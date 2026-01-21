Harga HLKcoin Hari Ini

Harga live HLKcoin (HLK) hari ini adalah $ 0.269, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLK ke USD saat ini adalah $ 0.269 per HLK.

HLKcoin saat ini berada di peringkat #4380 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 HLK. Selama 24 jam terakhir, HLK diperdagangkan antara $ 0.2626 (low) dan $ 0.29 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 102.54239819984525, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0500157372473887.

Dalam kinerja jangka pendek, HLK bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -5.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 71.60K.

Informasi Pasar HLKcoin (HLK)

Peringkat No.4380 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 71.60K$ 71.60K $ 71.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.58M$ 50.58M $ 50.58M Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Total Suplai 188,017,377 188,017,377 188,017,377 Blockchain Publik NIGELLA

Kapitalisasi Pasar HLKcoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.60K. Suplai beredar HLK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 188017377. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.58M.