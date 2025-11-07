BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live FluidTokens hari ini adalah 0.162 USD. Lacak informasi harga aktual FLDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLDT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live FluidTokens hari ini adalah 0.162 USD. Lacak informasi harga aktual FLDT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLDT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLDT

Info Harga FLDT

Penjelasan FLDT

Whitepaper FLDT

Situs Web Resmi FLDT

Tokenomi FLDT

Prakiraan Harga FLDT

Riwayat FLDT

Panduan Membeli FLDT

Konverter FLDT ke Mata Uang Fiat

Spot FLDT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FluidTokens

Harga FluidTokens(FLDT)

Harga Live 1 FLDT ke USD:

$0.162
$0.162$0.162
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live FluidTokens (FLDT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:41:52 (UTC+8)

Informasi Harga FluidTokens (FLDT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.15952
$ 0.15952$ 0.15952
Low 24 Jam
$ 0.16826
$ 0.16826$ 0.16826
High 24 Jam

$ 0.15952
$ 0.15952$ 0.15952

$ 0.16826
$ 0.16826$ 0.16826

$ 13.55352853219677
$ 13.55352853219677$ 13.55352853219677

$ 0.05527900164573878
$ 0.05527900164573878$ 0.05527900164573878

-0.87%

-0.01%

-13.53%

-13.53%

Harga aktual FluidTokens (FLDT) adalah $ 0.162. Selama 24 jam terakhir, FLDT diperdagangkan antara low $ 0.15952 dan high $ 0.16826, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLDT adalah $ 13.55352853219677, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05527900164573878.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLDT telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -13.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FluidTokens (FLDT)

No.4394

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

$ 16.20M
$ 16.20M$ 16.20M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ADA

Kapitalisasi Pasar FluidTokens saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 53.72K. Suplai beredar FLDT adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.20M.

Riwayat Harga FluidTokens (FLDT) USD

Pantau perubahan harga FluidTokens untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000162-0.01%
30 Days$ -0.08616-34.72%
60 Hari$ -0.08765-35.11%
90 Hari$ -0.05329-24.76%
Perubahan Harga FluidTokens Hari Ini

Hari ini, FLDT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000162 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FluidTokens 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.08616 (-34.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FluidTokens 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLDT terlihat mengalami perubahan $ -0.08765 (-35.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FluidTokens 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.05329 (-24.76%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FluidTokens (FLDT)?

Lihat halaman Riwayat Harga FluidTokens sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

FluidTokens tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FluidTokens Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLDT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FluidTokens di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FluidTokens dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FluidTokens (USD)

Berapa nilai FluidTokens (FLDT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FluidTokens (FLDT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FluidTokens.

Cek prediksi harga FluidTokens sekarang!

Tokenomi FluidTokens (FLDT)

Memahami tokenomi FluidTokens (FLDT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLDT sekarang!

Cara membeli FluidTokens (FLDT)

Ingin mengetahui cara membeli FluidTokens? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FluidTokens di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLDT ke Mata Uang Lokal

