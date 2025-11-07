BursaDEX+
Harga live Indigo Protocol hari ini adalah 0.5539 USD. Lacak informasi harga aktual INDY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga INDY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Indigo Protocol(INDY)

$0.5539
+6.68%1D
Grafik Harga Live Indigo Protocol (INDY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:40 (UTC+8)

Informasi Harga Indigo Protocol (INDY) (USD)

$ 0.5139
$ 0.62
Harga aktual Indigo Protocol (INDY) adalah $ 0.5539. Selama 24 jam terakhir, INDY diperdagangkan antara low $ 0.5139 dan high $ 0.62, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highINDY adalah $ 4.578412428341301, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.25998980053675613.

Dalam hal kinerja jangka pendek, INDY telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +6.68% selama 24 jam, dan -28.97% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Indigo Protocol (INDY)

$ 8.89M
$ 734.90
$ 19.39M
16.05M
35,000,000
35,000,000
Kapitalisasi Pasar Indigo Protocol saat ini adalah $ 8.89M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 734.90. Suplai beredar INDY adalah 16.05M, dan total suplainya sebesar 35000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.39M.

Riwayat Harga Indigo Protocol (INDY) USD

Pantau perubahan harga Indigo Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.034684+6.68%
30 Days$ -0.593-51.71%
60 Hari$ -0.7606-57.87%
90 Hari$ -0.5908-51.62%
Perubahan Harga Indigo Protocol Hari Ini

Hari ini, INDY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.034684 (+6.68%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Indigo Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.593 (-51.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Indigo Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, INDY terlihat mengalami perubahan $ -0.7606 (-57.87%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Indigo Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.5908 (-51.62%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Indigo Protocol (INDY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Indigo Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Indigo Protocol (INDY)

Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano.

Indigo Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Indigo Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa INDY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Indigo Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Indigo Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Indigo Protocol (USD)

Berapa nilai Indigo Protocol (INDY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Indigo Protocol (INDY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Indigo Protocol.

Cek prediksi harga Indigo Protocol sekarang!

Tokenomi Indigo Protocol (INDY)

Memahami tokenomi Indigo Protocol (INDY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token INDY sekarang!

Cara membeli Indigo Protocol (INDY)

Ingin mengetahui cara membeli Indigo Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Indigo Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

INDY ke Mata Uang Lokal

1 Indigo Protocol(INDY) ke VND
14,575.8785
14,575.8785
Sumber Daya Indigo Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Indigo Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Indigo Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Indigo Protocol

Berapa nilai Indigo Protocol (INDY) hari ini?
Harga live INDY dalam USD adalah 0.5539 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga INDY ke USD saat ini?
Harga INDY ke USD saat ini adalah $ 0.5539. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Indigo Protocol?
Kapitalisasi pasar INDY adalah $ 8.89M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar INDY?
Suplai beredar INDY adalah 16.05M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) INDY?
INDY mencapai harga ATH sebesar 4.578412428341301 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) INDY?
INDY mencapai harga ATL 0.25998980053675613 USD.
Berapa volume perdagangan INDY?
Volume perdagangan 24 jam live INDY adalah $ 734.90 USD.
Akankah harga INDY naik lebih tinggi tahun ini?
INDY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga INDY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:49:40 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

