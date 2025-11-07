BursaDEX+
Harga live Factor hari ini adalah 1.33 USD. Lacak informasi harga aktual FACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FACT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Factor hari ini adalah 1.33 USD. Lacak informasi harga aktual FACT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FACT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Factor(FACT)

Harga Live 1 FACT ke USD:

$1.33
-0.74%1D
USD
Grafik Harga Live Factor (FACT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:54 (UTC+8)

Informasi Harga Factor (FACT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.32
Low 24 Jam
$ 1.5
High 24 Jam

$ 1.32
$ 1.5
$ 110.14399679956479
$ 1.1412111278010937
-2.21%

-0.74%

-19.40%

-19.40%

Harga aktual Factor (FACT) adalah $ 1.33. Selama 24 jam terakhir, FACT diperdagangkan antara low $ 1.32 dan high $ 1.5, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFACT adalah $ 110.14399679956479, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.1412111278010937.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FACT telah berubah sebesar -2.21% selama 1 jam terakhir, -0.74% selama 24 jam, dan -19.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Factor (FACT)

No.1876

$ 1.48M
$ 6.38K
$ 1.48M
1.11M
1,111,125.26965883
FACT

Kapitalisasi Pasar Factor saat ini adalah $ 1.48M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.38K. Suplai beredar FACT adalah 1.11M, dan total suplainya sebesar 1111125.26965883. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.48M.

Riwayat Harga Factor (FACT) USD

Pantau perubahan harga Factor untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0099-0.74%
30 Days$ -1.45-52.16%
60 Hari$ -0.69-34.16%
90 Hari$ -1.94-59.33%
Perubahan Harga Factor Hari Ini

Hari ini, FACT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0099 (-0.74%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Factor 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.45 (-52.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Factor 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FACT terlihat mengalami perubahan $ -0.69 (-34.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Factor 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -1.94 (-59.33%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Factor (FACT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Factor sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Factor (FACT)

Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.

Factor tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Factor Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FACT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Factor di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Factor dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Factor (USD)

Berapa nilai Factor (FACT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Factor (FACT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Factor.

Cek prediksi harga Factor sekarang!

Tokenomi Factor (FACT)

Memahami tokenomi Factor (FACT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FACT sekarang!

Cara membeli Factor (FACT)

Ingin mengetahui cara membeli Factor? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Factor di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FACT ke Mata Uang Lokal

