Telusuri wawasan utama tentang FreeStyle Classic (FST), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:31:27 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga FreeStyle Classic (FST)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk FreeStyle Classic (FST), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 4.57M
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 82.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 55.77M
All-Time High:
$ 0.16561
All-Time Low:
$ 0.025653004858575232
Harga Saat Ini:
$ 0.05577
Informasi FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

Situs Web Resmi:
https://www.freestyle-classic.com/
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xfa35e2250e376c23955247383dc32c79082e7fcc#balances

Tokenomi FreeStyle Classic (FST): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi FreeStyle Classic (FST) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token FST yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token FST yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi FST, jelajahi harga live token FST!

Cara Membeli FST

Tertarik untuk menambahkan FreeStyle Classic (FST) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli FST, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga FreeStyle Classic (FST)

Menganalisis riwayat harga FST membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga FST

Ingin mengetahui arah FST? Halaman prediksi harga FST kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

