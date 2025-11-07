BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live FOX Token hari ini adalah 0.01568 USD. Lacak informasi harga aktual FOX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FOX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live FOX Token hari ini adalah 0.01568 USD. Lacak informasi harga aktual FOX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FOX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FOX

Info Harga FOX

Penjelasan FOX

Whitepaper FOX

Situs Web Resmi FOX

Tokenomi FOX

Prakiraan Harga FOX

Riwayat FOX

Panduan Membeli FOX

Konverter FOX ke Mata Uang Fiat

Spot FOX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FOX Token

Harga FOX Token(FOX)

Harga Live 1 FOX ke USD:

$0.01571
$0.01571$0.01571
-1.56%1D
USD
Grafik Harga Live FOX Token (FOX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:40 (UTC+8)

Informasi Harga FOX Token (FOX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0156
$ 0.0156$ 0.0156
Low 24 Jam
$ 0.01989
$ 0.01989$ 0.01989
High 24 Jam

$ 0.0156
$ 0.0156$ 0.0156

$ 0.01989
$ 0.01989$ 0.01989

$ 5.134914976417942
$ 5.134914976417942$ 5.134914976417942

$ 0.01417833236051413
$ 0.01417833236051413$ 0.01417833236051413

+0.06%

-1.55%

-13.90%

-13.90%

Harga aktual FOX Token (FOX) adalah $ 0.01568. Selama 24 jam terakhir, FOX diperdagangkan antara low $ 0.0156 dan high $ 0.01989, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFOX adalah $ 5.134914976417942, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01417833236051413.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FOX telah berubah sebesar +0.06% selama 1 jam terakhir, -1.55% selama 24 jam, dan -13.90% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FOX Token (FOX)

No.1004

$ 12.11M
$ 12.11M$ 12.11M

$ 58.97K
$ 58.97K$ 58.97K

$ 15.67M
$ 15.67M$ 15.67M

772.29M
772.29M 772.29M

999,089,275
999,089,275 999,089,275

2021-07-16 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar FOX Token saat ini adalah $ 12.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.97K. Suplai beredar FOX adalah 772.29M, dan total suplainya sebesar 999089275. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.67M.

Riwayat Harga FOX Token (FOX) USD

Pantau perubahan harga FOX Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000249-1.55%
30 Days$ -0.00821-34.37%
60 Hari$ -0.01109-41.43%
90 Hari$ -0.01431-47.72%
Perubahan Harga FOX Token Hari Ini

Hari ini, FOX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000249 (-1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FOX Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00821 (-34.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FOX Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FOX terlihat mengalami perubahan $ -0.01109 (-41.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FOX Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01431 (-47.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FOX Token (FOX)?

Lihat halaman Riwayat Harga FOX Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FOX Token (FOX)

Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

FOX Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FOX Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FOX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FOX Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FOX Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FOX Token (USD)

Berapa nilai FOX Token (FOX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FOX Token (FOX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FOX Token.

Cek prediksi harga FOX Token sekarang!

Tokenomi FOX Token (FOX)

Memahami tokenomi FOX Token (FOX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FOX sekarang!

Cara membeli FOX Token (FOX)

Ingin mengetahui cara membeli FOX Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FOX Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FOX ke Mata Uang Lokal

