Harga live GraphLinq hari ini adalah 0.008403 USD. Lacak informasi harga aktual GLQ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GLQ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GLQ

Info Harga GLQ

Penjelasan GLQ

Whitepaper GLQ

Situs Web Resmi GLQ

Tokenomi GLQ

Prakiraan Harga GLQ

Riwayat GLQ

Panduan Membeli GLQ

Konverter GLQ ke Mata Uang Fiat

Spot GLQ

Futures USDT-M GLQ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GraphLinq

Harga GraphLinq(GLQ)

Harga Live 1 GLQ ke USD:

$0.008401
$0.008401
-2.05%1D
USD
Grafik Harga Live GraphLinq (GLQ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:19 (UTC+8)

Informasi Harga GraphLinq (GLQ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0084
$ 0.0084
Low 24 Jam
$ 0.008897
$ 0.008897
High 24 Jam

$ 0.0084
$ 0.0084

$ 0.008897
$ 0.008897

$ 0.19629964016231385
$ 0.19629964016231385

$ 0.00118026196749609
$ 0.00118026196749609

-0.16%

-2.05%

-21.89%

-21.89%

Harga aktual GraphLinq (GLQ) adalah $ 0.008403. Selama 24 jam terakhir, GLQ diperdagangkan antara low $ 0.0084 dan high $ 0.008897, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGLQ adalah $ 0.19629964016231385, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00118026196749609.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GLQ telah berubah sebesar -0.16% selama 1 jam terakhir, -2.05% selama 24 jam, dan -21.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GraphLinq (GLQ)

No.1609

$ 2.86M
$ 2.86M

$ 69.98K
$ 69.98K

$ 5.46M
$ 5.46M

340.00M
340.00M

650,000,000
650,000,000

2021-04-19 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar GraphLinq saat ini adalah $ 2.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 69.98K. Suplai beredar GLQ adalah 340.00M, dan total suplainya sebesar 650000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.46M.

Riwayat Harga GraphLinq (GLQ) USD

Pantau perubahan harga GraphLinq untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00017582-2.05%
30 Days$ -0.008528-50.37%
60 Hari$ -0.008233-49.49%
90 Hari$ -0.01214-59.10%
Perubahan Harga GraphLinq Hari Ini

Hari ini, GLQ tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00017582 (-2.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GraphLinq 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.008528 (-50.37%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GraphLinq 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GLQ terlihat mengalami perubahan $ -0.008233 (-49.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GraphLinq 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01214 (-59.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GraphLinq (GLQ)?

Lihat halaman Riwayat Harga GraphLinq sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GraphLinq (GLQ)

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

GraphLinq tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GraphLinq Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GLQ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GraphLinq di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GraphLinq dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GraphLinq (USD)

Berapa nilai GraphLinq (GLQ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GraphLinq (GLQ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GraphLinq.

Cek prediksi harga GraphLinq sekarang!

Tokenomi GraphLinq (GLQ)

Memahami tokenomi GraphLinq (GLQ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GLQ sekarang!

Cara membeli GraphLinq (GLQ)

Ingin mengetahui cara membeli GraphLinq? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GraphLinq di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GLQ ke Mata Uang Lokal