1 FluidTokens(FLDT) ke VND
4,263.03
1 FluidTokens(FLDT) ke AUD
A$0.24948
1 FluidTokens(FLDT) ke GBP
0.12312
1 FluidTokens(FLDT) ke EUR
0.13932
1 FluidTokens(FLDT) ke USD
$0.162
1 FluidTokens(FLDT) ke MYR
RM0.67554
1 FluidTokens(FLDT) ke TRY
6.8364
1 FluidTokens(FLDT) ke JPY
¥24.786
1 FluidTokens(FLDT) ke ARS
ARS$235.12194
1 FluidTokens(FLDT) ke RUB
13.1625
1 FluidTokens(FLDT) ke INR
14.36454
1 FluidTokens(FLDT) ke IDR
Rp2,699.99892
1 FluidTokens(FLDT) ke PHP
9.56124
1 FluidTokens(FLDT) ke EGP
￡E.7.66098
1 FluidTokens(FLDT) ke BRL
R$0.8667
1 FluidTokens(FLDT) ke CAD
C$0.22842
1 FluidTokens(FLDT) ke BDT
19.76562
1 FluidTokens(FLDT) ke NGN
233.09208
1 FluidTokens(FLDT) ke COP
$620.68842
1 FluidTokens(FLDT) ke ZAR
R.2.81394
1 FluidTokens(FLDT) ke UAH
6.81372
1 FluidTokens(FLDT) ke TZS
T.Sh.398.034
1 FluidTokens(FLDT) ke VES
Bs36.774
1 FluidTokens(FLDT) ke CLP
$152.766
1 FluidTokens(FLDT) ke PKR
Rs45.78768
1 FluidTokens(FLDT) ke KZT
85.21686
1 FluidTokens(FLDT) ke THB
฿5.24556
1 FluidTokens(FLDT) ke TWD
NT$5.01876
1 FluidTokens(FLDT) ke AED
د.إ0.59454
1 FluidTokens(FLDT) ke CHF
Fr0.1296
1 FluidTokens(FLDT) ke HKD
HK$1.25874
1 FluidTokens(FLDT) ke AMD
֏61.9488
1 FluidTokens(FLDT) ke MAD
.د.م1.5066
1 FluidTokens(FLDT) ke MXN
$3.00996
1 FluidTokens(FLDT) ke SAR
ريال0.6075
1 FluidTokens(FLDT) ke ETB
Br24.93018
1 FluidTokens(FLDT) ke KES
KSh20.92068
1 FluidTokens(FLDT) ke JOD
د.أ0.114858
1 FluidTokens(FLDT) ke PLN
0.59616
1 FluidTokens(FLDT) ke RON
лв0.7128
1 FluidTokens(FLDT) ke SEK
kr1.55034
1 FluidTokens(FLDT) ke BGN
лв0.27378
1 FluidTokens(FLDT) ke HUF
Ft54.23436
1 FluidTokens(FLDT) ke CZK
3.41658
1 FluidTokens(FLDT) ke KWD
د.ك0.049572
1 FluidTokens(FLDT) ke ILS
0.52974
1 FluidTokens(FLDT) ke BOB
Bs1.1178
1 FluidTokens(FLDT) ke AZN
0.2754
1 FluidTokens(FLDT) ke TJS
SM1.49364
1 FluidTokens(FLDT) ke GEL
0.43902
1 FluidTokens(FLDT) ke AOA
Kz148.48758
1 FluidTokens(FLDT) ke BHD
.د.ب0.061074
1 FluidTokens(FLDT) ke BMD
$0.162
1 FluidTokens(FLDT) ke DKK
kr1.04814
1 FluidTokens(FLDT) ke HNL
L4.26708
1 FluidTokens(FLDT) ke MUR
7.44228
1 FluidTokens(FLDT) ke NAD
$2.81394
1 FluidTokens(FLDT) ke NOK
kr1.65078
1 FluidTokens(FLDT) ke NZD
$0.28674
1 FluidTokens(FLDT) ke PAB
B/.0.162
1 FluidTokens(FLDT) ke PGK
K0.6804
1 FluidTokens(FLDT) ke QAR
ر.ق0.58968
1 FluidTokens(FLDT) ke RSD
дин.16.45434
1 FluidTokens(FLDT) ke UZS
soʻm1,951.80678
1 FluidTokens(FLDT) ke ALL
L13.5837
1 FluidTokens(FLDT) ke ANG
ƒ0.28998
1 FluidTokens(FLDT) ke AWG
ƒ0.2916
1 FluidTokens(FLDT) ke BBD
$0.324
1 FluidTokens(FLDT) ke BAM
KM0.27378
1 FluidTokens(FLDT) ke BIF
Fr477.738
1 FluidTokens(FLDT) ke BND
$0.2106
1 FluidTokens(FLDT) ke BSD
$0.162
1 FluidTokens(FLDT) ke JMD
$25.9767
1 FluidTokens(FLDT) ke KHR
650.60172
1 FluidTokens(FLDT) ke KMF
Fr68.04
1 FluidTokens(FLDT) ke LAK
3,521.73906
1 FluidTokens(FLDT) ke LKR
රු49.38894
1 FluidTokens(FLDT) ke MDL
L2.754
1 FluidTokens(FLDT) ke MGA
Ar729.729
1 FluidTokens(FLDT) ke MOP
P1.296
1 FluidTokens(FLDT) ke MVR
2.4948
1 FluidTokens(FLDT) ke MWK
MK281.24982
1 FluidTokens(FLDT) ke MZN
MT10.3599
1 FluidTokens(FLDT) ke NPR
रु22.9554
1 FluidTokens(FLDT) ke PYG
1,148.904
1 FluidTokens(FLDT) ke RWF
Fr235.062
1 FluidTokens(FLDT) ke SBD
$1.33326
1 FluidTokens(FLDT) ke SCR
2.268
1 FluidTokens(FLDT) ke SRD
$6.237
1 FluidTokens(FLDT) ke SVC
$1.41588
1 FluidTokens(FLDT) ke SZL
L2.81232
1 FluidTokens(FLDT) ke TMT
m0.567
1 FluidTokens(FLDT) ke TND
د.ت0.479358
1 FluidTokens(FLDT) ke TTD
$1.09674
1 FluidTokens(FLDT) ke UGX
Sh566.352
1 FluidTokens(FLDT) ke XAF
Fr92.016
1 FluidTokens(FLDT) ke XCD
$0.4374
1 FluidTokens(FLDT) ke XOF
Fr92.016
1 FluidTokens(FLDT) ke XPF
Fr16.686
1 FluidTokens(FLDT) ke BWP
P2.1789
1 FluidTokens(FLDT) ke BZD
$0.32562
1 FluidTokens(FLDT) ke CVE
$15.52608
1 FluidTokens(FLDT) ke DJF
Fr28.674
1 FluidTokens(FLDT) ke DOP
$10.41822
1 FluidTokens(FLDT) ke DZD
د.ج21.13776
1 FluidTokens(FLDT) ke FJD
$0.36936
1 FluidTokens(FLDT) ke GNF
Fr1,408.59
1 FluidTokens(FLDT) ke GTQ
Q1.24092
1 FluidTokens(FLDT) ke GYD
$33.88392
1 FluidTokens(FLDT) ke ISK
kr20.412

