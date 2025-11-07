BursaDEX+
Harga live EVDC Network hari ini adalah 0.00003271 USD. Lacak informasi harga aktual EVDC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EVDC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga EVDC Network(EVDC)

Harga Live 1 EVDC ke USD:

$0.00003272
$0.00003272
+0.95%1D
USD
Grafik Harga Live EVDC Network (EVDC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:51 (UTC+8)

Informasi Harga EVDC Network (EVDC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000292
$ 0.0000292$ 0.0000292
Low 24 Jam
$ 0.00003274
$ 0.00003274$ 0.00003274
High 24 Jam

$ 0.0000292
$ 0.0000292$ 0.0000292

$ 0.00003274
$ 0.00003274$ 0.00003274

$ 0.000167921927544341
$ 0.000167921927544341$ 0.000167921927544341

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

+0.95%

+3.08%

+3.08%

Harga aktual EVDC Network (EVDC) adalah $ 0.00003271. Selama 24 jam terakhir, EVDC diperdagangkan antara low $ 0.0000292 dan high $ 0.00003274, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEVDC adalah $ 0.000167921927544341, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EVDC telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +0.95% selama 24 jam, dan +3.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EVDC Network (EVDC)

No.1782

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 76.11K
$ 76.11K$ 76.11K

$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M

63.23B
63.23B 63.23B

200,000,000,000
200,000,000,000 200,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar EVDC Network saat ini adalah $ 2.07M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 76.11K. Suplai beredar EVDC adalah 63.23B, dan total suplainya sebesar 200000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.54M.

Riwayat Harga EVDC Network (EVDC) USD

Pantau perubahan harga EVDC Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000003079+0.95%
30 Days$ -0.00000224-6.41%
60 Hari$ +0.00000346+11.82%
90 Hari$ +0.00000067+2.09%
Perubahan Harga EVDC Network Hari Ini

Hari ini, EVDC tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000003079 (+0.95%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga EVDC Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000224 (-6.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga EVDC Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EVDC terlihat mengalami perubahan $ +0.00000346 (+11.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga EVDC Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00000067 (+2.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari EVDC Network (EVDC)?

Lihat halaman Riwayat Harga EVDC Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world’s first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi EVDC Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EVDC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang EVDC Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli EVDC Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga EVDC Network (USD)

Berapa nilai EVDC Network (EVDC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EVDC Network (EVDC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EVDC Network.

Cek prediksi harga EVDC Network sekarang!

Tokenomi EVDC Network (EVDC)

Memahami tokenomi EVDC Network (EVDC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EVDC sekarang!

Cara membeli EVDC Network (EVDC)