1 Factor(FACT) ke VND
34,998.95
1 Factor(FACT) ke AUD
A$2.0482
1 Factor(FACT) ke GBP
1.0108
1 Factor(FACT) ke EUR
1.1438
1 Factor(FACT) ke USD
$1.33
1 Factor(FACT) ke MYR
RM5.5594
1 Factor(FACT) ke TRY
55.993
1 Factor(FACT) ke JPY
¥203.49
1 Factor(FACT) ke ARS
ARS$1,930.3221
1 Factor(FACT) ke RUB
108.0492
1 Factor(FACT) ke INR
117.9311
1 Factor(FACT) ke IDR
Rp22,166.6578
1 Factor(FACT) ke PHP
78.5099
1 Factor(FACT) ke EGP
￡E.62.8957
1 Factor(FACT) ke BRL
R$7.1022
1 Factor(FACT) ke CAD
C$1.8753
1 Factor(FACT) ke BDT
162.2733
1 Factor(FACT) ke NGN
1,913.6572
1 Factor(FACT) ke COP
$5,095.7753
1 Factor(FACT) ke ZAR
R.23.0888
1 Factor(FACT) ke UAH
55.9398
1 Factor(FACT) ke TZS
T.Sh.3,267.81
1 Factor(FACT) ke VES
Bs296.59
1 Factor(FACT) ke CLP
$1,252.86
1 Factor(FACT) ke PKR
Rs375.9112
1 Factor(FACT) ke KZT
699.6199
1 Factor(FACT) ke THB
฿43.092
1 Factor(FACT) ke TWD
NT$41.2167
1 Factor(FACT) ke AED
د.إ4.8811
1 Factor(FACT) ke CHF
Fr1.064
1 Factor(FACT) ke HKD
HK$10.3341
1 Factor(FACT) ke AMD
֏508.592
1 Factor(FACT) ke MAD
.د.م12.3823
1 Factor(FACT) ke MXN
$24.6981
1 Factor(FACT) ke SAR
ريال4.9875
1 Factor(FACT) ke ETB
Br204.1417
1 Factor(FACT) ke KES
KSh171.7562
1 Factor(FACT) ke JOD
د.أ0.94297
1 Factor(FACT) ke PLN
4.8811
1 Factor(FACT) ke RON
лв5.852
1 Factor(FACT) ke SEK
kr12.7148
1 Factor(FACT) ke BGN
лв2.2477
1 Factor(FACT) ke HUF
Ft444.6589
1 Factor(FACT) ke CZK
28.0231
1 Factor(FACT) ke KWD
د.ك0.40698
1 Factor(FACT) ke ILS
4.3491
1 Factor(FACT) ke BOB
Bs9.177
1 Factor(FACT) ke AZN
2.261
1 Factor(FACT) ke TJS
SM12.2626
1 Factor(FACT) ke GEL
3.6043
1 Factor(FACT) ke AOA
Kz1,213.492
1 Factor(FACT) ke BHD
.د.ب0.50008
1 Factor(FACT) ke BMD
$1.33
1 Factor(FACT) ke DKK
kr8.5918
1 Factor(FACT) ke HNL
L34.9524
1 Factor(FACT) ke MUR
61.18
1 Factor(FACT) ke NAD
$23.1021
1 Factor(FACT) ke NOK
kr13.566
1 Factor(FACT) ke NZD
$2.3541
1 Factor(FACT) ke PAB
B/.1.33
1 Factor(FACT) ke PGK
K5.6791
1 Factor(FACT) ke QAR
ر.ق4.8412
1 Factor(FACT) ke RSD
дин.134.995
1 Factor(FACT) ke UZS
soʻm15,833.3308
1 Factor(FACT) ke ALL
L111.5471
1 Factor(FACT) ke ANG
ƒ2.3807
1 Factor(FACT) ke AWG
ƒ2.394
1 Factor(FACT) ke BBD
$2.66
1 Factor(FACT) ke BAM
KM2.2477
1 Factor(FACT) ke BIF
Fr3,922.17
1 Factor(FACT) ke BND
$1.729
1 Factor(FACT) ke BSD
$1.33
1 Factor(FACT) ke JMD
$213.2655
1 Factor(FACT) ke KHR
5,341.3598
1 Factor(FACT) ke KMF
Fr567.91
1 Factor(FACT) ke LAK
28,913.0429
1 Factor(FACT) ke LKR
රු405.4771
1 Factor(FACT) ke MDL
L22.7563
1 Factor(FACT) ke MGA
Ar5,990.985
1 Factor(FACT) ke MOP
P10.64
1 Factor(FACT) ke MVR
20.482
1 Factor(FACT) ke MWK
MK2,305.023
1 Factor(FACT) ke MZN
MT85.0535
1 Factor(FACT) ke NPR
रु188.461
1 Factor(FACT) ke PYG
9,432.36
1 Factor(FACT) ke RWF
Fr1,932.49
1 Factor(FACT) ke SBD
$10.9326
1 Factor(FACT) ke SCR
20.0298
1 Factor(FACT) ke SRD
$51.205
1 Factor(FACT) ke SVC
$11.6242
1 Factor(FACT) ke SZL
L23.0755
1 Factor(FACT) ke TMT
m4.655
1 Factor(FACT) ke TND
د.ت3.93547
1 Factor(FACT) ke TTD
$9.0041
1 Factor(FACT) ke UGX
Sh4,649.68
1 Factor(FACT) ke XAF
Fr755.44
1 Factor(FACT) ke XCD
$3.591
1 Factor(FACT) ke XOF
Fr755.44
1 Factor(FACT) ke XPF
Fr136.99
1 Factor(FACT) ke BWP
P17.8885
1 Factor(FACT) ke BZD
$2.6733
1 Factor(FACT) ke CVE
$127.4672
1 Factor(FACT) ke DJF
Fr236.74
1 Factor(FACT) ke DOP
$85.519
1 Factor(FACT) ke DZD
د.ج173.6448
1 Factor(FACT) ke FJD
$3.0324
1 Factor(FACT) ke GNF
Fr11,564.35
1 Factor(FACT) ke GTQ
Q10.1878
1 Factor(FACT) ke GYD
$278.1828
1 Factor(FACT) ke ISK
kr167.58

Sumber Daya Factor

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Factor, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Factor
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Factor

Berapa nilai Factor (FACT) hari ini?
Harga live FACT dalam USD adalah 1.33 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FACT ke USD saat ini?
Harga FACT ke USD saat ini adalah $ 1.33. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Factor?
Kapitalisasi pasar FACT adalah $ 1.48M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FACT?
Suplai beredar FACT adalah 1.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FACT?
FACT mencapai harga ATH sebesar 110.14399679956479 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FACT?
FACT mencapai harga ATL 1.1412111278010937 USD.
Berapa volume perdagangan FACT?
Volume perdagangan 24 jam live FACT adalah $ 6.38K USD.
Akankah harga FACT naik lebih tinggi tahun ini?
FACT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FACT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:34:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