Sumber Daya FluidTokens

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FluidTokens, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FluidTokens
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FluidTokens

Berapa nilai FluidTokens (FLDT) hari ini?
Harga live FLDT dalam USD adalah 0.162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLDT ke USD saat ini?
Harga FLDT ke USD saat ini adalah $ 0.162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FluidTokens?
Kapitalisasi pasar FLDT adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLDT?
Suplai beredar FLDT adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLDT?
FLDT mencapai harga ATH sebesar 13.55352853219677 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLDT?
FLDT mencapai harga ATL 0.05527900164573878 USD.
Berapa volume perdagangan FLDT?
Volume perdagangan 24 jam live FLDT adalah $ 53.72K USD.
Akankah harga FLDT naik lebih tinggi tahun ini?
FLDT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLDT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:41:52 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FluidTokens (FLDT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FLDT ke USD

Jumlah

FLDT
FLDT
USD
USD

1 FLDT = 0.162 USD

Perdagangkan FLDT

FLDT/USDT
$0.162
$0.162$0.162
-0.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,092.07
$101,092.07$101,092.07

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.54
$3,290.54$3,290.54

-0.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.15
$155.15$155.15

-0.49%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0050
$1.0050$1.0050

+17.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,092.07
$101,092.07$101,092.07

-0.89%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,290.54
$3,290.54$3,290.54

-0.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2019
$2.2019$2.2019

-1.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.15
$155.15$155.15

-0.49%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0035
$1.0035$1.0035

-1.24%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013322
$0.013322$0.013322

+1,232.20%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009394
$0.009394$0.009394

+340.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.325
$4.325$4.325

+332.50%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.201
$2.201$2.201

+59.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001711
$0.00001711$0.00001711

+58.86%