Harga live Foxsy AI hari ini adalah 0.002653 USD. Lacak informasi harga aktual FOXSY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FOXSY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FOXSY

Info Harga FOXSY

Penjelasan FOXSY

Whitepaper FOXSY

Situs Web Resmi FOXSY

Tokenomi FOXSY

Prakiraan Harga FOXSY

Riwayat FOXSY

Panduan Membeli FOXSY

Konverter FOXSY ke Mata Uang Fiat

Logo Foxsy AI

Harga Foxsy AI(FOXSY)

Harga Live 1 FOXSY ke USD:

$0.002653
$0.002653$0.002653
-2.99%1D
USD
Grafik Harga Live Foxsy AI (FOXSY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:35:41 (UTC+8)

Informasi Harga Foxsy AI (FOXSY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002619
$ 0.002619$ 0.002619
Low 24 Jam
$ 0.002974
$ 0.002974$ 0.002974
High 24 Jam

$ 0.002619
$ 0.002619$ 0.002619

$ 0.002974
$ 0.002974$ 0.002974

$ 0.12274402857611348
$ 0.12274402857611348$ 0.12274402857611348

$ 0.002692080050196594
$ 0.002692080050196594$ 0.002692080050196594

+0.56%

-2.98%

-18.72%

-18.72%

Harga aktual Foxsy AI (FOXSY) adalah $ 0.002653. Selama 24 jam terakhir, FOXSY diperdagangkan antara low $ 0.002619 dan high $ 0.002974, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFOXSY adalah $ 0.12274402857611348, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002692080050196594.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FOXSY telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, -2.98% selama 24 jam, dan -18.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Foxsy AI (FOXSY)

No.1802

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

$ 127.75K
$ 127.75K$ 127.75K

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

661.20M
661.20M 661.20M

1,978,082,104
1,978,082,104 1,978,082,104

1,976,015,648
1,976,015,648 1,976,015,648

33.42%

EGLD

Kapitalisasi Pasar Foxsy AI saat ini adalah $ 1.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 127.75K. Suplai beredar FOXSY adalah 661.20M, dan total suplainya sebesar 1976015648. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25M.

Riwayat Harga Foxsy AI (FOXSY) USD

Pantau perubahan harga Foxsy AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00008177-2.98%
30 Days$ -0.001696-39.00%
60 Hari$ -0.002475-48.27%
90 Hari$ -0.004872-64.75%
Perubahan Harga Foxsy AI Hari Ini

Hari ini, FOXSY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00008177 (-2.98%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Foxsy AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001696 (-39.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Foxsy AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FOXSY terlihat mengalami perubahan $ -0.002475 (-48.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Foxsy AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004872 (-64.75%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Foxsy AI (FOXSY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Foxsy AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Foxsy AI (FOXSY)

FOXSY AI supports the advancement of AI & robotics via web3 technology & culture.

Foxsy AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Foxsy AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FOXSY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Foxsy AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Foxsy AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Foxsy AI (USD)

Berapa nilai Foxsy AI (FOXSY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Foxsy AI (FOXSY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Foxsy AI.

Cek prediksi harga Foxsy AI sekarang!

Tokenomi Foxsy AI (FOXSY)

Memahami tokenomi Foxsy AI (FOXSY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FOXSY sekarang!

Cara membeli Foxsy AI (FOXSY)

Ingin mengetahui cara membeli Foxsy AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Foxsy AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FOXSY ke Mata Uang Lokal