1 GraphLinq(GLQ) ke VND
221.124945
1 GraphLinq(GLQ) ke AUD
A$0.01294062
1 GraphLinq(GLQ) ke GBP
0.00638628
1 GraphLinq(GLQ) ke EUR
0.00722658
1 GraphLinq(GLQ) ke USD
$0.008403
1 GraphLinq(GLQ) ke MYR
RM0.03512454
1 GraphLinq(GLQ) ke TRY
0.3537663
1 GraphLinq(GLQ) ke JPY
¥1.285659
1 GraphLinq(GLQ) ke ARS
ARS$12.19586211
1 GraphLinq(GLQ) ke RUB
0.68265972
1 GraphLinq(GLQ) ke INR
0.74509401
1 GraphLinq(GLQ) ke IDR
Rp140.04994398
1 GraphLinq(GLQ) ke PHP
0.49602909
1 GraphLinq(GLQ) ke EGP
￡E.0.39737787
1 GraphLinq(GLQ) ke BRL
R$0.04487202
1 GraphLinq(GLQ) ke CAD
C$0.01184823
1 GraphLinq(GLQ) ke BDT
1.02525003
1 GraphLinq(GLQ) ke NGN
12.09057252
1 GraphLinq(GLQ) ke COP
$32.19533823
1 GraphLinq(GLQ) ke ZAR
R.0.14587608
1 GraphLinq(GLQ) ke UAH
0.35343018
1 GraphLinq(GLQ) ke TZS
T.Sh.20.646171
1 GraphLinq(GLQ) ke VES
Bs1.873869
1 GraphLinq(GLQ) ke CLP
$7.915626
1 GraphLinq(GLQ) ke PKR
Rs2.37502392
1 GraphLinq(GLQ) ke KZT
4.42023009
1 GraphLinq(GLQ) ke THB
฿0.2722572
1 GraphLinq(GLQ) ke TWD
NT$0.26040897
1 GraphLinq(GLQ) ke AED
د.إ0.03083901
1 GraphLinq(GLQ) ke CHF
Fr0.0067224
1 GraphLinq(GLQ) ke HKD
HK$0.06529131
1 GraphLinq(GLQ) ke AMD
֏3.2133072
1 GraphLinq(GLQ) ke MAD
.د.م0.07823193
1 GraphLinq(GLQ) ke MXN
$0.15604371
1 GraphLinq(GLQ) ke SAR
ريال0.03151125
1 GraphLinq(GLQ) ke ETB
Br1.28977647
1 GraphLinq(GLQ) ke KES
KSh1.08516342
1 GraphLinq(GLQ) ke JOD
د.أ0.005957727
1 GraphLinq(GLQ) ke PLN
0.03083901
1 GraphLinq(GLQ) ke RON
лв0.0369732
1 GraphLinq(GLQ) ke SEK
kr0.08033268
1 GraphLinq(GLQ) ke BGN
лв0.01420107
1 GraphLinq(GLQ) ke HUF
Ft2.80937499
1 GraphLinq(GLQ) ke CZK
0.17705121
1 GraphLinq(GLQ) ke KWD
د.ك0.002571318
1 GraphLinq(GLQ) ke ILS
0.02747781
1 GraphLinq(GLQ) ke BOB
Bs0.0579807
1 GraphLinq(GLQ) ke AZN
0.0142851
1 GraphLinq(GLQ) ke TJS
SM0.07747566
1 GraphLinq(GLQ) ke GEL
0.02277213
1 GraphLinq(GLQ) ke AOA
Kz7.6668972
1 GraphLinq(GLQ) ke BHD
.د.ب0.003159528
1 GraphLinq(GLQ) ke BMD
$0.008403
1 GraphLinq(GLQ) ke DKK
kr0.05428338
1 GraphLinq(GLQ) ke HNL
L0.22083084
1 GraphLinq(GLQ) ke MUR
0.386538
1 GraphLinq(GLQ) ke NAD
$0.14596011
1 GraphLinq(GLQ) ke NOK
kr0.0857106
1 GraphLinq(GLQ) ke NZD
$0.01487331
1 GraphLinq(GLQ) ke PAB
B/.0.008403
1 GraphLinq(GLQ) ke PGK
K0.03588081
1 GraphLinq(GLQ) ke QAR
ر.ق0.03058692
1 GraphLinq(GLQ) ke RSD
дин.0.8529045
1 GraphLinq(GLQ) ke UZS
soʻm100.03569828
1 GraphLinq(GLQ) ke ALL
L0.70475961
1 GraphLinq(GLQ) ke ANG
ƒ0.01504137
1 GraphLinq(GLQ) ke AWG
ƒ0.0151254
1 GraphLinq(GLQ) ke BBD
$0.016806
1 GraphLinq(GLQ) ke BAM
KM0.01420107
1 GraphLinq(GLQ) ke BIF
Fr24.780447
1 GraphLinq(GLQ) ke BND
$0.0109239
1 GraphLinq(GLQ) ke BSD
$0.008403
1 GraphLinq(GLQ) ke JMD
$1.34742105
1 GraphLinq(GLQ) ke KHR
33.74695218
1 GraphLinq(GLQ) ke KMF
Fr3.588081
1 GraphLinq(GLQ) ke LAK
182.67390939
1 GraphLinq(GLQ) ke LKR
රු2.56182261
1 GraphLinq(GLQ) ke MDL
L0.14377533
1 GraphLinq(GLQ) ke MGA
Ar37.8513135
1 GraphLinq(GLQ) ke MOP
P0.067224
1 GraphLinq(GLQ) ke MVR
0.1294062
1 GraphLinq(GLQ) ke MWK
MK14.5632393
1 GraphLinq(GLQ) ke MZN
MT0.53737185
1 GraphLinq(GLQ) ke NPR
रु1.1907051
1 GraphLinq(GLQ) ke PYG
59.594076
1 GraphLinq(GLQ) ke RWF
Fr12.209559
1 GraphLinq(GLQ) ke SBD
$0.06907266
1 GraphLinq(GLQ) ke SCR
0.12654918
1 GraphLinq(GLQ) ke SRD
$0.3235155
1 GraphLinq(GLQ) ke SVC
$0.07344222
1 GraphLinq(GLQ) ke SZL
L0.14579205
1 GraphLinq(GLQ) ke TMT
m0.0294105
1 GraphLinq(GLQ) ke TND
د.ت0.024864477
1 GraphLinq(GLQ) ke TTD
$0.05688831
1 GraphLinq(GLQ) ke UGX
Sh29.376888
1 GraphLinq(GLQ) ke XAF
Fr4.772904
1 GraphLinq(GLQ) ke XCD
$0.0226881
1 GraphLinq(GLQ) ke XOF
Fr4.772904
1 GraphLinq(GLQ) ke XPF
Fr0.865509
1 GraphLinq(GLQ) ke BWP
P0.11302035
1 GraphLinq(GLQ) ke BZD
$0.01689003
1 GraphLinq(GLQ) ke CVE
$0.80534352
1 GraphLinq(GLQ) ke DJF
Fr1.495734
1 GraphLinq(GLQ) ke DOP
$0.5403129
1 GraphLinq(GLQ) ke DZD
د.ج1.09709568
1 GraphLinq(GLQ) ke FJD
$0.01915884
1 GraphLinq(GLQ) ke GNF
Fr73.064085
1 GraphLinq(GLQ) ke GTQ
Q0.06436698
1 GraphLinq(GLQ) ke GYD
$1.75757148
1 GraphLinq(GLQ) ke ISK
kr1.058778

