Apa yang dimaksud dengan Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Indigo Protocol Berapa nilai Indigo Protocol (INDY) hari ini? Harga live INDY dalam USD adalah 0.5539 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga INDY ke USD saat ini? $ 0.5539 . Cobalah Harga INDY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Indigo Protocol? Kapitalisasi pasar INDY adalah $ 8.89M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar INDY? Suplai beredar INDY adalah 16.05M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) INDY? INDY mencapai harga ATH sebesar 4.578412428341301 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) INDY? INDY mencapai harga ATL 0.25998980053675613 USD . Berapa volume perdagangan INDY? Volume perdagangan 24 jam live INDY adalah $ 734.90 USD . Akankah harga INDY naik lebih tinggi tahun ini? INDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

