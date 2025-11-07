BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Griffin AI hari ini adalah 0.004763 USD. Lacak informasi harga aktual GAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAIN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Griffin AI hari ini adalah 0.004763 USD. Lacak informasi harga aktual GAIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAIN

Info Harga GAIN

Penjelasan GAIN

Whitepaper GAIN

Situs Web Resmi GAIN

Tokenomi GAIN

Prakiraan Harga GAIN

Riwayat GAIN

Panduan Membeli GAIN

Konverter GAIN ke Mata Uang Fiat

Spot GAIN

Futures USDT-M GAIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Griffin AI

Harga Griffin AI(GAIN)

Harga Live 1 GAIN ke USD:

$0.004763
$0.004763$0.004763
-1.63%1D
USD
Grafik Harga Live Griffin AI (GAIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:08 (UTC+8)

Informasi Harga Griffin AI (GAIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.004761
$ 0.004761$ 0.004761
Low 24 Jam
$ 0.00542
$ 0.00542$ 0.00542
High 24 Jam

$ 0.004761
$ 0.004761$ 0.004761

$ 0.00542
$ 0.00542$ 0.00542

--
----

--
----

-1.04%

-1.63%

-38.93%

-38.93%

Harga aktual Griffin AI (GAIN) adalah $ 0.004763. Selama 24 jam terakhir, GAIN diperdagangkan antara low $ 0.004761 dan high $ 0.00542, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAIN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAIN telah berubah sebesar -1.04% selama 1 jam terakhir, -1.63% selama 24 jam, dan -38.93% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 29.35K
$ 29.35K$ 29.35K

$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Griffin AI saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 29.35K. Suplai beredar GAIN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.76M.

Riwayat Harga Griffin AI (GAIN) USD

Pantau perubahan harga Griffin AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00007892-1.63%
30 Days$ -0.035297-88.12%
60 Hari$ -0.015237-76.19%
90 Hari$ -0.015237-76.19%
Perubahan Harga Griffin AI Hari Ini

Hari ini, GAIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00007892 (-1.63%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Griffin AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.035297 (-88.12%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Griffin AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAIN terlihat mengalami perubahan $ -0.015237 (-76.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Griffin AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.015237 (-76.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Griffin AI (GAIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Griffin AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Griffin AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Griffin AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Griffin AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Griffin AI (USD)

Berapa nilai Griffin AI (GAIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Griffin AI (GAIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Griffin AI.

Cek prediksi harga Griffin AI sekarang!

Tokenomi Griffin AI (GAIN)

Memahami tokenomi Griffin AI (GAIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAIN sekarang!

Cara membeli Griffin AI (GAIN)

Ingin mengetahui cara membeli Griffin AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Griffin AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAIN ke Mata Uang Lokal

