Harga Goldman Sachs Hari Ini

Harga live Goldman Sachs (GSON) hari ini adalah $ 952.7, dengan perubahan 1.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GSON ke USD saat ini adalah $ 952.7 per GSON.

Goldman Sachs saat ini berada di peringkat #2005 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1.17M, dengan suplai yang beredar 1.23K GSON. Selama 24 jam terakhir, GSON diperdagangkan antara $ 932.64 (low) dan $ 954.34 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 962.5990342494898, sementara all-time low aset ini adalah $ 725.3640054336514.

Dalam kinerja jangka pendek, GSON bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -0.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.27M.

Informasi Pasar Goldman Sachs (GSON)

Peringkat No.2005 Kapitalisasi Pasar $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24 Jam) $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Suplai Peredaran 1.23K 1.23K 1.23K Total Suplai 1,230.19537205 1,230.19537205 1,230.19537205 Blockchain Publik ETH

