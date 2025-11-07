Apa yang dimaksud dengan Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe's first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb's Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI's native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Griffin AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Griffin AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Griffin AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Griffin AI (USD)

Berapa nilai Griffin AI (GAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Griffin AI (GAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Griffin AI.

Cek prediksi harga Griffin AI sekarang!

Tokenomi Griffin AI (GAIN)

Memahami tokenomi Griffin AI (GAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAIN sekarang!

Cara membeli Griffin AI (GAIN)

Ingin mengetahui cara membeli Griffin AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Griffin AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAIN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Griffin AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Griffin AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Griffin AI (GAIN) hari ini? Harga live GAIN dalam USD adalah 0.004763 USD . Berapa harga GAIN ke USD saat ini? $ 0.004763 . Berapa kapitalisasi pasar Griffin AI? Kapitalisasi pasar GAIN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar GAIN? Suplai beredar GAIN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GAIN? GAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GAIN? GAIN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan GAIN? Volume perdagangan 24 jam live GAIN adalah $ 29.35K USD .

