Apa yang dimaksud dengan Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Prediksi Harga Ithaca Protocol (USD)

Berapa nilai Ithaca Protocol (ITHACA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ithaca Protocol (ITHACA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ithaca Protocol.

Tokenomi Ithaca Protocol (ITHACA)

Memahami tokenomi Ithaca Protocol (ITHACA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ITHACA sekarang!

Cara membeli Ithaca Protocol (ITHACA)

ITHACA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ithaca Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ithaca Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai Ithaca Protocol (ITHACA) hari ini? Harga live ITHACA dalam USD adalah 0.006517 USD . Berapa harga ITHACA ke USD saat ini? $ 0.006517 . Berapa kapitalisasi pasar Ithaca Protocol? Kapitalisasi pasar ITHACA adalah $ 519.97K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar ITHACA? Suplai beredar ITHACA adalah 79.79M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ITHACA? ITHACA mencapai harga ATH sebesar 0.18434736365349902 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ITHACA? ITHACA mencapai harga ATL 0.004934531351990261 USD . Berapa volume perdagangan ITHACA? Volume perdagangan 24 jam live ITHACA adalah $ 36.45K USD .

