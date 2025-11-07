BursaDEX+
Harga live Kalp Network hari ini adalah 0.04066 USD. Lacak informasi harga aktual GINI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GINI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Kalp Network(GINI)

$0.04048
+0.09%1D
Grafik Harga Live Kalp Network (GINI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:28 (UTC+8)

Informasi Harga Kalp Network (GINI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03989
Low 24 Jam
$ 0.0409
High 24 Jam

$ 0.03989
$ 0.0409
$ 0.057683449443472576
$ 0.03960240820030341
+0.27%

+0.09%

-0.86%

-0.86%

Harga aktual Kalp Network (GINI) adalah $ 0.04066. Selama 24 jam terakhir, GINI diperdagangkan antara low $ 0.03989 dan high $ 0.0409, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGINI adalah $ 0.057683449443472576, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.03960240820030341.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GINI telah berubah sebesar +0.27% selama 1 jam terakhir, +0.09% selama 24 jam, dan -0.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kalp Network (GINI)

No.3990

$ 0.00
$ 146.54K
$ 81.32M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%

MATIC

Kapitalisasi Pasar Kalp Network saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 146.54K. Suplai beredar GINI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.32M.

Riwayat Harga Kalp Network (GINI) USD

Pantau perubahan harga Kalp Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000364+0.09%
30 Days$ -0.00009-0.23%
60 Hari$ +0.0003+0.74%
90 Hari$ +0.00072+1.80%
Perubahan Harga Kalp Network Hari Ini

Hari ini, GINI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000364 (+0.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kalp Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00009 (-0.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kalp Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GINI terlihat mengalami perubahan $ +0.0003 (+0.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kalp Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00072 (+1.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kalp Network (GINI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kalp Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kalp Network (GINI)

KALP Network is redefining blockchain innovation as the world's first permissioned cross-chain ecosystem, purpose-built as a regulatory-compliant digital public infrastructure (DPI) for governments, enterprises, and institutions, combining the transparency of public blockchains with the flexibility of permissioned networks to ensure compliance, scalability, and security for regulated industries.

Kalp Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kalp Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GINI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kalp Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kalp Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kalp Network (USD)

Berapa nilai Kalp Network (GINI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kalp Network (GINI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kalp Network.

Cek prediksi harga Kalp Network sekarang!

Tokenomi Kalp Network (GINI)

Memahami tokenomi Kalp Network (GINI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GINI sekarang!

Cara membeli Kalp Network (GINI)

Ingin mengetahui cara membeli Kalp Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kalp Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Kalp Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kalp Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kalp Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kalp Network

Berapa nilai Kalp Network (GINI) hari ini?
Harga live GINI dalam USD adalah 0.04066 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GINI ke USD saat ini?
Harga GINI ke USD saat ini adalah $ 0.04066. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kalp Network?
Kapitalisasi pasar GINI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GINI?
Suplai beredar GINI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GINI?
GINI mencapai harga ATH sebesar 0.057683449443472576 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GINI?
GINI mencapai harga ATL 0.03960240820030341 USD.
Berapa volume perdagangan GINI?
Volume perdagangan 24 jam live GINI adalah $ 146.54K USD.
Akankah harga GINI naik lebih tinggi tahun ini?
GINI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GINI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:37:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kalp Network (GINI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

