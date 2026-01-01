Harga Gas Town Hari Ini

Harga live Gas Town (GAS) hari ini adalah $ 0.032827, dengan perubahan 15.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAS ke USD saat ini adalah $ 0.032827 per GAS.

Gas Town saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- GAS. Selama 24 jam terakhir, GAS diperdagangkan antara $ 0.004169 (low) dan $ 0.050968 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, GAS bergerak +10.45% dalam satu jam terakhir dan +1,541.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 123.11K.

Informasi Pasar Gas Town (GAS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 123.11K$ 123.11K $ 123.11K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Gas Town saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 123.11K. Suplai beredar GAS adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.