Ingin mengetahui cara membeli EVDC Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli EVDC Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 EVDC Network(EVDC) ke VND
0.86076365
1 EVDC Network(EVDC) ke AUD
A$0.0000503734
1 EVDC Network(EVDC) ke GBP
0.0000248596
1 EVDC Network(EVDC) ke EUR
0.0000281306
1 EVDC Network(EVDC) ke USD
$0.00003271
1 EVDC Network(EVDC) ke MYR
RM0.0001367278
1 EVDC Network(EVDC) ke TRY
0.0013800349
1 EVDC Network(EVDC) ke JPY
¥0.00497192
1 EVDC Network(EVDC) ke ARS
ARS$0.0474743127
1 EVDC Network(EVDC) ke RUB
0.0026573604
1 EVDC Network(EVDC) ke INR
0.0029003957
1 EVDC Network(EVDC) ke IDR
Rp0.5451664486
1 EVDC Network(EVDC) ke PHP
0.0019305442
1 EVDC Network(EVDC) ke EGP
￡E.0.001547183
1 EVDC Network(EVDC) ke BRL
R$0.0001749985
1 EVDC Network(EVDC) ke CAD
C$0.0000461211
1 EVDC Network(EVDC) ke BDT
0.0039909471
1 EVDC Network(EVDC) ke NGN
0.0470644564
1 EVDC Network(EVDC) ke COP
$0.1253254211
1 EVDC Network(EVDC) ke ZAR
R.0.0005684998
1 EVDC Network(EVDC) ke UAH
0.0013757826
1 EVDC Network(EVDC) ke TZS
T.Sh.0.08036847
1 EVDC Network(EVDC) ke VES
Bs0.00742517
1 EVDC Network(EVDC) ke CLP
$0.03084553
1 EVDC Network(EVDC) ke PKR
Rs0.0092451544
1 EVDC Network(EVDC) ke KZT
0.0172064413
1 EVDC Network(EVDC) ke THB
฿0.0010594769
1 EVDC Network(EVDC) ke TWD
NT$0.0010136829
1 EVDC Network(EVDC) ke AED
د.إ0.0001200457
1 EVDC Network(EVDC) ke CHF
Fr0.000026168
1 EVDC Network(EVDC) ke HKD
HK$0.0002541567
1 EVDC Network(EVDC) ke AMD
֏0.012508304
1 EVDC Network(EVDC) ke MAD
.د.م0.000304203
1 EVDC Network(EVDC) ke MXN
$0.0006077518
1 EVDC Network(EVDC) ke SAR
ريال0.0001226625
1 EVDC Network(EVDC) ke ETB
Br0.0050337419
1 EVDC Network(EVDC) ke KES
KSh0.0042248236
1 EVDC Network(EVDC) ke JOD
د.أ0.00002319139
1 EVDC Network(EVDC) ke PLN
0.0001203728
1 EVDC Network(EVDC) ke RON
лв0.000143924
1 EVDC Network(EVDC) ke SEK
kr0.0003127076
1 EVDC Network(EVDC) ke BGN
лв0.0000552799
1 EVDC Network(EVDC) ke HUF
Ft0.0109359343
1 EVDC Network(EVDC) ke CZK
0.0006891997
1 EVDC Network(EVDC) ke KWD
د.ك0.00001000926
1 EVDC Network(EVDC) ke ILS
0.0001069617
1 EVDC Network(EVDC) ke BOB
Bs0.000225699
1 EVDC Network(EVDC) ke AZN
0.000055607
1 EVDC Network(EVDC) ke TJS
SM0.0003015862
1 EVDC Network(EVDC) ke GEL
0.0000886441
1 EVDC Network(EVDC) ke AOA
Kz0.0299816589
1 EVDC Network(EVDC) ke BHD
.د.ب0.00001233167
1 EVDC Network(EVDC) ke BMD
$0.00003271
1 EVDC Network(EVDC) ke DKK
kr0.0002113066
1 EVDC Network(EVDC) ke HNL
L0.0008615814
1 EVDC Network(EVDC) ke MUR
0.00150466
1 EVDC Network(EVDC) ke NAD
$0.0005681727
1 EVDC Network(EVDC) ke NOK
kr0.0003333149
1 EVDC Network(EVDC) ke NZD
$0.0000578967
1 EVDC Network(EVDC) ke PAB
B/.0.00003271
1 EVDC Network(EVDC) ke PGK
K0.000137382
1 EVDC Network(EVDC) ke QAR
ر.ق0.0001190644
1 EVDC Network(EVDC) ke RSD
дин.0.003320065
1 EVDC Network(EVDC) ke UZS
soʻm0.3940962949
1 EVDC Network(EVDC) ke ALL
L0.0027427335
1 EVDC Network(EVDC) ke ANG
ƒ0.0000585509
1 EVDC Network(EVDC) ke AWG
ƒ0.000058878
1 EVDC Network(EVDC) ke BBD
$0.00006542
1 EVDC Network(EVDC) ke BAM
KM0.0000552799
1 EVDC Network(EVDC) ke BIF
Fr0.09646179
1 EVDC Network(EVDC) ke BND
$0.000042523
1 EVDC Network(EVDC) ke BSD
$0.00003271
1 EVDC Network(EVDC) ke JMD
$0.0052450485
1 EVDC Network(EVDC) ke KHR
0.1313653226
1 EVDC Network(EVDC) ke KMF
Fr0.0137382
1 EVDC Network(EVDC) ke LAK
0.7110869423
1 EVDC Network(EVDC) ke LKR
රු0.0099722977
1 EVDC Network(EVDC) ke MDL
L0.00055607
1 EVDC Network(EVDC) ke MGA
Ar0.147342195
1 EVDC Network(EVDC) ke MOP
P0.00026168
1 EVDC Network(EVDC) ke MVR
0.000503734
1 EVDC Network(EVDC) ke MWK
MK0.0567881581
1 EVDC Network(EVDC) ke MZN
MT0.0020918045
1 EVDC Network(EVDC) ke NPR
रु0.004635007
1 EVDC Network(EVDC) ke PYG
0.23197932
1 EVDC Network(EVDC) ke RWF
Fr0.04746221
1 EVDC Network(EVDC) ke SBD
$0.0002692033
1 EVDC Network(EVDC) ke SCR
0.0004922855
1 EVDC Network(EVDC) ke SRD
$0.001259335
1 EVDC Network(EVDC) ke SVC
$0.0002858854
1 EVDC Network(EVDC) ke SZL
L0.0005678456
1 EVDC Network(EVDC) ke TMT
m0.000114485
1 EVDC Network(EVDC) ke TND
د.ت0.00009678889
1 EVDC Network(EVDC) ke TTD
$0.0002214467
1 EVDC Network(EVDC) ke UGX
Sh0.11435416
1 EVDC Network(EVDC) ke XAF
Fr0.01854657
1 EVDC Network(EVDC) ke XCD
$0.000088317
1 EVDC Network(EVDC) ke XOF
Fr0.01854657
1 EVDC Network(EVDC) ke XPF
Fr0.00336913
1 EVDC Network(EVDC) ke BWP
P0.0004399495
1 EVDC Network(EVDC) ke BZD
$0.0000657471
1 EVDC Network(EVDC) ke CVE
$0.0031349264
1 EVDC Network(EVDC) ke DJF
Fr0.00578967
1 EVDC Network(EVDC) ke DOP
$0.0021035801
1 EVDC Network(EVDC) ke DZD
د.ج0.0042680008
1 EVDC Network(EVDC) ke FJD
$0.0000745788
1 EVDC Network(EVDC) ke GNF
Fr0.28441345
1 EVDC Network(EVDC) ke GTQ
Q0.0002505586
1 EVDC Network(EVDC) ke GYD
$0.0068416236
1 EVDC Network(EVDC) ke ISK
kr0.00412146

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai EVDC Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi EVDC Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang EVDC Network

Berapa nilai EVDC Network (EVDC) hari ini?
Harga live EVDC dalam USD adalah 0.00003271 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EVDC ke USD saat ini?
Harga EVDC ke USD saat ini adalah $ 0.00003271. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EVDC Network?
Kapitalisasi pasar EVDC adalah $ 2.07M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EVDC?
Suplai beredar EVDC adalah 63.23B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EVDC?
EVDC mencapai harga ATH sebesar 0.000167921927544341 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EVDC?
EVDC mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan EVDC?
Volume perdagangan 24 jam live EVDC adalah $ 76.11K USD.
Akankah harga EVDC naik lebih tinggi tahun ini?
EVDC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EVDC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:26:51 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

