Harga live Hemi hari ini adalah 0.03317 USD. Lacak informasi harga aktual HEMI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEMI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hemi(HEMI)

$0.03317
+0.42%1D
Grafik Harga Live Hemi (HEMI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:32:31 (UTC+8)

Informasi Harga Hemi (HEMI) (USD)

$ 0.0325
$ 0.03798
$ 0.03798
-2.22%

+0.42%

-15.11%

-15.11%

Harga aktual Hemi (HEMI) adalah $ 0.03317. Selama 24 jam terakhir, HEMI diperdagangkan antara low $ 0.0325 dan high $ 0.03798, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEMI adalah $ 0.19259179461442666, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.015350458365510373.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEMI telah berubah sebesar -2.22% selama 1 jam terakhir, +0.42% selama 24 jam, dan -15.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hemi (HEMI)

$ 32.42M
$ 214.79K
$ 331.70M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

Kapitalisasi Pasar Hemi saat ini adalah $ 32.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 214.79K. Suplai beredar HEMI adalah 977.50M, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 331.70M.

Riwayat Harga Hemi (HEMI) USD

Pantau perubahan harga Hemi untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001387+0.42%
30 Days$ -0.05625-62.91%
60 Hari$ -0.00416-11.15%
90 Hari$ +0.02817+563.40%
Perubahan Harga Hemi Hari Ini

Hari ini, HEMI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001387 (+0.42%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hemi 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05625 (-62.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hemi 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HEMI terlihat mengalami perubahan $ -0.00416 (-11.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hemi 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.02817 (+563.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hemi (HEMI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hemi sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hemi (HEMI)

Didukung oleh Bitcoin dan Ethereum, Hemi adalah jaringan modular untuk penskalaan, keamanan, dan interoperabilitas yang unggul. Sementara proyek lain memandang Bitcoin dan Ethereum sebagai silo ekosistem, yang membatasi potensi keduanya, Hemi memandang keduanya sebagai komponen dari satu jaringan super tunggal. Hal ini membuka tingkat baru pemrograman, portabilitas, dan potensi untuk Bitcoin DeFi dan banyak lagi. Hemi didirikan bersama oleh Jeff Garzik (mantan pengembang inti Bitcoin) dan Max Sanchez (penemu protokol konsensus Proof-of-Proof), dan dikelilingi oleh tim insinyur blockchain, mitra strategis, dan investor ternama.

Hemi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hemi Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HEMI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hemi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hemi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hemi (USD)

Berapa nilai Hemi (HEMI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hemi (HEMI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hemi.

Cek prediksi harga Hemi sekarang!

Tokenomi Hemi (HEMI)

Memahami tokenomi Hemi (HEMI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEMI sekarang!

Cara membeli Hemi (HEMI)

Ingin mengetahui cara membeli Hemi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hemi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HEMI ke Mata Uang Lokal

