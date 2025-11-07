BursaDEX+
Harga live FreeStyle Classic hari ini adalah 0.05627 USD. Lacak informasi harga aktual FST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FST

Info Harga FST

Penjelasan FST

Situs Web Resmi FST

Tokenomi FST

Prakiraan Harga FST

Riwayat FST

Panduan Membeli FST

Konverter FST ke Mata Uang Fiat

Logo FreeStyle Classic

Harga FreeStyle Classic(FST)

Harga Live 1 FST ke USD:

$0.05626
$0.05626
-1.91%1D
USD
Grafik Harga Live FreeStyle Classic (FST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:41 (UTC+8)

Informasi Harga FreeStyle Classic (FST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05617
$ 0.05617
Low 24 Jam
$ 0.05798
$ 0.05798
High 24 Jam

$ 0.05617
$ 0.05617

$ 0.05798
$ 0.05798

$ 0.16619478956911515
$ 0.16619478956911515

$ 0.025653004858575232
$ 0.025653004858575232

0.00%

-1.91%

-5.26%

-5.26%

Harga aktual FreeStyle Classic (FST) adalah $ 0.05627. Selama 24 jam terakhir, FST diperdagangkan antara low $ 0.05617 dan high $ 0.05798, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFST adalah $ 0.16619478956911515, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.025653004858575232.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FST telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -1.91% selama 24 jam, dan -5.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FreeStyle Classic (FST)

No.1407

$ 4.61M
$ 4.61M

$ 55.71K
$ 55.71K

$ 56.27M
$ 56.27M

82.00M
82.00M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

8.20%

BSC

Kapitalisasi Pasar FreeStyle Classic saat ini adalah $ 4.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.71K. Suplai beredar FST adalah 82.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.27M.

Riwayat Harga FreeStyle Classic (FST) USD

Pantau perubahan harga FreeStyle Classic untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0010955-1.91%
30 Days$ -0.09416-62.60%
60 Hari$ -0.0152-21.27%
90 Hari$ +0.04627+462.70%
Perubahan Harga FreeStyle Classic Hari Ini

Hari ini, FST tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0010955 (-1.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FreeStyle Classic 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.09416 (-62.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FreeStyle Classic 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FST terlihat mengalami perubahan $ -0.0152 (-21.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FreeStyle Classic 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04627 (+462.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FreeStyle Classic (FST)?

Lihat halaman Riwayat Harga FreeStyle Classic sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FreeStyle Classic (FST)

FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.

FreeStyle Classic tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FreeStyle Classic Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FST ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FreeStyle Classic di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FreeStyle Classic dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FreeStyle Classic (USD)

Berapa nilai FreeStyle Classic (FST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FreeStyle Classic (FST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FreeStyle Classic.

Cek prediksi harga FreeStyle Classic sekarang!

Tokenomi FreeStyle Classic (FST)

Memahami tokenomi FreeStyle Classic (FST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FST sekarang!

Cara membeli FreeStyle Classic (FST)

Ingin mengetahui cara membeli FreeStyle Classic? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FreeStyle Classic di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FST ke Mata Uang Lokal

