Harga live HLKcoin hari ini adalah 0.269 USD. Kapitalisasi pasar HLK adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual HLK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga HLKcoin(HLK)

Harga Live 1 HLK ke USD:

$0
$0
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live HLKcoin (HLK)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 17:29:29 (UTC+8)

Harga HLKcoin Hari Ini

Harga live HLKcoin (HLK) hari ini adalah $ 0.269, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLK ke USD saat ini adalah $ 0.269 per HLK.

HLKcoin saat ini berada di peringkat #4380 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 HLK. Selama 24 jam terakhir, HLK diperdagangkan antara $ 0.2626 (low) dan $ 0.29 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 102.54239819984525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0500157372473887.

Dalam kinerja jangka pendek, HLK bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 71.60K.

Informasi Pasar HLKcoin (HLK)

No.4380

$ 0.00
$ 0.00

$ 71.60K
$ 71.60K

$ 50.58M
$ 50.58M

0.00
0.00

188,017,377
188,017,377

NIGELLA

Kapitalisasi Pasar HLKcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.60K. Suplai beredar HLK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 188017377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.58M.

Riwayat Harga HLKcoin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2626
$ 0.2626
Low 24 Jam
$ 0.29
$ 0.29
High 24 Jam

$ 0.2626
$ 0.2626

$ 0.29
$ 0.29

$ 102.54239819984525
$ 102.54239819984525

$ 0.0500157372473887
$ 0.0500157372473887

0.00%

0.00%

-5.52%

-5.52%

Riwayat Harga HLKcoin (HLK) USD

Pantau perubahan harga HLKcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.02+8.03%
60 Hari$ +0.0302+12.64%
90 Hari$ -0.0091-3.28%
Perubahan Harga HLKcoin Hari Ini

Hari ini, HLK tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HLKcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.02 (+8.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HLKcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HLK terlihat mengalami perubahan $ +0.0302 (+12.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HLKcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0091 (-3.28%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HLKcoin (HLK)?

Lihat halaman Riwayat Harga HLKcoin sekarang.

Analisis AI untuk HLKcoin

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk HLKcoin, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga HLKcoin?

Harga token NIGELLA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan kepercayaan investor
2. Volume perdagangan dan tingkat likuiditas
3. Tren pasar kripto secara keseluruhan
4. Pembaruan pengembangan proyek dan kemajuan peta jalan
5. Tingkat keterlibatan komunitas dan adopsi
6. Daftar di bursa serta aksesibilitasnya
7. Berita regulasi yang memengaruhi pasar kripto
8. Utilitas token dan kasus penggunaan dalam ekosistem
9. Dinamika permintaan dan penawaran
10. Pengumuman kemitraan dan kolaborasi

Mengapa orang ingin tahu harga HLKcoin hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga NIGELLA hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan aktif, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar untuk pesanan beli/jual, pelacakan laba/rugi, serta tetap mendapat informasi tentang volatilitas. Para pedagang harian membutuhkan harga real-time untuk melakukan perdagangan cepat, sementara para investor memantau perubahan nilai.

Prediksi Harga untuk HLKcoin

Prediksi Harga HLKcoin (HLK) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HLK pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga HLKcoin (HLK) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga HLKcoin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga HLKcoin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga HLK pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga HLKcoin.

Tentang HLKcoin

NIGELLA adalah aset digital yang beroperasi di jaringan blockchain miliknya sendiri. Ini dirancang terutama untuk memfasilitasi transaksi cepat, aman, dan berbiaya rendah di seluruh dunia, menjadikannya pilihan yang layak untuk remitansi internasional dan pembayaran lintas batas. NIGELLA juga mendukung fungsionalitas kontrak pintar, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan mengeksekusi perjanjian tanpa perlu perantara. Mekanisme konsensusnya didasarkan pada model Proof-of-Stake (PoS), yang dikenal karena efisiensi energinya dan skalabilitasnya. Pasokan NIGELLA dibatasi, dengan koin baru dikeluarkan melalui proses staking. Sebagai bagian dari ekosistem kripto yang lebih luas, NIGELLA bertujuan untuk berkontribusi pada demokratisasi keuangan dengan menyediakan alternatif terdesentralisasi untuk sistem keuangan tradisional.

Cara membeli & berinvestasi HLKcoin di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan HLKcoin? Pembelian HLK dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli HLKcoin. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian HLKcoin (HLK) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari 0.00 token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan HLKcoin akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli HLKcoin (HLK)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan HLKcoin

Apa yang dimaksud dengan HLKcoin (HLK)

Nigella Chain is a pioneering initiative that aims to reshape industries by harnessing the power of blockchain technology.

Sumber Daya HLKcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HLKcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HLKcoin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-21 17:29:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HLKcoin (HLK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-20 22:09:49Kabar Industri Terkini
Emas spot melonjak dalam jangka pendek, menembus $4.740/oz, mencapai rekor tertinggi baru
01-20 13:14:57Kabar Industri Terkini
Komentar Trump tentang Tarif UE, Emas Tembus Rekor Tertinggi Baru, Bitcoin Turun Sebentar
01-19 16:31:41Kabar Industri Terkini
Sektor Privasi Mengalami Reli Berantai, DUSK Melonjak Lebih dari 120% dalam Satu Hari
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya

HLKcoin Berita Populer

Dana Denmark Menjual Obligasi Treasury AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

Dana Denmark Menjual Obligasi Treasury AS di Tengah Kekhawatiran Risiko

January 21, 2026
Hong Kong Akan Menerbitkan Lisensi Stablecoin Pertama di Q1

Hong Kong Akan Menerbitkan Lisensi Stablecoin Pertama di Q1

January 21, 2026
Hong Kong Memperbarui Pedoman Perbankan untuk Nasabah Lansia dan Disabilitas

Hong Kong Memperbarui Pedoman Perbankan untuk Nasabah Lansia dan Disabilitas

January 21, 2026
Jelajahi HLKcoin Selengkapnya

HLK USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada HLK dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures HLK USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar HLKcoin (HLK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HLKcoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HLK/USDT
$0
$0
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