1 Hemi(HEMI) ke VND
872.86855
1 Hemi(HEMI) ke AUD
A$0.0510818
1 Hemi(HEMI) ke GBP
0.0252092
1 Hemi(HEMI) ke EUR
0.0285262
1 Hemi(HEMI) ke USD
$0.03317
1 Hemi(HEMI) ke MYR
RM0.1386506
1 Hemi(HEMI) ke TRY
1.3994423
1 Hemi(HEMI) ke JPY
¥5.04184
1 Hemi(HEMI) ke ARS
ARS$48.1419429
1 Hemi(HEMI) ke RUB
2.6947308
1 Hemi(HEMI) ke INR
2.9411839
1 Hemi(HEMI) ke IDR
Rp552.8331122
1 Hemi(HEMI) ke PHP
1.9576934
1 Hemi(HEMI) ke EGP
￡E.1.568941
1 Hemi(HEMI) ke BRL
R$0.1774595
1 Hemi(HEMI) ke CAD
C$0.0467697
1 Hemi(HEMI) ke BDT
4.0470717
1 Hemi(HEMI) ke NGN
47.7263228
1 Hemi(HEMI) ke COP
$127.0878697
1 Hemi(HEMI) ke ZAR
R.0.5761629
1 Hemi(HEMI) ke UAH
1.3951302
1 Hemi(HEMI) ke TZS
T.Sh.81.49869
1 Hemi(HEMI) ke VES
Bs7.52959
1 Hemi(HEMI) ke CLP
$31.27931
1 Hemi(HEMI) ke PKR
Rs9.3751688
1 Hemi(HEMI) ke KZT
17.4484151
1 Hemi(HEMI) ke THB
฿1.074708
1 Hemi(HEMI) ke TWD
NT$1.0279383
1 Hemi(HEMI) ke AED
د.إ0.1217339
1 Hemi(HEMI) ke CHF
Fr0.026536
1 Hemi(HEMI) ke HKD
HK$0.2577309
1 Hemi(HEMI) ke AMD
֏12.684208
1 Hemi(HEMI) ke MAD
.د.م0.308481
1 Hemi(HEMI) ke MXN
$0.6159669
1 Hemi(HEMI) ke SAR
ريال0.1243875
1 Hemi(HEMI) ke ETB
Br5.1045313
1 Hemi(HEMI) ke KES
KSh4.2842372
1 Hemi(HEMI) ke JOD
د.أ0.02351753
1 Hemi(HEMI) ke PLN
0.1217339
1 Hemi(HEMI) ke RON
лв0.145948
1 Hemi(HEMI) ke SEK
kr0.3174369
1 Hemi(HEMI) ke BGN
лв0.0560573
1 Hemi(HEMI) ke HUF
Ft11.0897261
1 Hemi(HEMI) ke CZK
0.6985602
1 Hemi(HEMI) ke KWD
د.ك0.01015002
1 Hemi(HEMI) ke ILS
0.1084659
1 Hemi(HEMI) ke BOB
Bs0.228873
1 Hemi(HEMI) ke AZN
0.056389
1 Hemi(HEMI) ke TJS
SM0.3058274
1 Hemi(HEMI) ke GEL
0.0898907
1 Hemi(HEMI) ke AOA
Kz30.4032903
1 Hemi(HEMI) ke BHD
.د.ب0.01247192
1 Hemi(HEMI) ke BMD
$0.03317
1 Hemi(HEMI) ke DKK
kr0.2142782
1 Hemi(HEMI) ke HNL
L0.8736978
1 Hemi(HEMI) ke MUR
1.52582
1 Hemi(HEMI) ke NAD
$0.5761629
1 Hemi(HEMI) ke NOK
kr0.3380023
1 Hemi(HEMI) ke NZD
$0.0587109
1 Hemi(HEMI) ke PAB
B/.0.03317
1 Hemi(HEMI) ke PGK
K0.139314
1 Hemi(HEMI) ke QAR
ر.ق0.1207388
1 Hemi(HEMI) ke RSD
дин.3.3657599
1 Hemi(HEMI) ke UZS
soʻm399.6384623
1 Hemi(HEMI) ke ALL
L2.7813045
1 Hemi(HEMI) ke ANG
ƒ0.0593743
1 Hemi(HEMI) ke AWG
ƒ0.059706
1 Hemi(HEMI) ke BBD
$0.06634
1 Hemi(HEMI) ke BAM
KM0.0560573
1 Hemi(HEMI) ke BIF
Fr97.81833
1 Hemi(HEMI) ke BND
$0.043121
1 Hemi(HEMI) ke BSD
$0.03317
1 Hemi(HEMI) ke JMD
$5.3188095
1 Hemi(HEMI) ke KHR
133.2127102
1 Hemi(HEMI) ke KMF
Fr13.9314
1 Hemi(HEMI) ke LAK
721.0869421
1 Hemi(HEMI) ke LKR
රු10.1125379
1 Hemi(HEMI) ke MDL
L0.56389
1 Hemi(HEMI) ke MGA
Ar149.414265
1 Hemi(HEMI) ke MOP
P0.26536
1 Hemi(HEMI) ke MVR
0.510818
1 Hemi(HEMI) ke MWK
MK57.5867687
1 Hemi(HEMI) ke MZN
MT2.1212215
1 Hemi(HEMI) ke NPR
रु4.700189
1 Hemi(HEMI) ke PYG
235.24164
1 Hemi(HEMI) ke RWF
Fr48.12967
1 Hemi(HEMI) ke SBD
$0.2729891
1 Hemi(HEMI) ke SCR
0.4992085
1 Hemi(HEMI) ke SRD
$1.277045
1 Hemi(HEMI) ke SVC
$0.2899058
1 Hemi(HEMI) ke SZL
L0.5758312
1 Hemi(HEMI) ke TMT
m0.116095
1 Hemi(HEMI) ke TND
د.ت0.09815003
1 Hemi(HEMI) ke TTD
$0.2245609
1 Hemi(HEMI) ke UGX
Sh115.96232
1 Hemi(HEMI) ke XAF
Fr18.80739
1 Hemi(HEMI) ke XCD
$0.089559
1 Hemi(HEMI) ke XOF
Fr18.80739
1 Hemi(HEMI) ke XPF
Fr3.41651
1 Hemi(HEMI) ke BWP
P0.4461365
1 Hemi(HEMI) ke BZD
$0.0666717
1 Hemi(HEMI) ke CVE
$3.1790128
1 Hemi(HEMI) ke DJF
Fr5.87109
1 Hemi(HEMI) ke DOP
$2.1331627
1 Hemi(HEMI) ke DZD
د.ج4.3306752
1 Hemi(HEMI) ke FJD
$0.0756276
1 Hemi(HEMI) ke GNF
Fr288.41315
1 Hemi(HEMI) ke GTQ
Q0.2540822
1 Hemi(HEMI) ke GYD
$6.9378372
1 Hemi(HEMI) ke ISK
kr4.17942

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hemi

Berapa nilai Hemi (HEMI) hari ini?
Harga live HEMI dalam USD adalah 0.03317 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEMI ke USD saat ini?
Harga HEMI ke USD saat ini adalah $ 0.03317. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hemi?
Kapitalisasi pasar HEMI adalah $ 32.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEMI?
Suplai beredar HEMI adalah 977.50M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEMI?
HEMI mencapai harga ATH sebesar 0.19259179461442666 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEMI?
HEMI mencapai harga ATL 0.015350458365510373 USD.
Berapa volume perdagangan HEMI?
Volume perdagangan 24 jam live HEMI adalah $ 214.79K USD.
Akankah harga HEMI naik lebih tinggi tahun ini?
HEMI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEMI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Hemi (HEMI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

