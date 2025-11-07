BursaDEX+
Harga live Story hari ini adalah 3.312 USD. Lacak informasi harga aktual IP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IP

Info Harga IP

Penjelasan IP

Whitepaper IP

Situs Web Resmi IP

Tokenomi IP

Prakiraan Harga IP

Riwayat IP

Panduan Membeli IP

Konverter IP ke Mata Uang Fiat

Spot IP

Futures USDT-M IP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Story

Harga Story(IP)

Harga Live 1 IP ke USD:

$3.312
$3.312$3.312
-3.46%1D
USD
Grafik Harga Live Story (IP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:01 (UTC+8)

Informasi Harga Story (IP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3.269
$ 3.269$ 3.269
Low 24 Jam
$ 3.495
$ 3.495$ 3.495
High 24 Jam

$ 3.269
$ 3.269$ 3.269

$ 3.495
$ 3.495$ 3.495

$ 14.891916247145002
$ 14.891916247145002$ 14.891916247145002

$ 1
$ 1$ 1

-3.30%

-3.46%

-25.51%

-25.51%

Harga aktual Story (IP) adalah $ 3.312. Selama 24 jam terakhir, IP diperdagangkan antara low $ 3.269 dan high $ 3.495, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIP adalah $ 14.891916247145002, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IP telah berubah sebesar -3.30% selama 1 jam terakhir, -3.46% selama 24 jam, dan -25.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Story (IP)

No.63

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 3.37B
$ 3.37B$ 3.37B

322.82M
322.82M 322.82M

--
----

1,017,206,412
1,017,206,412 1,017,206,412

0.03%

STORY

Kapitalisasi Pasar Story saat ini adalah $ 1.07B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.12M. Suplai beredar IP adalah 322.82M, dan total suplainya sebesar 1017206412. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.37B.

Riwayat Harga Story (IP) USD

Pantau perubahan harga Story untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.1187-3.46%
30 Days$ -6.169-65.07%
60 Hari$ -5.454-62.22%
90 Hari$ -3.104-48.38%
Perubahan Harga Story Hari Ini

Hari ini, IP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.1187 (-3.46%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Story 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -6.169 (-65.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Story 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IP terlihat mengalami perubahan $ -5.454 (-62.22%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Story 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -3.104 (-48.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Story (IP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Story sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Story (IP)

Story Network is a purpose-built layer 1 blockchain achieving the best of EVM and Cosmos SDK. It is 100% EVM-compatible alongside deep execution layer optimizations. This supports graph data structures, purpose-built for handling complex data structures like IP quickly and cost-efficiently. It does this by: using precompiled primitives to traverse complex data structures like IP graphs within seconds at marginal costs a high throughput consensus layer based to ensure fast finality and cheap transactions. Story’s "Proof-of-Creativity" Protocol is a smart contract protocol natively deployed on Story Network and allows any creator to onramp IP to Story. Creators can register their IP as “IP Assets” on the protocol. IP Assets (IPA) are the foundational programmable IP metadata on the protocol.

Story tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Story Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Story di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Story dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Story (USD)

Berapa nilai Story (IP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Story (IP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Story.

Cek prediksi harga Story sekarang!

Tokenomi Story (IP)

Memahami tokenomi Story (IP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IP sekarang!

Cara membeli Story (IP)

Ingin mengetahui cara membeli Story? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Story di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IP ke Mata Uang Lokal

1 Story(IP) ke VND
87,155.28
1 Story(IP) ke AUD
A$5.10048
1 Story(IP) ke GBP
2.51712
1 Story(IP) ke EUR
2.84832
1 Story(IP) ke USD
$3.312
1 Story(IP) ke MYR
RM13.81104
1 Story(IP) ke TRY
139.7664
1 Story(IP) ke JPY
¥506.736
1 Story(IP) ke ARS
ARS$4,806.93744
1 Story(IP) ke RUB
269.1
1 Story(IP) ke INR
293.67504
1 Story(IP) ke IDR
Rp55,199.97792
1 Story(IP) ke PHP
195.47424
1 Story(IP) ke EGP
￡E.156.62448
1 Story(IP) ke BRL
R$17.7192
1 Story(IP) ke CAD
C$4.66992
1 Story(IP) ke BDT
404.09712
1 Story(IP) ke NGN
4,765.43808
1 Story(IP) ke COP
$12,689.62992
1 Story(IP) ke ZAR
R.57.52944
1 Story(IP) ke UAH
139.30272
1 Story(IP) ke TZS
T.Sh.8,137.584
1 Story(IP) ke VES
Bs751.824
1 Story(IP) ke CLP
$3,123.216
1 Story(IP) ke PKR
Rs936.10368
1 Story(IP) ke KZT
1,742.21136
1 Story(IP) ke THB
฿107.24256
1 Story(IP) ke TWD
NT$102.60576
1 Story(IP) ke AED
د.إ12.15504
1 Story(IP) ke CHF
Fr2.6496
1 Story(IP) ke HKD
HK$25.73424
1 Story(IP) ke AMD
֏1,266.5088
1 Story(IP) ke MAD
.د.م30.8016
1 Story(IP) ke MXN
$61.53696
1 Story(IP) ke SAR
ريال12.42
1 Story(IP) ke ETB
Br509.68368
1 Story(IP) ke KES
KSh427.71168
1 Story(IP) ke JOD
د.أ2.348208
1 Story(IP) ke PLN
12.18816
1 Story(IP) ke RON
лв14.5728
1 Story(IP) ke SEK
kr31.69584
1 Story(IP) ke BGN
лв5.59728
1 Story(IP) ke HUF
Ft1,108.79136
1 Story(IP) ke CZK
69.85008
1 Story(IP) ke KWD
د.ك1.013472
1 Story(IP) ke ILS
10.83024
1 Story(IP) ke BOB
Bs22.8528
1 Story(IP) ke AZN
5.6304
1 Story(IP) ke TJS
SM30.53664
1 Story(IP) ke GEL
8.97552
1 Story(IP) ke AOA
Kz3,035.74608
1 Story(IP) ke BHD
.د.ب1.248624
1 Story(IP) ke BMD
$3.312
1 Story(IP) ke DKK
kr21.42864
1 Story(IP) ke HNL
L87.23808
1 Story(IP) ke MUR
152.15328
1 Story(IP) ke NAD
$57.52944
1 Story(IP) ke NOK
kr33.74928
1 Story(IP) ke NZD
$5.86224
1 Story(IP) ke PAB
B/.3.312
1 Story(IP) ke PGK
K13.9104
1 Story(IP) ke QAR
ر.ق12.05568
1 Story(IP) ke RSD
дин.336.39984
1 Story(IP) ke UZS
soʻm39,903.60528
1 Story(IP) ke ALL
L277.7112
1 Story(IP) ke ANG
ƒ5.92848
1 Story(IP) ke AWG
ƒ5.9616
1 Story(IP) ke BBD
$6.624
1 Story(IP) ke BAM
KM5.59728
1 Story(IP) ke BIF
Fr9,767.088
1 Story(IP) ke BND
$4.3056
1 Story(IP) ke BSD
$3.312
1 Story(IP) ke JMD
$531.0792
1 Story(IP) ke KHR
13,301.19072
1 Story(IP) ke KMF
Fr1,391.04
1 Story(IP) ke LAK
71,999.99856
1 Story(IP) ke LKR
රු1,009.72944
1 Story(IP) ke MDL
L56.304
1 Story(IP) ke MGA
Ar14,918.904
1 Story(IP) ke MOP
P26.496
1 Story(IP) ke MVR
51.0048
1 Story(IP) ke MWK
MK5,749.99632
1 Story(IP) ke MZN
MT211.8024
1 Story(IP) ke NPR
रु469.3104
1 Story(IP) ke PYG
23,488.704
1 Story(IP) ke RWF
Fr4,805.712
1 Story(IP) ke SBD
$27.25776
1 Story(IP) ke SCR
46.368
1 Story(IP) ke SRD
$127.512
1 Story(IP) ke SVC
$28.94688
1 Story(IP) ke SZL
L57.49632
1 Story(IP) ke TMT
m11.592
1 Story(IP) ke TND
د.ت9.800208
1 Story(IP) ke TTD
$22.42224
1 Story(IP) ke UGX
Sh11,578.752
1 Story(IP) ke XAF
Fr1,881.216
1 Story(IP) ke XCD
$8.9424
1 Story(IP) ke XOF
Fr1,881.216
1 Story(IP) ke XPF
Fr341.136
1 Story(IP) ke BWP
P44.5464
1 Story(IP) ke BZD
$6.65712
1 Story(IP) ke CVE
$317.42208
1 Story(IP) ke DJF
Fr586.224
1 Story(IP) ke DOP
$212.99472
1 Story(IP) ke DZD
د.ج432.14976
1 Story(IP) ke FJD
$7.55136
1 Story(IP) ke GNF
Fr28,797.84
1 Story(IP) ke GTQ
Q25.36992
1 Story(IP) ke GYD
$692.73792
1 Story(IP) ke ISK
kr417.312

Sumber Daya Story

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Story, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Story
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Story

Berapa nilai Story (IP) hari ini?
Harga live IP dalam USD adalah 3.312 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IP ke USD saat ini?
Harga IP ke USD saat ini adalah $ 3.312. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Story?
Kapitalisasi pasar IP adalah $ 1.07B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IP?
Suplai beredar IP adalah 322.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IP?
IP mencapai harga ATH sebesar 14.891916247145002 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IP?
IP mencapai harga ATL 1 USD.
Berapa volume perdagangan IP?
Volume perdagangan 24 jam live IP adalah $ 1.12M USD.
Akankah harga IP naik lebih tinggi tahun ini?
IP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:01 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