Sumber Daya GraphLinq

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GraphLinq, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GraphLinq
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GraphLinq

Berapa nilai GraphLinq (GLQ) hari ini?
Harga live GLQ dalam USD adalah 0.008403 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GLQ ke USD saat ini?
Harga GLQ ke USD saat ini adalah $ 0.008403. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GraphLinq?
Kapitalisasi pasar GLQ adalah $ 2.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GLQ?
Suplai beredar GLQ adalah 340.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GLQ?
GLQ mencapai harga ATH sebesar 0.19629964016231385 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GLQ?
GLQ mencapai harga ATL 0.00118026196749609 USD.
Berapa volume perdagangan GLQ?
Volume perdagangan 24 jam live GLQ adalah $ 69.98K USD.
Akankah harga GLQ naik lebih tinggi tahun ini?
GLQ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GLQ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GraphLinq (GLQ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GLQ ke USD

Jumlah

GLQ
GLQ
USD
USD

1 GLQ = 0.008403 USD

Perdagangkan GLQ

GLQ/USDT
$0.008401
$0.008401
-2.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$100,977.86

$3,325.81

$156.20

$1.0004

$1.1535

$100,977.86

$3,325.81

$156.20

$2.2138

$1.0111

$0.00000

$0.00000

$30.75

$0.1150

$0.0004010

$0.014999

$4.448

$0.005329

$0.1150

$0.0000002269

