Harga live Ithaca Protocol hari ini adalah 0.006517 USD. Lacak informasi harga aktual ITHACA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ITHACA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Ithaca Protocol(ITHACA)

Harga Live 1 ITHACA ke USD:

$0.006517
-0.36%1D
USD
Grafik Harga Live Ithaca Protocol (ITHACA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:33 (UTC+8)

Informasi Harga Ithaca Protocol (ITHACA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006491
Low 24 Jam
$ 0.006848
High 24 Jam

$ 0.006491
$ 0.006848
$ 0.18434736365349902
$ 0.004934531351990261
-0.05%

-0.36%

-16.06%

-16.06%

Harga aktual Ithaca Protocol (ITHACA) adalah $ 0.006517. Selama 24 jam terakhir, ITHACA diperdagangkan antara low $ 0.006491 dan high $ 0.006848, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highITHACA adalah $ 0.18434736365349902, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004934531351990261.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ITHACA telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, -0.36% selama 24 jam, dan -16.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ithaca Protocol (ITHACA)

No.2436

$ 519.97K
$ 36.45K
$ 6.52M
79.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
7.97%

BSC

Kapitalisasi Pasar Ithaca Protocol saat ini adalah $ 519.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 36.45K. Suplai beredar ITHACA adalah 79.79M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.52M.

Riwayat Harga Ithaca Protocol (ITHACA) USD

Pantau perubahan harga Ithaca Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00002355-0.36%
30 Days$ -0.000645-9.01%
60 Hari$ -0.000871-11.79%
90 Hari$ -0.000275-4.05%
Perubahan Harga Ithaca Protocol Hari Ini

Hari ini, ITHACA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00002355 (-0.36%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ithaca Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000645 (-9.01%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ithaca Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ITHACA terlihat mengalami perubahan $ -0.000871 (-11.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ithaca Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000275 (-4.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ithaca Protocol (ITHACA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ithaca Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ithaca Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ITHACA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ithaca Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ithaca Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ithaca Protocol (USD)

Berapa nilai Ithaca Protocol (ITHACA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ithaca Protocol (ITHACA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ithaca Protocol.

Cek prediksi harga Ithaca Protocol sekarang!

Tokenomi Ithaca Protocol (ITHACA)

Memahami tokenomi Ithaca Protocol (ITHACA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ITHACA sekarang!

Cara membeli Ithaca Protocol (ITHACA)

Ingin mengetahui cara membeli Ithaca Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ithaca Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ITHACA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ithaca Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ithaca Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ithaca Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ithaca Protocol

Berapa nilai Ithaca Protocol (ITHACA) hari ini?
Harga live ITHACA dalam USD adalah 0.006517 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ITHACA ke USD saat ini?
Harga ITHACA ke USD saat ini adalah $ 0.006517. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ithaca Protocol?
Kapitalisasi pasar ITHACA adalah $ 519.97K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ITHACA?
Suplai beredar ITHACA adalah 79.79M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ITHACA?
ITHACA mencapai harga ATH sebesar 0.18434736365349902 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ITHACA?
ITHACA mencapai harga ATL 0.004934531351990261 USD.
Berapa volume perdagangan ITHACA?
Volume perdagangan 24 jam live ITHACA adalah $ 36.45K USD.
Akankah harga ITHACA naik lebih tinggi tahun ini?
ITHACA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ITHACA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:41:33 (UTC+8)

Penafian

