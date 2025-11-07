BursaDEX+
Harga live ICB Network hari ini adalah 0.0001465 USD. Lacak informasi harga aktual ICBX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ICBX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo ICB Network

Harga ICB Network(ICBX)

Harga Live 1 ICBX ke USD:

$0.0001465
-1.80%1D
USD
Grafik Harga Live ICB Network (ICBX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:50:07 (UTC+8)

Informasi Harga ICB Network (ICBX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001439
Low 24 Jam
$ 0.0001679
High 24 Jam

$ 0.0001439
$ 0.0001679
$ 0.000884643643879396
$ 0.000043342386939507
-0.07%

-1.79%

-24.26%

-24.26%

Harga aktual ICB Network (ICBX) adalah $ 0.0001465. Selama 24 jam terakhir, ICBX diperdagangkan antara low $ 0.0001439 dan high $ 0.0001679, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highICBX adalah $ 0.000884643643879396, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000043342386939507.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ICBX telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -1.79% selama 24 jam, dan -24.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ICB Network (ICBX)

No.1458

$ 2.83M
$ 55.86K
$ 14.65M
19.29B
100,000,000,000
100,000,000,000
19.29%

ICBX

Kapitalisasi Pasar ICB Network saat ini adalah $ 2.83M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.86K. Suplai beredar ICBX adalah 19.29B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.65M.

Riwayat Harga ICB Network (ICBX) USD

Pantau perubahan harga ICB Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000002685-1.79%
30 Days$ -0.0000538-26.86%
60 Hari$ -0.0001442-49.61%
90 Hari$ -0.0002343-61.53%
Perubahan Harga ICB Network Hari Ini

Hari ini, ICBX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000002685 (-1.79%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ICB Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000538 (-26.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ICB Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ICBX terlihat mengalami perubahan $ -0.0001442 (-49.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ICB Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002343 (-61.53%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ICB Network (ICBX)?

Lihat halaman Riwayat Harga ICB Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ICB Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ICBX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ICB Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ICB Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ICB Network (USD)

Berapa nilai ICB Network (ICBX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ICB Network (ICBX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ICB Network.

Cek prediksi harga ICB Network sekarang!

Tokenomi ICB Network (ICBX)

Memahami tokenomi ICB Network (ICBX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ICBX sekarang!

Cara membeli ICB Network (ICBX)

Ingin mengetahui cara membeli ICB Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ICB Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ICBX ke Mata Uang Lokal