1 FreeStyle Classic(FST) ke VND
1,480.74505
1 FreeStyle Classic(FST) ke AUD
A$0.0866558
1 FreeStyle Classic(FST) ke GBP
0.0427652
1 FreeStyle Classic(FST) ke EUR
0.0483922
1 FreeStyle Classic(FST) ke USD
$0.05627
1 FreeStyle Classic(FST) ke MYR
RM0.2352086
1 FreeStyle Classic(FST) ke TRY
2.368967
1 FreeStyle Classic(FST) ke JPY
¥8.60931
1 FreeStyle Classic(FST) ke ARS
ARS$81.6685899
1 FreeStyle Classic(FST) ke RUB
4.5713748
1 FreeStyle Classic(FST) ke INR
4.9894609
1 FreeStyle Classic(FST) ke IDR
Rp937.8329582
1 FreeStyle Classic(FST) ke PHP
3.3216181
1 FreeStyle Classic(FST) ke EGP
￡E.2.6610083
1 FreeStyle Classic(FST) ke BRL
R$0.3004818
1 FreeStyle Classic(FST) ke CAD
C$0.0793407
1 FreeStyle Classic(FST) ke BDT
6.8655027
1 FreeStyle Classic(FST) ke NGN
80.9635268
1 FreeStyle Classic(FST) ke COP
$215.5934407
1 FreeStyle Classic(FST) ke ZAR
R.0.9768472
1 FreeStyle Classic(FST) ke UAH
2.3667162
1 FreeStyle Classic(FST) ke TZS
T.Sh.138.25539
1 FreeStyle Classic(FST) ke VES
Bs12.54821
1 FreeStyle Classic(FST) ke CLP
$53.00634
1 FreeStyle Classic(FST) ke PKR
Rs15.9041528
1 FreeStyle Classic(FST) ke KZT
29.5997081
1 FreeStyle Classic(FST) ke THB
฿1.823148
1 FreeStyle Classic(FST) ke TWD
NT$1.7438073
1 FreeStyle Classic(FST) ke AED
د.إ0.2065109
1 FreeStyle Classic(FST) ke CHF
Fr0.045016
1 FreeStyle Classic(FST) ke HKD
HK$0.4372179
1 FreeStyle Classic(FST) ke AMD
֏21.517648
1 FreeStyle Classic(FST) ke MAD
.د.م0.5238737
1 FreeStyle Classic(FST) ke MXN
$1.0449339
1 FreeStyle Classic(FST) ke SAR
ريال0.2110125
1 FreeStyle Classic(FST) ke ETB
Br8.6368823
1 FreeStyle Classic(FST) ke KES
KSh7.2667078
1 FreeStyle Classic(FST) ke JOD
د.أ0.03989543
1 FreeStyle Classic(FST) ke PLN
0.2065109
1 FreeStyle Classic(FST) ke RON
лв0.247588
1 FreeStyle Classic(FST) ke SEK
kr0.5379412
1 FreeStyle Classic(FST) ke BGN
лв0.0950963
1 FreeStyle Classic(FST) ke HUF
Ft18.8127491
1 FreeStyle Classic(FST) ke CZK
1.1856089
1 FreeStyle Classic(FST) ke KWD
د.ك0.01721862
1 FreeStyle Classic(FST) ke ILS
0.1840029
1 FreeStyle Classic(FST) ke BOB
Bs0.388263
1 FreeStyle Classic(FST) ke AZN
0.095659
1 FreeStyle Classic(FST) ke TJS
SM0.5188094
1 FreeStyle Classic(FST) ke GEL
0.1524917
1 FreeStyle Classic(FST) ke AOA
Kz51.340748
1 FreeStyle Classic(FST) ke BHD
.د.ب0.02115752
1 FreeStyle Classic(FST) ke BMD
$0.05627
1 FreeStyle Classic(FST) ke DKK
kr0.3635042
1 FreeStyle Classic(FST) ke HNL
L1.4787756
1 FreeStyle Classic(FST) ke MUR
2.58842
1 FreeStyle Classic(FST) ke NAD
$0.9774099
1 FreeStyle Classic(FST) ke NOK
kr0.573954
1 FreeStyle Classic(FST) ke NZD
$0.0995979
1 FreeStyle Classic(FST) ke PAB
B/.0.05627
1 FreeStyle Classic(FST) ke PGK
K0.2402729
1 FreeStyle Classic(FST) ke QAR
ر.ق0.2048228
1 FreeStyle Classic(FST) ke RSD
дин.5.711405
1 FreeStyle Classic(FST) ke UZS
soʻm669.8808452
1 FreeStyle Classic(FST) ke ALL
L4.7193649
1 FreeStyle Classic(FST) ke ANG
ƒ0.1007233
1 FreeStyle Classic(FST) ke AWG
ƒ0.101286
1 FreeStyle Classic(FST) ke BBD
$0.11254
1 FreeStyle Classic(FST) ke BAM
KM0.0950963
1 FreeStyle Classic(FST) ke BIF
Fr165.94023
1 FreeStyle Classic(FST) ke BND
$0.073151
1 FreeStyle Classic(FST) ke BSD
$0.05627
1 FreeStyle Classic(FST) ke JMD
$9.0228945
1 FreeStyle Classic(FST) ke KHR
225.9836962
1 FreeStyle Classic(FST) ke KMF
Fr24.02729
1 FreeStyle Classic(FST) ke LAK
1,223.2608451
1 FreeStyle Classic(FST) ke LKR
රු17.1550349
1 FreeStyle Classic(FST) ke MDL
L0.9627797
1 FreeStyle Classic(FST) ke MGA
Ar253.468215
1 FreeStyle Classic(FST) ke MOP
P0.45016
1 FreeStyle Classic(FST) ke MVR
0.866558
1 FreeStyle Classic(FST) ke MWK
MK97.521537
1 FreeStyle Classic(FST) ke MZN
MT3.5984665
1 FreeStyle Classic(FST) ke NPR
रु7.973459
1 FreeStyle Classic(FST) ke PYG
399.06684
1 FreeStyle Classic(FST) ke RWF
Fr81.76031
1 FreeStyle Classic(FST) ke SBD
$0.4625394
1 FreeStyle Classic(FST) ke SCR
0.8474262
1 FreeStyle Classic(FST) ke SRD
$2.166395
1 FreeStyle Classic(FST) ke SVC
$0.4917998
1 FreeStyle Classic(FST) ke SZL
L0.9762845
1 FreeStyle Classic(FST) ke TMT
m0.196945
1 FreeStyle Classic(FST) ke TND
د.ت0.16650293
1 FreeStyle Classic(FST) ke TTD
$0.3809479
1 FreeStyle Classic(FST) ke UGX
Sh196.71992
1 FreeStyle Classic(FST) ke XAF
Fr31.96136
1 FreeStyle Classic(FST) ke XCD
$0.151929
1 FreeStyle Classic(FST) ke XOF
Fr31.96136
1 FreeStyle Classic(FST) ke XPF
Fr5.79581
1 FreeStyle Classic(FST) ke BWP
P0.7568315
1 FreeStyle Classic(FST) ke BZD
$0.1131027
1 FreeStyle Classic(FST) ke CVE
$5.3929168
1 FreeStyle Classic(FST) ke DJF
Fr10.01606
1 FreeStyle Classic(FST) ke DOP
$3.618161
1 FreeStyle Classic(FST) ke DZD
د.ج7.3466112
1 FreeStyle Classic(FST) ke FJD
$0.1282956
1 FreeStyle Classic(FST) ke GNF
Fr489.26765
1 FreeStyle Classic(FST) ke GTQ
Q0.4310282
1 FreeStyle Classic(FST) ke GYD
$11.7694332
1 FreeStyle Classic(FST) ke ISK
kr7.09002