1 Griffin AI(GAIN) ke VND
125.338345
1 Griffin AI(GAIN) ke AUD
A$0.00733502
1 Griffin AI(GAIN) ke GBP
0.00361988
1 Griffin AI(GAIN) ke EUR
0.00409618
1 Griffin AI(GAIN) ke USD
$0.004763
1 Griffin AI(GAIN) ke MYR
RM0.01990934
1 Griffin AI(GAIN) ke TRY
0.2005223
1 Griffin AI(GAIN) ke JPY
¥0.728739
1 Griffin AI(GAIN) ke ARS
ARS$6.91287531
1 Griffin AI(GAIN) ke RUB
0.38694612
1 Griffin AI(GAIN) ke INR
0.42233521
1 Griffin AI(GAIN) ke IDR
Rp79.38330158
1 Griffin AI(GAIN) ke PHP
0.28115989
1 Griffin AI(GAIN) ke EGP
￡E.0.22524227
1 Griffin AI(GAIN) ke BRL
R$0.02543442
1 Griffin AI(GAIN) ke CAD
C$0.00671583
1 Griffin AI(GAIN) ke BDT
0.58113363
1 Griffin AI(GAIN) ke NGN
6.85319492
1 Griffin AI(GAIN) ke COP
$18.24900583
1 Griffin AI(GAIN) ke ZAR
R.0.08268568
1 Griffin AI(GAIN) ke UAH
0.20033178
1 Griffin AI(GAIN) ke TZS
T.Sh.11.702691
1 Griffin AI(GAIN) ke VES
Bs1.062149
1 Griffin AI(GAIN) ke CLP
$4.486746
1 Griffin AI(GAIN) ke PKR
Rs1.34621432
1 Griffin AI(GAIN) ke KZT
2.50548089
1 Griffin AI(GAIN) ke THB
฿0.1543212
1 Griffin AI(GAIN) ke TWD
NT$0.14760537
1 Griffin AI(GAIN) ke AED
د.إ0.01748021
1 Griffin AI(GAIN) ke CHF
Fr0.0038104
1 Griffin AI(GAIN) ke HKD
HK$0.03700851
1 Griffin AI(GAIN) ke AMD
֏1.8213712
1 Griffin AI(GAIN) ke MAD
.د.م0.04434353
1 Griffin AI(GAIN) ke MXN
$0.08844891
1 Griffin AI(GAIN) ke SAR
ريال0.01786125
1 Griffin AI(GAIN) ke ETB
Br0.73107287
1 Griffin AI(GAIN) ke KES
KSh0.61509382
1 Griffin AI(GAIN) ke JOD
د.أ0.003376967
1 Griffin AI(GAIN) ke PLN
0.01748021
1 Griffin AI(GAIN) ke RON
лв0.0209572
1 Griffin AI(GAIN) ke SEK
kr0.04553428
1 Griffin AI(GAIN) ke BGN
лв0.00804947
1 Griffin AI(GAIN) ke HUF
Ft1.59241379
1 Griffin AI(GAIN) ke CZK
0.10035641
1 Griffin AI(GAIN) ke KWD
د.ك0.001457478
1 Griffin AI(GAIN) ke ILS
0.01557501
1 Griffin AI(GAIN) ke BOB
Bs0.0328647
1 Griffin AI(GAIN) ke AZN
0.0080971
1 Griffin AI(GAIN) ke TJS
SM0.04391486
1 Griffin AI(GAIN) ke GEL
0.01290773
1 Griffin AI(GAIN) ke AOA
Kz4.3457612
1 Griffin AI(GAIN) ke BHD
.د.ب0.001790888
1 Griffin AI(GAIN) ke BMD
$0.004763
1 Griffin AI(GAIN) ke DKK
kr0.03076898
1 Griffin AI(GAIN) ke HNL
L0.12517164
1 Griffin AI(GAIN) ke MUR
0.219098
1 Griffin AI(GAIN) ke NAD
$0.08273331
1 Griffin AI(GAIN) ke NOK
kr0.0485826
1 Griffin AI(GAIN) ke NZD
$0.00843051
1 Griffin AI(GAIN) ke PAB
B/.0.004763
1 Griffin AI(GAIN) ke PGK
K0.02033801
1 Griffin AI(GAIN) ke QAR
ر.ق0.01733732
1 Griffin AI(GAIN) ke RSD
дин.0.4834445
1 Griffin AI(GAIN) ke UZS
soʻm56.70237188
1 Griffin AI(GAIN) ke ALL
L0.39947281
1 Griffin AI(GAIN) ke ANG
ƒ0.00852577
1 Griffin AI(GAIN) ke AWG
ƒ0.0085734
1 Griffin AI(GAIN) ke BBD
$0.009526
1 Griffin AI(GAIN) ke BAM
KM0.00804947
1 Griffin AI(GAIN) ke BIF
Fr14.046087
1 Griffin AI(GAIN) ke BND
$0.0061919
1 Griffin AI(GAIN) ke BSD
$0.004763
1 Griffin AI(GAIN) ke JMD
$0.76374705
1 Griffin AI(GAIN) ke KHR
19.12849378
1 Griffin AI(GAIN) ke KMF
Fr2.033801
1 Griffin AI(GAIN) ke LAK
103.54347619
1 Griffin AI(GAIN) ke LKR
රු1.45209581
1 Griffin AI(GAIN) ke MDL
L0.08149493
1 Griffin AI(GAIN) ke MGA
Ar21.4549335
1 Griffin AI(GAIN) ke MOP
P0.038104
1 Griffin AI(GAIN) ke MVR
0.0733502
1 Griffin AI(GAIN) ke MWK
MK8.2547553
1 Griffin AI(GAIN) ke MZN
MT0.30459385
1 Griffin AI(GAIN) ke NPR
रु0.6749171
1 Griffin AI(GAIN) ke PYG
33.779196
1 Griffin AI(GAIN) ke RWF
Fr6.920639
1 Griffin AI(GAIN) ke SBD
$0.03915186
1 Griffin AI(GAIN) ke SCR
0.07173078
1 Griffin AI(GAIN) ke SRD
$0.1833755
1 Griffin AI(GAIN) ke SVC
$0.04162862
1 Griffin AI(GAIN) ke SZL
L0.08263805
1 Griffin AI(GAIN) ke TMT
m0.0166705
1 Griffin AI(GAIN) ke TND
د.ت0.014093717
1 Griffin AI(GAIN) ke TTD
$0.03224551
1 Griffin AI(GAIN) ke UGX
Sh16.651448
1 Griffin AI(GAIN) ke XAF
Fr2.705384
1 Griffin AI(GAIN) ke XCD
$0.0128601
1 Griffin AI(GAIN) ke XOF
Fr2.705384
1 Griffin AI(GAIN) ke XPF
Fr0.490589
1 Griffin AI(GAIN) ke BWP
P0.06406235
1 Griffin AI(GAIN) ke BZD
$0.00957363
1 Griffin AI(GAIN) ke CVE
$0.45648592
1 Griffin AI(GAIN) ke DJF
Fr0.847814
1 Griffin AI(GAIN) ke DOP
$0.3062609
1 Griffin AI(GAIN) ke DZD
د.ج0.62185728
1 Griffin AI(GAIN) ke FJD
$0.01085964
1 Griffin AI(GAIN) ke GNF
Fr41.414285
1 Griffin AI(GAIN) ke GTQ
Q0.03648458
1 Griffin AI(GAIN) ke GYD
$0.99622908
1 Griffin AI(GAIN) ke ISK
kr0.600138

