Apa yang dimaksud dengan HAI (HAI)

Hacken is a leading provider of cybersecurity consulting services that serves the needs of clients such as crypto exchanges, sharing economy businesses, government agencies, airlines, etc. Hacken Token is a native token that powers most of the activities with the Hacken Ecosystem. The Hacken token can be used for discounted HackenAI subscription fees as well as purchasing additional services within the Hacken Ecosystem including corporate and crypto exchanges cybersecurity services.

HAI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HAI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang HAI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HAI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HAI (USD)

Berapa nilai HAI (HAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HAI (HAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HAI.

Cek prediksi harga HAI sekarang!

Tokenomi HAI (HAI)

Memahami tokenomi HAI (HAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HAI sekarang!

Cara membeli HAI (HAI)

Ingin mengetahui cara membeli HAI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HAI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HAI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya HAI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAI Berapa nilai HAI (HAI) hari ini? Harga live HAI dalam USD adalah 0.007166 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HAI ke USD saat ini? $ 0.007166 . Cobalah Harga HAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HAI? Kapitalisasi pasar HAI adalah $ 5.97M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HAI? Suplai beredar HAI adalah 833.33M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HAI? HAI mencapai harga ATH sebesar 0.47068067530248303 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HAI? HAI mencapai harga ATL 0.000048907555818186 USD . Berapa volume perdagangan HAI? Volume perdagangan 24 jam live HAI adalah $ 64.19K USD . Akankah harga HAI naik lebih tinggi tahun ini? HAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

