Harga live FOGNET Token hari ini adalah 0.01538 USD. Lacak informasi harga aktual FOG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FOG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 FOG ke USD:

$0.01538
$0.01538$0.01538
+6.06%1D
USD
Grafik Harga Live FOGNET Token (FOG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:34 (UTC+8)

Informasi Harga FOGNET Token (FOG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145
Low 24 Jam
$ 0.018
$ 0.018$ 0.018
High 24 Jam

$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145

$ 0.018
$ 0.018$ 0.018

$ 2.674261942479574
$ 2.674261942479574$ 2.674261942479574

$ 0.0115299577286413
$ 0.0115299577286413$ 0.0115299577286413

+2.80%

+6.06%

-14.80%

-14.80%

Harga aktual FOGNET Token (FOG) adalah $ 0.01538. Selama 24 jam terakhir, FOG diperdagangkan antara low $ 0.0145 dan high $ 0.018, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFOG adalah $ 2.674261942479574, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0115299577286413.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FOG telah berubah sebesar +2.80% selama 1 jam terakhir, +6.06% selama 24 jam, dan -14.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FOGNET Token (FOG)

No.5511

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 67.50
$ 67.50$ 67.50

$ 153.80M
$ 153.80M$ 153.80M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar FOGNET Token saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.50. Suplai beredar FOG adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 153.80M.

Riwayat Harga FOGNET Token (FOG) USD

Pantau perubahan harga FOGNET Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008788+6.06%
30 Days$ -0.00595-27.90%
60 Hari$ -0.00569-27.01%
90 Hari$ -0.01662-51.94%
Perubahan Harga FOGNET Token Hari Ini

Hari ini, FOG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008788 (+6.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FOGNET Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00595 (-27.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FOGNET Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FOG terlihat mengalami perubahan $ -0.00569 (-27.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FOGNET Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01662 (-51.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FOGNET Token (FOG)?

Lihat halaman Riwayat Harga FOGNET Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FOGNET Token (FOG)

Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT.

FOGNET Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FOGNET Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FOG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FOGNET Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FOGNET Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FOGNET Token (USD)

Berapa nilai FOGNET Token (FOG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FOGNET Token (FOG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FOGNET Token.

Cek prediksi harga FOGNET Token sekarang!

Tokenomi FOGNET Token (FOG)

Memahami tokenomi FOGNET Token (FOG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FOG sekarang!

Cara membeli FOGNET Token (FOG)

Ingin mengetahui cara membeli FOGNET Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FOGNET Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FOG ke Mata Uang Lokal

