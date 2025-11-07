BursaDEX+
Harga live Humans.ai hari ini adalah 0.002357 USD. Lacak informasi harga aktual HEART ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEART dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Humans.ai

Harga Humans.ai(HEART)

Harga Live 1 HEART ke USD:

$0.002355
$0.002355$0.002355
-6.76%1D
USD
Grafik Harga Live Humans.ai (HEART)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:08 (UTC+8)

Informasi Harga Humans.ai (HEART) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002291
$ 0.002291$ 0.002291
Low 24 Jam
$ 0.002626
$ 0.002626$ 0.002626
High 24 Jam

$ 0.002291
$ 0.002291$ 0.002291

$ 0.002626
$ 0.002626$ 0.002626

$ 0.2225645689375892
$ 0.2225645689375892$ 0.2225645689375892

$ 0.002249668752522696
$ 0.002249668752522696$ 0.002249668752522696

-0.09%

-6.76%

-35.09%

-35.09%

Harga aktual Humans.ai (HEART) adalah $ 0.002357. Selama 24 jam terakhir, HEART diperdagangkan antara low $ 0.002291 dan high $ 0.002626, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEART adalah $ 0.2225645689375892, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002249668752522696.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEART telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -6.76% selama 24 jam, dan -35.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Humans.ai (HEART)

No.793

$ 18.38M
$ 18.38M$ 18.38M

$ 95.67K
$ 95.67K$ 95.67K

$ 18.38M
$ 18.38M$ 18.38M

7.80B
7.80B 7.80B

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

7,800,000,000
7,800,000,000 7,800,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Humans.ai saat ini adalah $ 18.38M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 95.67K. Suplai beredar HEART adalah 7.80B, dan total suplainya sebesar 7800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.38M.

Riwayat Harga Humans.ai (HEART) USD

Pantau perubahan harga Humans.ai untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00017074-6.76%
30 Days$ -0.003184-57.47%
60 Hari$ -0.003102-56.83%
90 Hari$ -0.004319-64.70%
Perubahan Harga Humans.ai Hari Ini

Hari ini, HEART tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00017074 (-6.76%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Humans.ai 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.003184 (-57.47%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Humans.ai 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HEART terlihat mengalami perubahan $ -0.003102 (-56.83%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Humans.ai 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004319 (-64.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Humans.ai (HEART)?

Lihat halaman Riwayat Harga Humans.ai sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Humans.ai (HEART)

Humans is AI with a heart Introducing the first framework for ethical AI and blockchain. Humans.ai is creating an all-in-one platform for AI-based creation and governance at scale, beginning an initial focus on synthetic media. Through its creative studio and token-based ownership and accountability system, Humans.ai is designed to ensure contributions are fairly rewarded and that every AI is kept honest over the long term.

Humans.ai tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Humans.ai Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HEART ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Humans.ai di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Humans.ai dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Humans.ai (USD)

Berapa nilai Humans.ai (HEART) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Humans.ai (HEART) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Humans.ai.

Cek prediksi harga Humans.ai sekarang!

Tokenomi Humans.ai (HEART)

Memahami tokenomi Humans.ai (HEART) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEART sekarang!

Cara membeli Humans.ai (HEART)

Ingin mengetahui cara membeli Humans.ai? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Humans.ai di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Humans.ai

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Humans.ai, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Humans.ai
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Humans.ai

Berapa nilai Humans.ai (HEART) hari ini?
Harga live HEART dalam USD adalah 0.002357 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEART ke USD saat ini?
Harga HEART ke USD saat ini adalah $ 0.002357. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Humans.ai?
Kapitalisasi pasar HEART adalah $ 18.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEART?
Suplai beredar HEART adalah 7.80B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEART?
HEART mencapai harga ATH sebesar 0.2225645689375892 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEART?
HEART mencapai harga ATL 0.002249668752522696 USD.
Berapa volume perdagangan HEART?
Volume perdagangan 24 jam live HEART adalah $ 95.67K USD.
Akankah harga HEART naik lebih tinggi tahun ini?
HEART mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEART untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Humans.ai (HEART)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

