD
$1.4748
1 NONE(EGC) ke DKK
kr9.527208
1 NONE(EGC) ke HNL
L38.846232
1 NONE(EGC) ke MUR
67.8408
1 NONE(EGC) ke NAD
$25.617276
1 NONE(EGC) ke NOK
kr15.028212
1 NONE(EGC) ke NZD
$2.610396
1 NONE(EGC) ke PAB
B/.1.4748
1 NONE(EGC) ke PGK
K6.19416
1 NONE(EGC) ke QAR
ر.ق5.368272
1 NONE(EGC) ke RSD
дин.149.6922
1 NONE(EGC) ke UZS
soʻm17,768.670612
1 NONE(EGC) ke ALL
L123.66198
1 NONE(EGC) ke ANG
ƒ2.639892
1 NONE(EGC) ke AWG
ƒ2.65464
1 NONE(EGC) ke BBD
$2.9496
1 NONE(EGC) ke BAM
KM2.492412
1 NONE(EGC) ke BIF
Fr4,349.1852
1 NONE(EGC) ke BND
$1.91724
1 NONE(EGC) ke BSD
$1.4748
1 NONE(EGC) ke JMD
$236.48418
1 NONE(EGC) ke KHR
5,922.885288
1 NONE(EGC) ke KMF
Fr619.416
1 NONE(EGC) ke LAK
32,060.868924
1 NONE(EGC) ke LKR
රු449.622276
1 NONE(EGC) ke MDL
L25.0716
1 NONE(EGC) ke MGA
Ar6,643.2366
1 NONE(EGC) ke MOP
P11.7984
1 NONE(EGC) ke MVR
22.71192
1 NONE(EGC) ke MWK
MK2,560.415028
1 NONE(EGC) ke MZN
MT94.31346
1 NONE(EGC) ke NPR
रु208.97916
1 NONE(EGC) ke PYG
10,459.2816
1 NONE(EGC) ke RWF
Fr2,139.9348
1 NONE(EGC) ke SBD
$12.137604
1 NONE(EGC) ke SCR
22.19574
1 NONE(EGC) ke SRD
$56.7798
1 NONE(EGC) ke SVC
$12.889752
1 NONE(EGC) ke SZL
L25.602528
1 NONE(EGC) ke TMT
m5.1618
1 NONE(EGC) ke TND
د.ت4.3639332
1 NONE(EGC) ke TTD
$9.984396
1 NONE(EGC) ke UGX
Sh5,155.9008
1 NONE(EGC) ke XAF
Fr836.2116
1 NONE(EGC) ke XCD
$3.98196
1 NONE(EGC) ke XOF
Fr836.2116
1 NONE(EGC) ke XPF
Fr151.9044
1 NONE(EGC) ke BWP
P19.83606
1 NONE(EGC) ke BZD
$2.964348
1 NONE(EGC) ke CVE
$141.344832
1 NONE(EGC) ke DJF
Fr261.0396
1 NONE(EGC) ke DOP
$94.844388
1 NONE(EGC) ke DZD
د.ج192.431904
1 NONE(EGC) ke FJD
$3.362544
1 NONE(EGC) ke GNF
Fr12,823.386
1 NONE(EGC) ke GTQ
Q11.296968
1 NONE(EGC) ke GYD
$308.469168
1 NONE(EGC) ke ISK
kr185.8248

Sumber Daya NONE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NONE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi NONE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NONE

Berapa nilai NONE (EGC) hari ini?
Harga live EGC dalam USD adalah 1.4748 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EGC ke USD saat ini?
Harga EGC ke USD saat ini adalah $ 1.4748. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NONE?
Kapitalisasi pasar EGC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EGC?
Suplai beredar EGC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EGC?
EGC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EGC?
EGC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan EGC?
Volume perdagangan 24 jam live EGC adalah $ 54.37K USD.
Akankah harga EGC naik lebih tinggi tahun ini?
EGC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EGC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:25:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NONE (EGC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator EGC ke USD

Jumlah

EGC
EGC
USD
USD

1 EGC = 1.4748 USD

Perdagangkan EGC

EGC/USDT
$1.4744
$1.4744$1.4744
-5.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.97
$101,427.97$101,427.97

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.32
$3,303.32$3,303.32

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.32
$154.32$154.32

-1.02%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0493
$1.0493$1.0493

+22.29%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,427.97
$101,427.97$101,427.97

-0.56%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.32
$3,303.32$3,303.32

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.32
$154.32$154.32

-1.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2068
$2.2068$2.2068

-1.23%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0038
$1.0038$1.0038

-1.21%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0482
$0.0482$0.0482

-3.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004039
$0.0004039$0.0004039

+169.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012697
$0.012697$0.012697

+1,169.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.233
$4.233$4.233

+323.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007310
$0.007310$0.007310

+242.54%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001857
$0.001857$0.001857

+70.68%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002409
$0.0000002409$0.0000002409

+60.60%