1 FOX Token(FOX) ke VND
412.6192
1 FOX Token(FOX) ke AUD
A$0.0241472
1 FOX Token(FOX) ke GBP
0.0119168
1 FOX Token(FOX) ke EUR
0.0134848
1 FOX Token(FOX) ke USD
$0.01568
1 FOX Token(FOX) ke MYR
RM0.0653856
1 FOX Token(FOX) ke TRY
0.661696
1 FOX Token(FOX) ke JPY
¥2.39904
1 FOX Token(FOX) ke ARS
ARS$22.7574816
1 FOX Token(FOX) ke RUB
1.274
1 FOX Token(FOX) ke INR
1.3903456
1 FOX Token(FOX) ke IDR
Rp261.3332288
1 FOX Token(FOX) ke PHP
0.9254336
1 FOX Token(FOX) ke EGP
￡E.0.7415072
1 FOX Token(FOX) ke BRL
R$0.083888
1 FOX Token(FOX) ke CAD
C$0.0221088
1 FOX Token(FOX) ke BDT
1.9131168
1 FOX Token(FOX) ke NGN
22.5610112
1 FOX Token(FOX) ke COP
$60.0765088
1 FOX Token(FOX) ke ZAR
R.0.2723616
1 FOX Token(FOX) ke UAH
0.6595008
1 FOX Token(FOX) ke TZS
T.Sh.38.52576
1 FOX Token(FOX) ke VES
Bs3.55936
1 FOX Token(FOX) ke CLP
$14.78624
1 FOX Token(FOX) ke PKR
Rs4.4317952
1 FOX Token(FOX) ke KZT
8.2481504
1 FOX Token(FOX) ke THB
฿0.5077184
1 FOX Token(FOX) ke TWD
NT$0.4857664
1 FOX Token(FOX) ke AED
د.إ0.0575456
1 FOX Token(FOX) ke CHF
Fr0.012544
1 FOX Token(FOX) ke HKD
HK$0.1218336
1 FOX Token(FOX) ke AMD
֏5.996032
1 FOX Token(FOX) ke MAD
.د.م0.145824
1 FOX Token(FOX) ke MXN
$0.2913344
1 FOX Token(FOX) ke SAR
ريال0.0588
1 FOX Token(FOX) ke ETB
Br2.4129952
1 FOX Token(FOX) ke KES
KSh2.0249152
1 FOX Token(FOX) ke JOD
د.أ0.01111712
1 FOX Token(FOX) ke PLN
0.0577024
1 FOX Token(FOX) ke RON
лв0.068992
1 FOX Token(FOX) ke SEK
kr0.1500576
1 FOX Token(FOX) ke BGN
лв0.0264992
1 FOX Token(FOX) ke HUF
Ft5.2493504
1 FOX Token(FOX) ke CZK
0.3306912
1 FOX Token(FOX) ke KWD
د.ك0.00479808
1 FOX Token(FOX) ke ILS
0.0512736
1 FOX Token(FOX) ke BOB
Bs0.108192
1 FOX Token(FOX) ke AZN
0.026656
1 FOX Token(FOX) ke TJS
SM0.1445696
1 FOX Token(FOX) ke GEL
0.0424928
1 FOX Token(FOX) ke AOA
Kz14.3721312
1 FOX Token(FOX) ke BHD
.د.ب0.00591136
1 FOX Token(FOX) ke BMD
$0.01568
1 FOX Token(FOX) ke DKK
kr0.1014496
1 FOX Token(FOX) ke HNL
L0.4130112
1 FOX Token(FOX) ke MUR
0.7203392
1 FOX Token(FOX) ke NAD
$0.2723616
1 FOX Token(FOX) ke NOK
kr0.1597792
1 FOX Token(FOX) ke NZD
$0.0277536
1 FOX Token(FOX) ke PAB
B/.0.01568
1 FOX Token(FOX) ke PGK
K0.065856
1 FOX Token(FOX) ke QAR
ر.ق0.0570752
1 FOX Token(FOX) ke RSD
дин.1.5926176
1 FOX Token(FOX) ke UZS
soʻm188.9156192
1 FOX Token(FOX) ke ALL
L1.314768
1 FOX Token(FOX) ke ANG
ƒ0.0280672
1 FOX Token(FOX) ke AWG
ƒ0.028224
1 FOX Token(FOX) ke BBD
$0.03136
1 FOX Token(FOX) ke BAM
KM0.0264992
1 FOX Token(FOX) ke BIF
Fr46.24032
1 FOX Token(FOX) ke BND
$0.020384
1 FOX Token(FOX) ke BSD
$0.01568
1 FOX Token(FOX) ke JMD
$2.514288
1 FOX Token(FOX) ke KHR
62.9718208
1 FOX Token(FOX) ke KMF
Fr6.5856
1 FOX Token(FOX) ke LAK
340.8695584
1 FOX Token(FOX) ke LKR
රු4.7803616
1 FOX Token(FOX) ke MDL
L0.26656
1 FOX Token(FOX) ke MGA
Ar70.63056
1 FOX Token(FOX) ke MOP
P0.12544
1 FOX Token(FOX) ke MVR
0.241472
1 FOX Token(FOX) ke MWK
MK27.2222048
1 FOX Token(FOX) ke MZN
MT1.002736
1 FOX Token(FOX) ke NPR
रु2.221856
1 FOX Token(FOX) ke PYG
111.20256
1 FOX Token(FOX) ke RWF
Fr22.75168
1 FOX Token(FOX) ke SBD
$0.1290464
1 FOX Token(FOX) ke SCR
0.21952
1 FOX Token(FOX) ke SRD
$0.60368
1 FOX Token(FOX) ke SVC
$0.1370432
1 FOX Token(FOX) ke SZL
L0.2722048
1 FOX Token(FOX) ke TMT
m0.05488
1 FOX Token(FOX) ke TND
د.ت0.04639712
1 FOX Token(FOX) ke TTD
$0.1061536
1 FOX Token(FOX) ke UGX
Sh54.81728
1 FOX Token(FOX) ke XAF
Fr8.90624
1 FOX Token(FOX) ke XCD
$0.042336
1 FOX Token(FOX) ke XOF
Fr8.90624
1 FOX Token(FOX) ke XPF
Fr1.61504
1 FOX Token(FOX) ke BWP
P0.210896
1 FOX Token(FOX) ke BZD
$0.0315168
1 FOX Token(FOX) ke CVE
$1.5027712
1 FOX Token(FOX) ke DJF
Fr2.77536
1 FOX Token(FOX) ke DOP
$1.0083808
1 FOX Token(FOX) ke DZD
د.ج2.0459264
1 FOX Token(FOX) ke FJD
$0.0357504
1 FOX Token(FOX) ke GNF
Fr136.3376
1 FOX Token(FOX) ke GTQ
Q0.1201088
1 FOX Token(FOX) ke GYD
$3.2796288
1 FOX Token(FOX) ke ISK
kr1.97568

