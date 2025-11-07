BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live HAI hari ini adalah 0.007166 USD. Lacak informasi harga aktual HAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live HAI hari ini adalah 0.007166 USD. Lacak informasi harga aktual HAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HAI

Info Harga HAI

Penjelasan HAI

Whitepaper HAI

Situs Web Resmi HAI

Tokenomi HAI

Prakiraan Harga HAI

Riwayat HAI

Panduan Membeli HAI

Konverter HAI ke Mata Uang Fiat

Spot HAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HAI

Harga HAI(HAI)

Harga Live 1 HAI ke USD:

$0.007166
$0.007166$0.007166
+0.05%1D
USD
Grafik Harga Live HAI (HAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:16 (UTC+8)

Informasi Harga HAI (HAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007145
$ 0.007145$ 0.007145
Low 24 Jam
$ 0.00735
$ 0.00735$ 0.00735
High 24 Jam

$ 0.007145
$ 0.007145$ 0.007145

$ 0.00735
$ 0.00735$ 0.00735

$ 0.47068067530248303
$ 0.47068067530248303$ 0.47068067530248303

$ 0.000048907555818186
$ 0.000048907555818186$ 0.000048907555818186

-0.02%

+0.05%

-2.83%

-2.83%

Harga aktual HAI (HAI) adalah $ 0.007166. Selama 24 jam terakhir, HAI diperdagangkan antara low $ 0.007145 dan high $ 0.00735, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHAI adalah $ 0.47068067530248303, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000048907555818186.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HAI telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, +0.05% selama 24 jam, dan -2.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HAI (HAI)

No.1310

$ 5.97M
$ 5.97M$ 5.97M

$ 64.19K
$ 64.19K$ 64.19K

$ 7.17M
$ 7.17M$ 7.17M

833.33M
833.33M 833.33M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,331,741
958,331,741 958,331,741

83.33%

2021-04-01 00:00:00

VET

Kapitalisasi Pasar HAI saat ini adalah $ 5.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.19K. Suplai beredar HAI adalah 833.33M, dan total suplainya sebesar 958331741. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.17M.

Riwayat Harga HAI (HAI) USD

Pantau perubahan harga HAI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000358+0.05%
30 Days$ -0.002366-24.83%
60 Hari$ -0.000646-8.27%
90 Hari$ -0.004007-35.87%
Perubahan Harga HAI Hari Ini

Hari ini, HAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000358 (+0.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HAI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002366 (-24.83%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HAI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HAI terlihat mengalami perubahan $ -0.000646 (-8.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HAI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004007 (-35.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HAI (HAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga HAI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HAI (USD)

Berapa nilai HAI (HAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HAI (HAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAI.

Cek prediksi harga HAI sekarang!

Tokenomi HAI (HAI)

Memahami tokenomi HAI (HAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAI sekarang!

Cara membeli HAI (HAI)

Ingin mengetahui cara membeli HAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HAI ke Mata Uang Lokal