Sumber Daya FreeStyle Classic

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FreeStyle Classic, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FreeStyle Classic
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FreeStyle Classic

Berapa nilai FreeStyle Classic (FST) hari ini?
Harga live FST dalam USD adalah 0.05627 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FST ke USD saat ini?
Harga FST ke USD saat ini adalah $ 0.05627. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FreeStyle Classic?
Kapitalisasi pasar FST adalah $ 4.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FST?
Suplai beredar FST adalah 82.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FST?
FST mencapai harga ATH sebesar 0.16619478956911515 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FST?
FST mencapai harga ATL 0.025653004858575232 USD.
Berapa volume perdagangan FST?
Volume perdagangan 24 jam live FST adalah $ 55.71K USD.
Akankah harga FST naik lebih tinggi tahun ini?
FST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:38:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FreeStyle Classic (FST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FST ke USD

Jumlah

FST
FST
USD
USD

1 FST = 0.05627 USD

Perdagangkan FST

FST/USDT
$0.05626
$0.05626
-1.85%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,940.79

$3,321.86

$156.07

$1.0003

$1.1664

$100,940.79

$3,321.86

$156.07

$2.2117

$1.0090

$0.00000

$0.00000

$30.75

$0.1146

$0.0003963

$0.014960

$4.486

$0.005112

$0.1146

$0.0000002263