Sumber Daya Griffin AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Griffin AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Griffin AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Griffin AI

Berapa nilai Griffin AI (GAIN) hari ini?
Harga live GAIN dalam USD adalah 0.004763 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAIN ke USD saat ini?
Harga GAIN ke USD saat ini adalah $ 0.004763. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Griffin AI?
Kapitalisasi pasar GAIN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAIN?
Suplai beredar GAIN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAIN?
GAIN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAIN?
GAIN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan GAIN?
Volume perdagangan 24 jam live GAIN adalah $ 29.35K USD.
Akankah harga GAIN naik lebih tinggi tahun ini?
GAIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Griffin AI (GAIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GAIN ke USD

Jumlah

GAIN
GAIN
USD
USD

1 GAIN = 0.004763 USD

Perdagangkan GAIN

GAIN/USDT
$0.004763
$0.004763$0.004763
-1.63%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,950.58
$100,950.58$100,950.58

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.36
$3,322.36$3,322.36

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1487
$1.1487$1.1487

+33.88%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,950.58
$100,950.58$100,950.58

-1.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.36
$3,322.36$3,322.36

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2129
$2.2129$2.2129

-0.96%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0106
$1.0106$1.0106

-0.54%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003964
$0.0003964$0.0003964

+164.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.469
$4.469$4.469

+346.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005239
$0.005239$0.005239

+145.50%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002274
$0.0000002274$0.0000002274

+51.60%