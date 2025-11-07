Apa yang dimaksud dengan Finceptor (FINC)

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem. Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Finceptor Berapa nilai Finceptor (FINC) hari ini? Harga live FINC dalam USD adalah 0.00869 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FINC ke USD saat ini? $ 0.00869 . Cobalah Harga FINC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Finceptor? Kapitalisasi pasar FINC adalah $ 481.77K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FINC? Suplai beredar FINC adalah 55.44M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FINC? FINC mencapai harga ATH sebesar 1.2996609008756057 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FINC? FINC mencapai harga ATL 0.005344786301703038 USD . Berapa volume perdagangan FINC? Volume perdagangan 24 jam live FINC adalah $ 78.70K USD . Akankah harga FINC naik lebih tinggi tahun ini? FINC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FINC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