1 ICB Network(ICBX) ke VND
1 ICB Network(ICBX) ke AUD
1 ICB Network(ICBX) ke GBP
1 ICB Network(ICBX) ke EUR
1 ICB Network(ICBX) ke USD
1 ICB Network(ICBX) ke MYR
1 ICB Network(ICBX) ke TRY
1 ICB Network(ICBX) ke JPY
1 ICB Network(ICBX) ke ARS
1 ICB Network(ICBX) ke RUB
1 ICB Network(ICBX) ke INR
1 ICB Network(ICBX) ke IDR
1 ICB Network(ICBX) ke PHP
1 ICB Network(ICBX) ke EGP
1 ICB Network(ICBX) ke BRL
1 ICB Network(ICBX) ke CAD
1 ICB Network(ICBX) ke BDT
1 ICB Network(ICBX) ke NGN
1 ICB Network(ICBX) ke COP
1 ICB Network(ICBX) ke ZAR
1 ICB Network(ICBX) ke UAH
1 ICB Network(ICBX) ke TZS
1 ICB Network(ICBX) ke VES
1 ICB Network(ICBX) ke CLP
1 ICB Network(ICBX) ke PKR
1 ICB Network(ICBX) ke KZT
1 ICB Network(ICBX) ke THB
1 ICB Network(ICBX) ke TWD
1 ICB Network(ICBX) ke AED
1 ICB Network(ICBX) ke CHF
1 ICB Network(ICBX) ke HKD
1 ICB Network(ICBX) ke AMD
1 ICB Network(ICBX) ke MAD
1 ICB Network(ICBX) ke MXN
1 ICB Network(ICBX) ke SAR
1 ICB Network(ICBX) ke ETB
1 ICB Network(ICBX) ke KES
1 ICB Network(ICBX) ke JOD
1 ICB Network(ICBX) ke PLN
1 ICB Network(ICBX) ke RON
1 ICB Network(ICBX) ke SEK
1 ICB Network(ICBX) ke BGN
1 ICB Network(ICBX) ke HUF
1 ICB Network(ICBX) ke CZK
1 ICB Network(ICBX) ke KWD
1 ICB Network(ICBX) ke ILS
1 ICB Network(ICBX) ke BOB
1 ICB Network(ICBX) ke AZN
1 ICB Network(ICBX) ke TJS
1 ICB Network(ICBX) ke GEL
1 ICB Network(ICBX) ke AOA
1 ICB Network(ICBX) ke BHD
1 ICB Network(ICBX) ke BMD
1 ICB Network(ICBX) ke DKK
1 ICB Network(ICBX) ke HNL
1 ICB Network(ICBX) ke MUR
1 ICB Network(ICBX) ke NAD
1 ICB Network(ICBX) ke NOK
1 ICB Network(ICBX) ke NZD
1 ICB Network(ICBX) ke PAB
1 ICB Network(ICBX) ke PGK
1 ICB Network(ICBX) ke QAR
1 ICB Network(ICBX) ke RSD
1 ICB Network(ICBX) ke UZS
1 ICB Network(ICBX) ke ALL
1 ICB Network(ICBX) ke ANG
1 ICB Network(ICBX) ke AWG
1 ICB Network(ICBX) ke BBD
1 ICB Network(ICBX) ke BAM
1 ICB Network(ICBX) ke BIF
1 ICB Network(ICBX) ke BND
1 ICB Network(ICBX) ke BSD
1 ICB Network(ICBX) ke JMD
1 ICB Network(ICBX) ke KHR
1 ICB Network(ICBX) ke KMF
1 ICB Network(ICBX) ke LAK
1 ICB Network(ICBX) ke LKR
1 ICB Network(ICBX) ke MDL
1 ICB Network(ICBX) ke MGA
1 ICB Network(ICBX) ke MOP
1 ICB Network(ICBX) ke MVR
1 ICB Network(ICBX) ke MWK
1 ICB Network(ICBX) ke MZN
1 ICB Network(ICBX) ke NPR
1 ICB Network(ICBX) ke PYG
1 ICB Network(ICBX) ke RWF
1 ICB Network(ICBX) ke SBD
1 ICB Network(ICBX) ke SCR
1 ICB Network(ICBX) ke SRD
1 ICB Network(ICBX) ke SVC
1 ICB Network(ICBX) ke SZL
1 ICB Network(ICBX) ke TMT
1 ICB Network(ICBX) ke TND
1 ICB Network(ICBX) ke TTD
1 ICB Network(ICBX) ke UGX
1 ICB Network(ICBX) ke XAF
1 ICB Network(ICBX) ke XCD
1 ICB Network(ICBX) ke XOF
1 ICB Network(ICBX) ke XPF
1 ICB Network(ICBX) ke BWP
1 ICB Network(ICBX) ke BZD
1 ICB Network(ICBX) ke CVE
1 ICB Network(ICBX) ke DJF
1 ICB Network(ICBX) ke DOP
1 ICB Network(ICBX) ke DZD
1 ICB Network(ICBX) ke FJD
1 ICB Network(ICBX) ke GNF
1 ICB Network(ICBX) ke GTQ
1 ICB Network(ICBX) ke GYD
1 ICB Network(ICBX) ke ISK
Sumber Daya ICB Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ICB Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ICB Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ICB Network

Berapa nilai ICB Network (ICBX) hari ini?
Harga live ICBX dalam USD adalah 0.0001465 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ICBX ke USD saat ini?
Harga ICBX ke USD saat ini adalah $ 0.0001465. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ICB Network?
Kapitalisasi pasar ICBX adalah $ 2.83M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ICBX?
Suplai beredar ICBX adalah 19.29B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ICBX?
ICBX mencapai harga ATH sebesar 0.000884643643879396 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ICBX?
ICBX mencapai harga ATL 0.000043342386939507 USD.
Berapa volume perdagangan ICBX?
Volume perdagangan 24 jam live ICBX adalah $ 55.86K USD.
Akankah harga ICBX naik lebih tinggi tahun ini?
ICBX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ICBX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ICB Network (ICBX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