1 Foxsy AI(FOXSY) ke VND
69.813695
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AUD
A$0.00408562
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GBP
0.00201628
1 Foxsy AI(FOXSY) ke EUR
0.00228158
1 Foxsy AI(FOXSY) ke USD
$0.002653
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MYR
RM0.01108954
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TRY
0.11193007
1 Foxsy AI(FOXSY) ke JPY
¥0.403256
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ARS
ARS$3.85048461
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RUB
0.21552972
1 Foxsy AI(FOXSY) ke INR
0.23524151
1 Foxsy AI(FOXSY) ke IDR
Rp44.21664898
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PHP
0.15642088
1 Foxsy AI(FOXSY) ke EGP
￡E.0.1254869
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BRL
R$0.01419355
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CAD
C$0.00374073
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BDT
0.32369253
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NGN
3.81724252
1 Foxsy AI(FOXSY) ke COP
$10.16473073
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ZAR
R.0.04610914
1 Foxsy AI(FOXSY) ke UAH
0.11158518
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TZS
T.Sh.6.518421
1 Foxsy AI(FOXSY) ke VES
Bs0.602231
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CLP
$2.501779
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PKR
Rs0.74984392
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KZT
1.39555759
1 Foxsy AI(FOXSY) ke THB
฿0.08590414
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TWD
NT$0.08221647
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AED
د.إ0.00973651
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CHF
Fr0.0021224
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HKD
HK$0.02061381
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AMD
֏1.0145072
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MAD
.د.م0.0246729
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MXN
$0.04926621
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SAR
ريال0.00994875
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ETB
Br0.40827017
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KES
KSh0.34260842
1 Foxsy AI(FOXSY) ke JOD
د.أ0.001880977
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PLN
0.00976304
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RON
лв0.0116732
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SEK
kr0.02538921
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BGN
лв0.00448357
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HUF
Ft0.88758768
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CZK
0.05592524
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KWD
د.ك0.000811818
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ILS
0.00867531
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BOB
Bs0.0183057
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AZN
0.0045101
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TJS
SM0.02446066
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GEL
0.00718963
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AOA
Kz2.43171327
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BHD
.د.ب0.000997528
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BMD
$0.002653
1 Foxsy AI(FOXSY) ke DKK
kr0.01716491
1 Foxsy AI(FOXSY) ke HNL
L0.06988002
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MUR
0.12195841
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NAD
$0.04608261
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NOK
kr0.0270606
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NZD
$0.00469581
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PAB
B/.0.002653
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PGK
K0.0111426
1 Foxsy AI(FOXSY) ke QAR
ر.ق0.00965692
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RSD
дин.0.26943868
1 Foxsy AI(FOXSY) ke UZS
soʻm31.96384807
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ALL
L0.22245405
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ANG
ƒ0.00474887
1 Foxsy AI(FOXSY) ke AWG
ƒ0.0047754
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BBD
$0.005306
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BAM
KM0.00448357
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BIF
Fr7.823697
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BND
$0.0034489
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BSD
$0.002653
1 Foxsy AI(FOXSY) ke JMD
$0.42540855
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KHR
10.65460718
1 Foxsy AI(FOXSY) ke KMF
Fr1.11426
1 Foxsy AI(FOXSY) ke LAK
57.67391189
1 Foxsy AI(FOXSY) ke LKR
රු0.80882011
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MDL
L0.045101
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MGA
Ar11.9504385
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MOP
P0.021224
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MVR
0.0408562
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MWK
MK4.60589983
1 Foxsy AI(FOXSY) ke MZN
MT0.16965935
1 Foxsy AI(FOXSY) ke NPR
रु0.3759301
1 Foxsy AI(FOXSY) ke PYG
18.815076
1 Foxsy AI(FOXSY) ke RWF
Fr3.849503
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SBD
$0.02183419
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SCR
0.03828279
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SRD
$0.1021405
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SVC
$0.02318722
1 Foxsy AI(FOXSY) ke SZL
L0.04605608
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TMT
m0.0092855
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TND
د.ت0.007850227
1 Foxsy AI(FOXSY) ke TTD
$0.01796081
1 Foxsy AI(FOXSY) ke UGX
Sh9.274888
1 Foxsy AI(FOXSY) ke XAF
Fr1.506904
1 Foxsy AI(FOXSY) ke XCD
$0.0071631
1 Foxsy AI(FOXSY) ke XOF
Fr1.506904
1 Foxsy AI(FOXSY) ke XPF
Fr0.273259
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BWP
P0.03568285
1 Foxsy AI(FOXSY) ke BZD
$0.00533253
1 Foxsy AI(FOXSY) ke CVE
$0.25426352
1 Foxsy AI(FOXSY) ke DJF
Fr0.469581
1 Foxsy AI(FOXSY) ke DOP
$0.17061443
1 Foxsy AI(FOXSY) ke DZD
د.ج0.34642874
1 Foxsy AI(FOXSY) ke FJD
$0.00604884
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GNF
Fr23.067835
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GTQ
Q0.02032198
1 Foxsy AI(FOXSY) ke GYD
$0.55490148
1 Foxsy AI(FOXSY) ke ISK
kr0.334278

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Foxsy AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Foxsy AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Foxsy AI

Berapa nilai Foxsy AI (FOXSY) hari ini?
Harga live FOXSY dalam USD adalah 0.002653 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FOXSY ke USD saat ini?
Harga FOXSY ke USD saat ini adalah $ 0.002653. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Foxsy AI?
Kapitalisasi pasar FOXSY adalah $ 1.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FOXSY?
Suplai beredar FOXSY adalah 661.20M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FOXSY?
FOXSY mencapai harga ATH sebesar 0.12274402857611348 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FOXSY?
FOXSY mencapai harga ATL 0.002692080050196594 USD.
Berapa volume perdagangan FOXSY?
Volume perdagangan 24 jam live FOXSY adalah $ 127.75K USD.
Akankah harga FOXSY naik lebih tinggi tahun ini?
FOXSY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FOXSY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Foxsy AI (FOXSY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

