Harga live Fragmetric hari ini adalah 0.01093 USD. Lacak informasi harga aktual FRAG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FRAG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FRAG

Info Harga FRAG

Penjelasan FRAG

Whitepaper FRAG

Situs Web Resmi FRAG

Tokenomi FRAG

Prakiraan Harga FRAG

Riwayat FRAG

Panduan Membeli FRAG

Logo Fragmetric

Harga Fragmetric(FRAG)

Harga Live 1 FRAG ke USD:

$0.01093
$0.01093$0.01093
-7.91%1D
USD
Grafik Harga Live Fragmetric (FRAG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:38:23 (UTC+8)

Informasi Harga Fragmetric (FRAG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01088
$ 0.01088$ 0.01088
Low 24 Jam
$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272
High 24 Jam

$ 0.01088
$ 0.01088$ 0.01088

$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272

--
----

--
----

-3.28%

-7.91%

-16.70%

-16.70%

Harga aktual Fragmetric (FRAG) adalah $ 0.01093. Selama 24 jam terakhir, FRAG diperdagangkan antara low $ 0.01088 dan high $ 0.01272, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFRAG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FRAG telah berubah sebesar -3.28% selama 1 jam terakhir, -7.91% selama 24 jam, dan -16.70% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fragmetric (FRAG)

--
----

$ 138.98K
$ 138.98K$ 138.98K

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Fragmetric saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 138.98K. Suplai beredar FRAG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.93M.

Riwayat Harga Fragmetric (FRAG) USD

Pantau perubahan harga Fragmetric untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0009388-7.91%
30 Days$ -0.02079-65.55%
60 Hari$ -0.02907-72.68%
90 Hari$ -0.03319-75.23%
Perubahan Harga Fragmetric Hari Ini

Hari ini, FRAG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0009388 (-7.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Fragmetric 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02079 (-65.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Fragmetric 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FRAG terlihat mengalami perubahan $ -0.02907 (-72.68%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Fragmetric 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03319 (-75.23%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Fragmetric (FRAG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Fragmetric sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Fragmetric Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FRAG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Fragmetric di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Fragmetric dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Fragmetric (USD)

Berapa nilai Fragmetric (FRAG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fragmetric (FRAG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fragmetric.

Cek prediksi harga Fragmetric sekarang!

Tokenomi Fragmetric (FRAG)

Memahami tokenomi Fragmetric (FRAG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FRAG sekarang!

Cara membeli Fragmetric (FRAG)

Ingin mengetahui cara membeli Fragmetric? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Fragmetric di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Fragmetric

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Fragmetric, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Fragmetric
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Fragmetric

Berapa nilai Fragmetric (FRAG) hari ini?
Harga live FRAG dalam USD adalah 0.01093 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FRAG ke USD saat ini?
Harga FRAG ke USD saat ini adalah $ 0.01093. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fragmetric?
Kapitalisasi pasar FRAG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FRAG?
Suplai beredar FRAG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FRAG?
FRAG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FRAG?
FRAG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FRAG?
Volume perdagangan 24 jam live FRAG adalah $ 138.98K USD.
Akankah harga FRAG naik lebih tinggi tahun ini?
FRAG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FRAG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:38:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fragmetric (FRAG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Berita Populer

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