1 HAI(HAI) ke VND
188.57329
1 HAI(HAI) ke AUD
A$0.01103564
1 HAI(HAI) ke GBP
0.00544616
1 HAI(HAI) ke EUR
0.00616276
1 HAI(HAI) ke USD
$0.007166
1 HAI(HAI) ke MYR
RM0.02995388
1 HAI(HAI) ke TRY
0.3016886
1 HAI(HAI) ke JPY
¥1.096398
1 HAI(HAI) ke ARS
ARS$10.40051742
1 HAI(HAI) ke RUB
0.58216584
1 HAI(HAI) ke INR
0.63540922
1 HAI(HAI) ke IDR
Rp119.43328556
1 HAI(HAI) ke PHP
0.42300898
1 HAI(HAI) ke EGP
￡E.0.33888014
1 HAI(HAI) ke BRL
R$0.03826644
1 HAI(HAI) ke CAD
C$0.01010406
1 HAI(HAI) ke BDT
0.87432366
1 HAI(HAI) ke NGN
10.31072744
1 HAI(HAI) ke COP
$27.45588406
1 HAI(HAI) ke ZAR
R.0.12440176
1 HAI(HAI) ke UAH
0.30140196
1 HAI(HAI) ke TZS
T.Sh.17.606862
1 HAI(HAI) ke VES
Bs1.598018
1 HAI(HAI) ke CLP
$6.750372
1 HAI(HAI) ke PKR
Rs2.02539824
1 HAI(HAI) ke KZT
3.76953098
1 HAI(HAI) ke THB
฿0.2321784
1 HAI(HAI) ke TWD
NT$0.22207434
1 HAI(HAI) ke AED
د.إ0.02629922
1 HAI(HAI) ke CHF
Fr0.0057328
1 HAI(HAI) ke HKD
HK$0.05567982
1 HAI(HAI) ke AMD
֏2.7402784
1 HAI(HAI) ke MAD
.د.م0.06671546
1 HAI(HAI) ke MXN
$0.13307262
1 HAI(HAI) ke SAR
ريال0.0268725
1 HAI(HAI) ke ETB
Br1.09990934
1 HAI(HAI) ke KES
KSh0.92541724
1 HAI(HAI) ke JOD
د.أ0.005080694
1 HAI(HAI) ke PLN
0.02637088
1 HAI(HAI) ke RON
лв0.0315304
1 HAI(HAI) ke SEK
kr0.06850696
1 HAI(HAI) ke BGN
лв0.01211054
1 HAI(HAI) ke HUF
Ft2.39580878
1 HAI(HAI) ke CZK
0.15113094
1 HAI(HAI) ke KWD
د.ك0.002192796
1 HAI(HAI) ke ILS
0.02343282
1 HAI(HAI) ke BOB
Bs0.0494454
1 HAI(HAI) ke AZN
0.0121822
1 HAI(HAI) ke TJS
SM0.06607052
1 HAI(HAI) ke GEL
0.01941986
1 HAI(HAI) ke AOA
Kz6.5382584
1 HAI(HAI) ke BHD
.د.ب0.002694416
1 HAI(HAI) ke BMD
$0.007166
1 HAI(HAI) ke DKK
kr0.04629236
1 HAI(HAI) ke HNL
L0.18832248
1 HAI(HAI) ke MUR
0.329636
1 HAI(HAI) ke NAD
$0.12447342
1 HAI(HAI) ke NOK
kr0.0730932
1 HAI(HAI) ke NZD
$0.01268382
1 HAI(HAI) ke PAB
B/.0.007166
1 HAI(HAI) ke PGK
K0.03059882
1 HAI(HAI) ke QAR
ر.ق0.02608424
1 HAI(HAI) ke RSD
дин.0.72742066
1 HAI(HAI) ke UZS
soʻm85.30951016
1 HAI(HAI) ke ALL
L0.60101242
1 HAI(HAI) ke ANG
ƒ0.01282714
1 HAI(HAI) ke AWG
ƒ0.0128988
1 HAI(HAI) ke BBD
$0.014332
1 HAI(HAI) ke BAM
KM0.01211054
1 HAI(HAI) ke BIF
Fr21.132534
1 HAI(HAI) ke BND
$0.0093158
1 HAI(HAI) ke BSD
$0.007166
1 HAI(HAI) ke JMD
$1.1490681
1 HAI(HAI) ke KHR
28.77908596
1 HAI(HAI) ke KMF
Fr3.059882
1 HAI(HAI) ke LAK
155.78260558
1 HAI(HAI) ke LKR
රු2.18469842
1 HAI(HAI) ke MDL
L0.12261026
1 HAI(HAI) ke MGA
Ar32.279247
1 HAI(HAI) ke MOP
P0.057328
1 HAI(HAI) ke MVR
0.1103564
1 HAI(HAI) ke MWK
MK12.4193946
1 HAI(HAI) ke MZN
MT0.4582657
1 HAI(HAI) ke NPR
रु1.0154222
1 HAI(HAI) ke PYG
50.821272
1 HAI(HAI) ke RWF
Fr10.412198
1 HAI(HAI) ke SBD
$0.05890452
1 HAI(HAI) ke SCR
0.10791996
1 HAI(HAI) ke SRD
$0.275891
1 HAI(HAI) ke SVC
$0.06263084
1 HAI(HAI) ke SZL
L0.1243301
1 HAI(HAI) ke TMT
m0.025081
1 HAI(HAI) ke TND
د.ت0.021204194
1 HAI(HAI) ke TTD
$0.04851382
1 HAI(HAI) ke UGX
Sh25.052336
1 HAI(HAI) ke XAF
Fr4.070288
1 HAI(HAI) ke XCD
$0.0193482
1 HAI(HAI) ke XOF
Fr4.070288
1 HAI(HAI) ke XPF
Fr0.738098
1 HAI(HAI) ke BWP
P0.0963827
1 HAI(HAI) ke BZD
$0.01440366
1 HAI(HAI) ke CVE
$0.68678944
1 HAI(HAI) ke DJF
Fr1.275548
1 HAI(HAI) ke DOP
$0.4607738
1 HAI(HAI) ke DZD
د.ج0.93559296
1 HAI(HAI) ke FJD
$0.01633848
1 HAI(HAI) ke GNF
Fr62.30837
1 HAI(HAI) ke GTQ
Q0.05489156
1 HAI(HAI) ke GYD
$1.49884056
1 HAI(HAI) ke ISK
kr0.902916

Sumber Daya HAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HAI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAI

Berapa nilai HAI (HAI) hari ini?
Harga live HAI dalam USD adalah 0.007166 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HAI ke USD saat ini?
Harga HAI ke USD saat ini adalah $ 0.007166. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HAI?
Kapitalisasi pasar HAI adalah $ 5.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HAI?
Suplai beredar HAI adalah 833.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HAI?
HAI mencapai harga ATH sebesar 0.47068067530248303 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HAI?
HAI mencapai harga ATL 0.000048907555818186 USD.
Berapa volume perdagangan HAI?
Volume perdagangan 24 jam live HAI adalah $ 64.19K USD.
Akankah harga HAI naik lebih tinggi tahun ini?
HAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HAI (HAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HAI ke USD

Jumlah

HAI
HAI
USD
USD

1 HAI = 0.007166 USD

Perdagangkan HAI

HAI/USDT
$0.007166
$0.007166$0.007166
+0.05%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,971.51
$100,971.51$100,971.51

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.31
$3,323.31$3,323.31

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1161
$1.1161$1.1161

+30.08%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,971.51
$100,971.51$100,971.51

-1.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,323.31
$3,323.31$3,323.31

+0.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.29
$156.29$156.29

+0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2122
$2.2122$2.2122

-0.99%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0094
$1.0094$1.0094

-0.65%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004024
$0.0004024$0.0004024

+168.26%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014750
$0.014750$0.014750

+1,375.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.435
$4.435$4.435

+343.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005679
$0.005679$0.005679

+166.11%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1148
$0.1148$0.1148

+129.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002267
$0.0000002267$0.0000002267

+51.13%