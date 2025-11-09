Tokenomi Hemi (HEMI)

Tokenomi Hemi (HEMI)

Telusuri wawasan utama tentang Hemi (HEMI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 11:34:24 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Hemi (HEMI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Hemi (HEMI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 32.22M
$ 32.22M$ 32.22M
Total Suplai:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Suplai yang Beredar:
$ 977.50M
$ 977.50M$ 977.50M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 329.60M
$ 329.60M$ 329.60M
All-Time High:
$ 0.19469
$ 0.19469$ 0.19469
All-Time Low:
$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373
Harga Saat Ini:
$ 0.03296
$ 0.03296$ 0.03296

Informasi Hemi (HEMI)

Didukung oleh Bitcoin dan Ethereum, Hemi adalah jaringan modular untuk penskalaan, keamanan, dan interoperabilitas yang unggul. Sementara proyek lain memandang Bitcoin dan Ethereum sebagai silo ekosistem, yang membatasi potensi keduanya, Hemi memandang keduanya sebagai komponen dari satu jaringan super tunggal. Hal ini membuka tingkat baru pemrograman, portabilitas, dan potensi untuk Bitcoin DeFi dan banyak lagi. Hemi didirikan bersama oleh Jeff Garzik (mantan pengembang inti Bitcoin) dan Max Sanchez (penemu protokol konsensus Proof-of-Proof), dan dikelilingi oleh tim insinyur blockchain, mitra strategis, dan investor ternama.

Situs Web Resmi:
https://hemi.xyz
Whitepaper:
https://hemi.xyz/whitepaper
Explorer Blok:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Tokenomi Hemi (HEMI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Hemi (HEMI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token HEMI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token HEMI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi HEMI, jelajahi harga live token HEMI!

Cara Membeli HEMI

Tertarik untuk menambahkan Hemi (HEMI) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli HEMI, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga Hemi (HEMI)

Menganalisis riwayat harga HEMI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga HEMI

Ingin mengetahui arah HEMI? Halaman prediksi harga HEMI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi