Harga live Iron Fish hari ini adalah 0.2173 USD. Lacak informasi harga aktual IRON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IRON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 IRON ke USD:

$0.2173
$0.2173
+0.55%1D
USD
Grafik Harga Live Iron Fish (IRON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:53 (UTC+8)

Informasi Harga Iron Fish (IRON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2101
$ 0.2101
Low 24 Jam
$ 0.2557
$ 0.2557
High 24 Jam

$ 0.2101
$ 0.2101

$ 0.2557
$ 0.2557

$ 7.636939574734836
$ 7.636939574734836

$ 0.07877187701738696
$ 0.07877187701738696

+0.09%

+0.55%

-16.40%

-16.40%

Harga aktual Iron Fish (IRON) adalah $ 0.2173. Selama 24 jam terakhir, IRON diperdagangkan antara low $ 0.2101 dan high $ 0.2557, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIRON adalah $ 7.636939574734836, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.07877187701738696.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IRON telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.55% selama 24 jam, dan -16.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Iron Fish (IRON)

No.4034

$ 0.00
$ 0.00

$ 106.19K
$ 106.19K

$ 14.74M
$ 14.74M

0.00
0.00

67,826,675
67,826,675

IRON

Kapitalisasi Pasar Iron Fish saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 106.19K. Suplai beredar IRON adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 67826675. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.74M.

Riwayat Harga Iron Fish (IRON) USD

Pantau perubahan harga Iron Fish untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001189+0.55%
30 Days$ +0.0465+27.22%
60 Hari$ +0.0446+25.82%
90 Hari$ +0.025+13.00%
Perubahan Harga Iron Fish Hari Ini

Hari ini, IRON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001189 (+0.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Iron Fish 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0465 (+27.22%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Iron Fish 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IRON terlihat mengalami perubahan $ +0.0446 (+25.82%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Iron Fish 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.025 (+13.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Iron Fish (IRON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Iron Fish sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Iron Fish (IRON)

Iron Fish is building the encryption layer for crypto. It is a brand new Layer-1, Proof of Work chain where every transaction is encrypted, protecting sensitive user information with zero-knowledge proofs (ZKPs) for validation. Their goal is for Iron Fish to be the privacy layer for all crypto, letting assets from other chains be transferred over to Iron Fish to gain the benefit of privacy.

Iron Fish tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Iron Fish Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IRON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Iron Fish di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Iron Fish dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Iron Fish (USD)

Berapa nilai Iron Fish (IRON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Iron Fish (IRON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Iron Fish.

Cek prediksi harga Iron Fish sekarang!

Tokenomi Iron Fish (IRON)

Memahami tokenomi Iron Fish (IRON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IRON sekarang!

Cara membeli Iron Fish (IRON)

Ingin mengetahui cara membeli Iron Fish? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Iron Fish di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IRON ke Mata Uang Lokal

1 Iron Fish(IRON) ke VND
5,718.2495
1 Iron Fish(IRON) ke AUD
A$0.334642
1 Iron Fish(IRON) ke GBP
0.165148
1 Iron Fish(IRON) ke EUR
0.186878
1 Iron Fish(IRON) ke USD
$0.2173
1 Iron Fish(IRON) ke MYR
RM0.908314
1 Iron Fish(IRON) ke TRY
9.167887
1 Iron Fish(IRON) ke JPY
¥33.0296
1 Iron Fish(IRON) ke ARS
ARS$315.382701
1 Iron Fish(IRON) ke RUB
17.653452
1 Iron Fish(IRON) ke INR
19.267991
1 Iron Fish(IRON) ke IDR
Rp3,621.665218
1 Iron Fish(IRON) ke PHP
12.825046
1 Iron Fish(IRON) ke EGP
￡E.10.27829
1 Iron Fish(IRON) ke BRL
R$1.162555
1 Iron Fish(IRON) ke CAD
C$0.306393
1 Iron Fish(IRON) ke BDT
26.512773
1 Iron Fish(IRON) ke NGN
312.659932
1 Iron Fish(IRON) ke COP
$832.565393
1 Iron Fish(IRON) ke ZAR
R.3.774501
1 Iron Fish(IRON) ke UAH
9.139638
1 Iron Fish(IRON) ke TZS
T.Sh.533.9061
1 Iron Fish(IRON) ke VES
Bs49.3271
1 Iron Fish(IRON) ke CLP
$204.9139
1 Iron Fish(IRON) ke PKR
Rs61.417672
1 Iron Fish(IRON) ke KZT
114.306319
1 Iron Fish(IRON) ke THB
฿7.04052
1 Iron Fish(IRON) ke TWD
NT$6.734127
1 Iron Fish(IRON) ke AED
د.إ0.797491
1 Iron Fish(IRON) ke CHF
Fr0.17384
1 Iron Fish(IRON) ke HKD
HK$1.688421
1 Iron Fish(IRON) ke AMD
֏83.09552
1 Iron Fish(IRON) ke MAD
.د.م2.02089
1 Iron Fish(IRON) ke MXN
$4.035261
1 Iron Fish(IRON) ke SAR
ريال0.814875
1 Iron Fish(IRON) ke ETB
Br33.440297
1 Iron Fish(IRON) ke KES
KSh28.066468
1 Iron Fish(IRON) ke JOD
د.أ0.1540657
1 Iron Fish(IRON) ke PLN
0.797491
1 Iron Fish(IRON) ke RON
лв0.95612
1 Iron Fish(IRON) ke SEK
kr2.079561
1 Iron Fish(IRON) ke BGN
лв0.367237
1 Iron Fish(IRON) ke HUF
Ft72.649909
1 Iron Fish(IRON) ke CZK
4.576338
1 Iron Fish(IRON) ke KWD
د.ك0.0664938
1 Iron Fish(IRON) ke ILS
0.710571
1 Iron Fish(IRON) ke BOB
Bs1.49937
1 Iron Fish(IRON) ke AZN
0.36941
1 Iron Fish(IRON) ke TJS
SM2.003506
1 Iron Fish(IRON) ke GEL
0.588883
1 Iron Fish(IRON) ke AOA
Kz199.175007
1 Iron Fish(IRON) ke BHD
.د.ب0.0817048
1 Iron Fish(IRON) ke BMD
$0.2173
1 Iron Fish(IRON) ke DKK
kr1.403758
1 Iron Fish(IRON) ke HNL
L5.723682
1 Iron Fish(IRON) ke MUR
9.9958
1 Iron Fish(IRON) ke NAD
$3.774501
1 Iron Fish(IRON) ke NOK
kr2.214287
1 Iron Fish(IRON) ke NZD
$0.384621
1 Iron Fish(IRON) ke PAB
B/.0.2173
1 Iron Fish(IRON) ke PGK
K0.91266
1 Iron Fish(IRON) ke QAR
ر.ق0.790972
1 Iron Fish(IRON) ke RSD
дин.22.049431
1 Iron Fish(IRON) ke UZS
soʻm2,618.071687
1 Iron Fish(IRON) ke ALL
L18.220605
1 Iron Fish(IRON) ke ANG
ƒ0.388967
1 Iron Fish(IRON) ke AWG
ƒ0.39114
1 Iron Fish(IRON) ke BBD
$0.4346
1 Iron Fish(IRON) ke BAM
KM0.367237
1 Iron Fish(IRON) ke BIF
Fr640.8177
1 Iron Fish(IRON) ke BND
$0.28249
1 Iron Fish(IRON) ke BSD
$0.2173
1 Iron Fish(IRON) ke JMD
$34.844055
1 Iron Fish(IRON) ke KHR
872.689838
1 Iron Fish(IRON) ke KMF
Fr91.266
1 Iron Fish(IRON) ke LAK
4,723.912949
1 Iron Fish(IRON) ke LKR
රු66.248251
1 Iron Fish(IRON) ke MDL
L3.6941
1 Iron Fish(IRON) ke MGA
Ar978.82785
1 Iron Fish(IRON) ke MOP
P1.7384
1 Iron Fish(IRON) ke MVR
3.34642
1 Iron Fish(IRON) ke MWK
MK377.256703
1 Iron Fish(IRON) ke MZN
MT13.896335
1 Iron Fish(IRON) ke NPR
रु30.79141
1 Iron Fish(IRON) ke PYG
1,541.0916
1 Iron Fish(IRON) ke RWF
Fr315.3023
1 Iron Fish(IRON) ke SBD
$1.788379
1 Iron Fish(IRON) ke SCR
3.270365
1 Iron Fish(IRON) ke SRD
$8.36605
1 Iron Fish(IRON) ke SVC
$1.899202
1 Iron Fish(IRON) ke SZL
L3.772328
1 Iron Fish(IRON) ke TMT
m0.76055
1 Iron Fish(IRON) ke TND
د.ت0.6429907
1 Iron Fish(IRON) ke TTD
$1.471121
1 Iron Fish(IRON) ke UGX
Sh759.6808
1 Iron Fish(IRON) ke XAF
Fr123.2091
1 Iron Fish(IRON) ke XCD
$0.58671
1 Iron Fish(IRON) ke XOF
Fr123.2091
1 Iron Fish(IRON) ke XPF
Fr22.3819
1 Iron Fish(IRON) ke BWP
P2.922685
1 Iron Fish(IRON) ke BZD
$0.436773
1 Iron Fish(IRON) ke CVE
$20.826032
1 Iron Fish(IRON) ke DJF
Fr38.4621
1 Iron Fish(IRON) ke DOP
$13.974563
1 Iron Fish(IRON) ke DZD
د.ج28.370688
1 Iron Fish(IRON) ke FJD
$0.495444
1 Iron Fish(IRON) ke GNF
Fr1,889.4235
1 Iron Fish(IRON) ke GTQ
Q1.664518
1 Iron Fish(IRON) ke GYD
$45.450468
1 Iron Fish(IRON) ke ISK
kr27.3798

Sumber Daya Iron Fish

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Iron Fish, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Iron Fish
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Iron Fish

Berapa nilai Iron Fish (IRON) hari ini?
Harga live IRON dalam USD adalah 0.2173 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IRON ke USD saat ini?
Harga IRON ke USD saat ini adalah $ 0.2173. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Iron Fish?
Kapitalisasi pasar IRON adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IRON?
Suplai beredar IRON adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IRON?
IRON mencapai harga ATH sebesar 7.636939574734836 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IRON?
IRON mencapai harga ATL 0.07877187701738696 USD.
Berapa volume perdagangan IRON?
Volume perdagangan 24 jam live IRON adalah $ 106.19K USD.
Akankah harga IRON naik lebih tinggi tahun ini?
IRON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IRON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:34:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Iron Fish (IRON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator IRON ke USD

Jumlah

IRON
IRON
USD
USD

1 IRON = 0.2173 USD

Perdagangkan IRON

IRON/USDT
$0.2173
$0.2173
-0.54%