1 FOGNET Token(FOG) ke VND
404.7247
1 FOGNET Token(FOG) ke AUD
A$0.0236852
1 FOGNET Token(FOG) ke GBP
0.0116888
1 FOGNET Token(FOG) ke EUR
0.0132268
1 FOGNET Token(FOG) ke USD
$0.01538
1 FOGNET Token(FOG) ke MYR
RM0.0642884
1 FOGNET Token(FOG) ke TRY
0.6488822
1 FOGNET Token(FOG) ke JPY
¥2.33776
1 FOGNET Token(FOG) ke ARS
ARS$22.3220706
1 FOGNET Token(FOG) ke RUB
1.2494712
1 FOGNET Token(FOG) ke INR
1.3637446
1 FOGNET Token(FOG) ke IDR
Rp256.3332308
1 FOGNET Token(FOG) ke PHP
0.9068048
1 FOGNET Token(FOG) ke EGP
￡E.0.727474
1 FOGNET Token(FOG) ke BRL
R$0.082283
1 FOGNET Token(FOG) ke CAD
C$0.0216858
1 FOGNET Token(FOG) ke BDT
1.8765138
1 FOGNET Token(FOG) ke NGN
22.1293592
1 FOGNET Token(FOG) ke COP
$58.9270858
1 FOGNET Token(FOG) ke ZAR
R.0.2673044
1 FOGNET Token(FOG) ke UAH
0.6468828
1 FOGNET Token(FOG) ke TZS
T.Sh.37.78866
1 FOGNET Token(FOG) ke VES
Bs3.49126
1 FOGNET Token(FOG) ke CLP
$14.50334
1 FOGNET Token(FOG) ke PKR
Rs4.3470032
1 FOGNET Token(FOG) ke KZT
8.0903414
1 FOGNET Token(FOG) ke THB
฿0.4980044
1 FOGNET Token(FOG) ke TWD
NT$0.4766262
1 FOGNET Token(FOG) ke AED
د.إ0.0564446
1 FOGNET Token(FOG) ke CHF
Fr0.012304
1 FOGNET Token(FOG) ke HKD
HK$0.1195026
1 FOGNET Token(FOG) ke AMD
֏5.881312
1 FOGNET Token(FOG) ke MAD
.د.م0.143034
1 FOGNET Token(FOG) ke MXN
$0.2856066
1 FOGNET Token(FOG) ke SAR
ريال0.057675
1 FOGNET Token(FOG) ke ETB
Br2.3668282
1 FOGNET Token(FOG) ke KES
KSh1.9861732
1 FOGNET Token(FOG) ke JOD
د.أ0.01090442
1 FOGNET Token(FOG) ke PLN
0.0565984
1 FOGNET Token(FOG) ke RON
лв0.067672
1 FOGNET Token(FOG) ke SEK
kr0.1471866
1 FOGNET Token(FOG) ke BGN
лв0.0259922
1 FOGNET Token(FOG) ke HUF
Ft5.1455328
1 FOGNET Token(FOG) ke CZK
0.3242104
1 FOGNET Token(FOG) ke KWD
د.ك0.00470628
1 FOGNET Token(FOG) ke ILS
0.0502926
1 FOGNET Token(FOG) ke BOB
Bs0.106122
1 FOGNET Token(FOG) ke AZN
0.026146
1 FOGNET Token(FOG) ke TJS
SM0.1418036
1 FOGNET Token(FOG) ke GEL
0.0416798
1 FOGNET Token(FOG) ke AOA
Kz14.0971542
1 FOGNET Token(FOG) ke BHD
.د.ب0.00578288
1 FOGNET Token(FOG) ke BMD
$0.01538
1 FOGNET Token(FOG) ke DKK
kr0.0995086
1 FOGNET Token(FOG) ke HNL
L0.4051092
1 FOGNET Token(FOG) ke MUR
0.7070186
1 FOGNET Token(FOG) ke NAD
$0.2671506
1 FOGNET Token(FOG) ke NOK
kr0.156876
1 FOGNET Token(FOG) ke NZD
$0.0272226
1 FOGNET Token(FOG) ke PAB
B/.0.01538
1 FOGNET Token(FOG) ke PGK
K0.064596
1 FOGNET Token(FOG) ke QAR
ر.ق0.0559832
1 FOGNET Token(FOG) ke RSD
дин.1.5619928
1 FOGNET Token(FOG) ke UZS
soʻm185.3011622
1 FOGNET Token(FOG) ke ALL
L1.289613
1 FOGNET Token(FOG) ke ANG
ƒ0.0275302
1 FOGNET Token(FOG) ke AWG
ƒ0.027684
1 FOGNET Token(FOG) ke BBD
$0.03076
1 FOGNET Token(FOG) ke BAM
KM0.0259922
1 FOGNET Token(FOG) ke BIF
Fr45.35562
1 FOGNET Token(FOG) ke BND
$0.019994
1 FOGNET Token(FOG) ke BSD
$0.01538
1 FOGNET Token(FOG) ke JMD
$2.466183
1 FOGNET Token(FOG) ke KHR
61.7670028
1 FOGNET Token(FOG) ke KMF
Fr6.4596
1 FOGNET Token(FOG) ke LAK
334.3478194
1 FOGNET Token(FOG) ke LKR
රු4.6889006
1 FOGNET Token(FOG) ke MDL
L0.26146
1 FOGNET Token(FOG) ke MGA
Ar69.27921
1 FOGNET Token(FOG) ke MOP
P0.12304
1 FOGNET Token(FOG) ke MVR
0.236852
1 FOGNET Token(FOG) ke MWK
MK26.7013718
1 FOGNET Token(FOG) ke MZN
MT0.983551
1 FOGNET Token(FOG) ke NPR
रु2.179346
1 FOGNET Token(FOG) ke PYG
109.07496
1 FOGNET Token(FOG) ke RWF
Fr22.31638
1 FOGNET Token(FOG) ke SBD
$0.1265774
1 FOGNET Token(FOG) ke SCR
0.2219334
1 FOGNET Token(FOG) ke SRD
$0.59213
1 FOGNET Token(FOG) ke SVC
$0.1344212
1 FOGNET Token(FOG) ke SZL
L0.2669968
1 FOGNET Token(FOG) ke TMT
m0.05383
1 FOGNET Token(FOG) ke TND
د.ت0.04550942
1 FOGNET Token(FOG) ke TTD
$0.1041226
1 FOGNET Token(FOG) ke UGX
Sh53.76848
1 FOGNET Token(FOG) ke XAF
Fr8.73584
1 FOGNET Token(FOG) ke XCD
$0.041526
1 FOGNET Token(FOG) ke XOF
Fr8.73584
1 FOGNET Token(FOG) ke XPF
Fr1.58414
1 FOGNET Token(FOG) ke BWP
P0.206861
1 FOGNET Token(FOG) ke BZD
$0.0309138
1 FOGNET Token(FOG) ke CVE
$1.4740192
1 FOGNET Token(FOG) ke DJF
Fr2.72226
1 FOGNET Token(FOG) ke DOP
$0.9890878
1 FOGNET Token(FOG) ke DZD
د.ج2.0083204
1 FOGNET Token(FOG) ke FJD
$0.0350664
1 FOGNET Token(FOG) ke GNF
Fr133.7291
1 FOGNET Token(FOG) ke GTQ
Q0.1178108
1 FOGNET Token(FOG) ke GYD
$3.2168808
1 FOGNET Token(FOG) ke ISK
kr1.93788

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FOGNET Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FOGNET Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FOGNET Token

Berapa nilai FOGNET Token (FOG) hari ini?
Harga live FOG dalam USD adalah 0.01538 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FOG ke USD saat ini?
Harga FOG ke USD saat ini adalah $ 0.01538. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FOGNET Token?
Kapitalisasi pasar FOG adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FOG?
Suplai beredar FOG adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FOG?
FOG mencapai harga ATH sebesar 2.674261942479574 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FOG?
FOG mencapai harga ATL 0.0115299577286413 USD.
Berapa volume perdagangan FOG?
Volume perdagangan 24 jam live FOG adalah $ 67.50 USD.
Akankah harga FOG naik lebih tinggi tahun ini?
FOG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FOG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:34 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