Sumber Daya FOX Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FOX Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FOX Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FOX Token

Berapa nilai FOX Token (FOX) hari ini?
Harga live FOX dalam USD adalah 0.01568 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FOX ke USD saat ini?
Harga FOX ke USD saat ini adalah $ 0.01568. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FOX Token?
Kapitalisasi pasar FOX adalah $ 12.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FOX?
Suplai beredar FOX adalah 772.29M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FOX?
FOX mencapai harga ATH sebesar 5.134914976417942 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FOX?
FOX mencapai harga ATL 0.01417833236051413 USD.
Berapa volume perdagangan FOX?
Volume perdagangan 24 jam live FOX adalah $ 58.97K USD.
Akankah harga FOX naik lebih tinggi tahun ini?
FOX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FOX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FOX Token (FOX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FOX ke USD

Jumlah

FOX
FOX
USD
USD

1 FOX = 0.01568 USD

Perdagangkan FOX

FOX/USDT
$0.01571
$0.01571$0.01571
-1.50%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.30
$101,159.30$101,159.30

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.92
$3,291.92$3,291.92

-0.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.45
$155.45$155.45

-0.30%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0100
$1.0100$1.0100

+17.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,159.30
$101,159.30$101,159.30

-0.83%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,291.92
$3,291.92$3,291.92

-0.24%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2020
$2.2020$2.2020

-1.45%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.45
$155.45$155.45

-0.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0055
$1.0055$1.0055

-1.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0815
$0.0815$0.0815

+63.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013333
$0.013333$0.013333

+1,233.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009320
$0.009320$0.009320

+336.73%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.360
$4.360$4.360

+336.00%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.195
$2.195$2.195

+59.17%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001725
$0.00001725$0.00001725

+60.16%