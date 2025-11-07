Apa yang dimaksud dengan Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) adalah proyek keberlanjutan Web3 yang mengubah sanitasi publik menjadi ekosistem mandiri melalui model inovatif “Toilet-to-Earn”. Etarn (ETAN) adalah proyek keberlanjutan Web3 yang mengubah sanitasi publik menjadi ekosistem mandiri melalui model inovatif “Toilet-to-Earn”.

Etarn tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Etarn Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ETAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Etarn di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Etarn dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Etarn (USD)

Berapa nilai Etarn (ETAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Etarn (ETAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Etarn.

Cek prediksi harga Etarn sekarang!

Tokenomi Etarn (ETAN)

Memahami tokenomi Etarn (ETAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ETAN sekarang!

Cara membeli Etarn (ETAN)

Ingin mengetahui cara membeli Etarn? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Etarn di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ETAN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Etarn

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Etarn, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Etarn Berapa nilai Etarn (ETAN) hari ini? Harga live ETAN dalam USD adalah 0.01233 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ETAN ke USD saat ini? $ 0.01233 . Cobalah Harga ETAN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Etarn? Kapitalisasi pasar ETAN adalah $ 716.89K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ETAN? Suplai beredar ETAN adalah 58.14M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ETAN? ETAN mencapai harga ATH sebesar 0.09926169822293524 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ETAN? ETAN mencapai harga ATL 0.06178386169721456 USD . Berapa volume perdagangan ETAN? Volume perdagangan 24 jam live ETAN adalah $ 182.14K USD . Akankah harga ETAN naik lebih tinggi tahun ini? ETAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ETAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Etarn (ETAN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi