BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live HTX DAO hari ini adalah 0.000001772 USD. Lacak informasi harga aktual HTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HTX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live HTX DAO hari ini adalah 0.000001772 USD. Lacak informasi harga aktual HTX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HTX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HTX

Info Harga HTX

Penjelasan HTX

Whitepaper HTX

Situs Web Resmi HTX

Tokenomi HTX

Prakiraan Harga HTX

Riwayat HTX

Panduan Membeli HTX

Konverter HTX ke Mata Uang Fiat

Spot HTX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo HTX DAO

Harga HTX DAO(HTX)

Harga Live 1 HTX ke USD:

$0.000001772
$0.000001772$0.000001772
+0.39%1D
USD
Grafik Harga Live HTX DAO (HTX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:28 (UTC+8)

Informasi Harga HTX DAO (HTX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001756
$ 0.000001756$ 0.000001756
Low 24 Jam
$ 0.00000179
$ 0.00000179$ 0.00000179
High 24 Jam

$ 0.000001756
$ 0.000001756$ 0.000001756

$ 0.00000179
$ 0.00000179$ 0.00000179

$ 0.000003589163805033
$ 0.000003589163805033$ 0.000003589163805033

$ 0.000000802556452034
$ 0.000000802556452034$ 0.000000802556452034

+0.22%

+0.39%

-3.17%

-3.17%

Harga aktual HTX DAO (HTX) adalah $ 0.000001772. Selama 24 jam terakhir, HTX diperdagangkan antara low $ 0.000001756 dan high $ 0.00000179, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHTX adalah $ 0.000003589163805033, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000802556452034.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HTX telah berubah sebesar +0.22% selama 1 jam terakhir, +0.39% selama 24 jam, dan -3.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HTX DAO (HTX)

No.3649

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 502.44K
$ 502.44K$ 502.44K

$ 1.77B
$ 1.77B$ 1.77B

0.00
0.00 0.00

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

999,990,000,000,000
999,990,000,000,000 999,990,000,000,000

0.00%

TRX

Kapitalisasi Pasar HTX DAO saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 502.44K. Suplai beredar HTX adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 999990000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.77B.

Riwayat Harga HTX DAO (HTX) USD

Pantau perubahan harga HTX DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000688+0.39%
30 Days$ -0.000000398-18.35%
60 Hari$ -0.000000334-15.86%
90 Hari$ -0.000000472-21.04%
Perubahan Harga HTX DAO Hari Ini

Hari ini, HTX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000688 (+0.39%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HTX DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000398 (-18.35%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HTX DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HTX terlihat mengalami perubahan $ -0.000000334 (-15.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HTX DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000472 (-21.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HTX DAO (HTX)?

Lihat halaman Riwayat Harga HTX DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HTX DAO (HTX)

HTX DAO is an open and transparent decentralized autonomous organization.All users, developers, designers, and HTX holders can participate in governance to build the DeFi ecosystem and drive the continuous development of HTX DAO, ensuring benefits shared by all ecosystem participants.

HTX DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HTX DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HTX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HTX DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HTX DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HTX DAO (USD)

Berapa nilai HTX DAO (HTX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HTX DAO (HTX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HTX DAO.

Cek prediksi harga HTX DAO sekarang!

Tokenomi HTX DAO (HTX)

Memahami tokenomi HTX DAO (HTX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HTX sekarang!

Cara membeli HTX DAO (HTX)

Ingin mengetahui cara membeli HTX DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HTX DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HTX ke Mata Uang Lokal

1 HTX DAO(HTX) ke VND
0.04663018
1 HTX DAO(HTX) ke AUD
A$0.00000272888
1 HTX DAO(HTX) ke GBP
0.00000134672
1 HTX DAO(HTX) ke EUR
0.00000152392
1 HTX DAO(HTX) ke USD
$0.000001772
1 HTX DAO(HTX) ke MYR
RM0.00000740696
1 HTX DAO(HTX) ke TRY
0.00007476068
1 HTX DAO(HTX) ke JPY
¥0.000269344
1 HTX DAO(HTX) ke ARS
ARS$0.00257182764
1 HTX DAO(HTX) ke RUB
0.00014395728
1 HTX DAO(HTX) ke INR
0.00015712324
1 HTX DAO(HTX) ke IDR
Rp0.02953332152
1 HTX DAO(HTX) ke PHP
0.00010458344
1 HTX DAO(HTX) ke EGP
￡E.0.0000838156
1 HTX DAO(HTX) ke BRL
R$0.0000094802
1 HTX DAO(HTX) ke CAD
C$0.00000249852
1 HTX DAO(HTX) ke BDT
0.00021620172
1 HTX DAO(HTX) ke NGN
0.00254962448
1 HTX DAO(HTX) ke COP
$0.00678925852
1 HTX DAO(HTX) ke ZAR
R.0.00003077964
1 HTX DAO(HTX) ke UAH
0.00007453032
1 HTX DAO(HTX) ke TZS
T.Sh.0.004353804
1 HTX DAO(HTX) ke VES
Bs0.000402244
1 HTX DAO(HTX) ke CLP
$0.001670996
1 HTX DAO(HTX) ke PKR
Rs0.00050083808
1 HTX DAO(HTX) ke KZT
0.00093212516
1 HTX DAO(HTX) ke THB
฿0.0000574128
1 HTX DAO(HTX) ke TWD
NT$0.00005491428
1 HTX DAO(HTX) ke AED
د.إ0.00000650324
1 HTX DAO(HTX) ke CHF
Fr0.0000014176
1 HTX DAO(HTX) ke HKD
HK$0.00001376844
1 HTX DAO(HTX) ke AMD
֏0.0006776128
1 HTX DAO(HTX) ke MAD
.د.م0.0000164796
1 HTX DAO(HTX) ke MXN
$0.00003290604
1 HTX DAO(HTX) ke SAR
ريال0.000006645
1 HTX DAO(HTX) ke ETB
Br0.00027269308
1 HTX DAO(HTX) ke KES
KSh0.00022887152
1 HTX DAO(HTX) ke JOD
د.أ0.000001256348
1 HTX DAO(HTX) ke PLN
0.00000650324
1 HTX DAO(HTX) ke RON
лв0.0000077968
1 HTX DAO(HTX) ke SEK
kr0.00001695804
1 HTX DAO(HTX) ke BGN
лв0.00000299468
1 HTX DAO(HTX) ke HUF
Ft0.00059243276
1 HTX DAO(HTX) ke CZK
0.00003731832
1 HTX DAO(HTX) ke KWD
د.ك0.000000542232
1 HTX DAO(HTX) ke ILS
0.00000579444
1 HTX DAO(HTX) ke BOB
Bs0.0000122268
1 HTX DAO(HTX) ke AZN
0.0000030124
1 HTX DAO(HTX) ke TJS
SM0.00001633784
1 HTX DAO(HTX) ke GEL
0.00000480212
1 HTX DAO(HTX) ke AOA
Kz0.00162419748
1 HTX DAO(HTX) ke BHD
.د.ب0.000000666272
1 HTX DAO(HTX) ke BMD
$0.000001772
1 HTX DAO(HTX) ke DKK
kr0.00001144712
1 HTX DAO(HTX) ke HNL
L0.00004667448
1 HTX DAO(HTX) ke MUR
0.000081512
1 HTX DAO(HTX) ke NAD
$0.00003077964
1 HTX DAO(HTX) ke NOK
kr0.00001805668
1 HTX DAO(HTX) ke NZD
$0.00000313644
1 HTX DAO(HTX) ke PAB
B/.0.000001772
1 HTX DAO(HTX) ke PGK
K0.0000074424
1 HTX DAO(HTX) ke QAR
ر.ق0.00000645008
1 HTX DAO(HTX) ke RSD
дин.0.00017980484
1 HTX DAO(HTX) ke UZS
soʻm0.02134939268
1 HTX DAO(HTX) ke ALL
L0.0001485822
1 HTX DAO(HTX) ke ANG
ƒ0.00000317188
1 HTX DAO(HTX) ke AWG
ƒ0.0000031896
1 HTX DAO(HTX) ke BBD
$0.000003544
1 HTX DAO(HTX) ke BAM
KM0.00000299468
1 HTX DAO(HTX) ke BIF
Fr0.005225628
1 HTX DAO(HTX) ke BND
$0.0000023036
1 HTX DAO(HTX) ke BSD
$0.000001772
1 HTX DAO(HTX) ke JMD
$0.0002841402
1 HTX DAO(HTX) ke KHR
0.00711645832
1 HTX DAO(HTX) ke KMF
Fr0.00074424
1 HTX DAO(HTX) ke LAK
0.03852173836
1 HTX DAO(HTX) ke LKR
රු0.00054022964
1 HTX DAO(HTX) ke MDL
L0.000030124
1 HTX DAO(HTX) ke MGA
Ar0.007981974
1 HTX DAO(HTX) ke MOP
P0.000014176
1 HTX DAO(HTX) ke MVR
0.0000272888
1 HTX DAO(HTX) ke MWK
MK0.00307638692
1 HTX DAO(HTX) ke MZN
MT0.0001133194
1 HTX DAO(HTX) ke NPR
रु0.0002510924
1 HTX DAO(HTX) ke PYG
0.012567024
1 HTX DAO(HTX) ke RWF
Fr0.002571172
1 HTX DAO(HTX) ke SBD
$0.00001458356
1 HTX DAO(HTX) ke SCR
0.0000266686
1 HTX DAO(HTX) ke SRD
$0.000068222
1 HTX DAO(HTX) ke SVC
$0.00001548728
1 HTX DAO(HTX) ke SZL
L0.00003076192
1 HTX DAO(HTX) ke TMT
m0.000006202
1 HTX DAO(HTX) ke TND
د.ت0.000005243348
1 HTX DAO(HTX) ke TTD
$0.00001199644
1 HTX DAO(HTX) ke UGX
Sh0.006194912
1 HTX DAO(HTX) ke XAF
Fr0.001004724
1 HTX DAO(HTX) ke XCD
$0.0000047844
1 HTX DAO(HTX) ke XOF
Fr0.001004724
1 HTX DAO(HTX) ke XPF
Fr0.000182516
1 HTX DAO(HTX) ke BWP
P0.0000238334
1 HTX DAO(HTX) ke BZD
$0.00000356172
1 HTX DAO(HTX) ke CVE
$0.00016982848
1 HTX DAO(HTX) ke DJF
Fr0.000313644
1 HTX DAO(HTX) ke DOP
$0.00011395732
1 HTX DAO(HTX) ke DZD
د.ج0.00023135232
1 HTX DAO(HTX) ke FJD
$0.00000404016
1 HTX DAO(HTX) ke GNF
Fr0.01540754
1 HTX DAO(HTX) ke GTQ
Q0.00001357352
1 HTX DAO(HTX) ke GYD
$0.00037063152
1 HTX DAO(HTX) ke ISK
kr0.000223272

Sumber Daya HTX DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HTX DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HTX DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HTX DAO

Berapa nilai HTX DAO (HTX) hari ini?
Harga live HTX dalam USD adalah 0.000001772 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HTX ke USD saat ini?
Harga HTX ke USD saat ini adalah $ 0.000001772. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HTX DAO?
Kapitalisasi pasar HTX adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HTX?
Suplai beredar HTX adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HTX?
HTX mencapai harga ATH sebesar 0.000003589163805033 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HTX?
HTX mencapai harga ATL 0.000000802556452034 USD.
Berapa volume perdagangan HTX?
Volume perdagangan 24 jam live HTX adalah $ 502.44K USD.
Akankah harga HTX naik lebih tinggi tahun ini?
HTX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HTX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HTX DAO (HTX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HTX ke USD

Jumlah

HTX
HTX
USD
USD

1 HTX = 0.000001772 USD

Perdagangkan HTX

HTX/USDT
$0.000001772
$0.000001772$0.000001772
+0.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,226.44
$101,226.44$101,226.44

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.42
$3,299.42$3,299.42

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.30
$154.30$154.30

-1.03%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0663
$1.0663$1.0663

+24.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,226.44
$101,226.44$101,226.44

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.42
$3,299.42$3,299.42

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.30
$154.30$154.30

-1.03%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2030
$2.2030$2.2030

-1.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0044
$1.0044$1.0044

-1.15%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0478
$0.0478$0.0478

-4.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004027
$0.0004027$0.0004027

+168.46%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.248
$4.248$4.248

+324.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007948
$0.007948$0.007948

+272.44%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001876
$0.001876$0.001876

+72.42%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002413
$0.0000002413$0.0000002413

+60.86%