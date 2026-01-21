Harga HLKcoin(HLK)
Harga live HLKcoin (HLK) hari ini adalah $ 0.269, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLK ke USD saat ini adalah $ 0.269 per HLK.
HLKcoin saat ini berada di peringkat #4380 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 HLK. Selama 24 jam terakhir, HLK diperdagangkan antara $ 0.2626 (low) dan $ 0.29 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 102.54239819984525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0500157372473887.
Dalam kinerja jangka pendek, HLK bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 71.60K.
No.4380
NIGELLA
Kapitalisasi Pasar HLKcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.60K. Suplai beredar HLK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 188017377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.58M.
0.00%
0.00%
-5.52%
-5.52%
Pantau perubahan harga HLKcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|0.00%
|30 Days
|$ +0.02
|+8.03%
|60 Hari
|$ +0.0302
|+12.64%
|90 Hari
|$ -0.0091
|-3.28%
Hari ini, HLK tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02 (+8.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HLK terlihat mengalami perubahan $ +0.0302 (+12.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0091 (-3.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HLKcoin (HLK)?
Lihat halaman Riwayat Harga HLKcoin sekarang.
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk HLKcoin, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Pada tahun 2040, harga HLKcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
NIGELLA adalah aset digital yang beroperasi di jaringan blockchain miliknya sendiri. Ini dirancang terutama untuk memfasilitasi transaksi cepat, aman, dan berbiaya rendah di seluruh dunia, menjadikannya pilihan yang layak untuk remitansi internasional dan pembayaran lintas batas. NIGELLA juga mendukung fungsionalitas kontrak pintar, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan mengeksekusi perjanjian tanpa perlu perantara. Mekanisme konsensusnya didasarkan pada model Proof-of-Stake (PoS), yang dikenal karena efisiensi energinya dan skalabilitasnya. Pasokan NIGELLA dibatasi, dengan koin baru dikeluarkan melalui proses staking. Sebagai bagian dari ekosistem kripto yang lebih luas, NIGELLA bertujuan untuk berkontribusi pada demokratisasi keuangan dengan menyediakan alternatif terdesentralisasi untuk sistem keuangan tradisional.
Siap untuk memulai kripto dengan HLKcoin? Pembelian HLK dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli HLKcoin. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian HLKcoin (HLK) Anda.
Dengan memiliki HLKcoin, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda
Dengan membeli HLKcoin (HLK) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.
Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC
Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.
Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HLKcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-20 22:09:49
|Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
|01-20 13:14:57
|Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
|01-19 16:31:41
|Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
|01-19 08:14:46
|Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
|01-19 07:38:00
|Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
|01-18 14:28:43
|Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
Ambil posisi long atau short pada HLK dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures HLK USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HLKcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
Jumlah
1 HLK = 0.269 USD