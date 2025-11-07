BursaDEX+
Harga live JDcom hari ini adalah 32 USD. Lacak informasi harga aktual JDON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JDON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang JDON

Info Harga JDON

Penjelasan JDON

Situs Web Resmi JDON

Tokenomi JDON

Prakiraan Harga JDON

Riwayat JDON

Panduan Membeli JDON

Konverter JDON ke Mata Uang Fiat

Spot JDON

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo JDcom

Harga JDcom(JDON)

Harga Live 1 JDON ke USD:

$31.98
$31.98
+0.72%1D
USD
Grafik Harga Live JDcom (JDON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:14 (UTC+8)

Informasi Harga JDcom (JDON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 31.75
$ 31.75
Low 24 Jam
$ 32.71
$ 32.71
High 24 Jam

$ 31.75
$ 31.75

$ 32.71
$ 32.71

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216

-0.25%

+0.72%

-4.62%

-4.62%

Harga aktual JDcom (JDON) adalah $ 32. Selama 24 jam terakhir, JDON diperdagangkan antara low $ 31.75 dan high $ 32.71, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJDON adalah $ 36.90868486875765, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 30.590269632126216.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JDON telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, +0.72% selama 24 jam, dan -4.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JDcom (JDON)

No.2138

$ 962.52K
$ 962.52K

$ 60.53K
$ 60.53K

$ 962.52K
$ 962.52K

30.08K
30.08K

30,078.77568845
30,078.77568845

ETH

Kapitalisasi Pasar JDcom saat ini adalah $ 962.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.53K. Suplai beredar JDON adalah 30.08K, dan total suplainya sebesar 30078.77568845. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 962.52K.

Riwayat Harga JDcom (JDON) USD

Pantau perubahan harga JDcom untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.2286+0.72%
30 Days$ -2.91-8.34%
60 Hari$ +12+60.00%
90 Hari$ +12+60.00%
Perubahan Harga JDcom Hari Ini

Hari ini, JDON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.2286 (+0.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JDcom 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -2.91 (-8.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JDcom 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JDON terlihat mengalami perubahan $ +12 (+60.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JDcom 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +12 (+60.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JDcom (JDON)?

Lihat halaman Riwayat Harga JDcom sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JDcom (JDON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

JDcom tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JDcom Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JDON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JDcom di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JDcom dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JDcom (USD)

Berapa nilai JDcom (JDON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JDcom (JDON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JDcom.

Cek prediksi harga JDcom sekarang!

Tokenomi JDcom (JDON)

Memahami tokenomi JDcom (JDON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JDON sekarang!

Cara membeli JDcom (JDON)

Ingin mengetahui cara membeli JDcom? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JDcom di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JDON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya JDcom

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JDcom, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi JDcom
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JDcom

Berapa nilai JDcom (JDON) hari ini?
Harga live JDON dalam USD adalah 32 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JDON ke USD saat ini?
Harga JDON ke USD saat ini adalah $ 32. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JDcom?
Kapitalisasi pasar JDON adalah $ 962.52K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JDON?
Suplai beredar JDON adalah 30.08K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JDON?
JDON mencapai harga ATH sebesar 36.90868486875765 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JDON?
JDON mencapai harga ATL 30.590269632126216 USD.
Berapa volume perdagangan JDON?
Volume perdagangan 24 jam live JDON adalah $ 60.53K USD.
Akankah harga JDON naik lebih tinggi tahun ini?
JDON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JDON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator JDON ke USD

Jumlah

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 32 USD

Perdagangkan JDON

JDON/USDT
$31.98
$31.98
+0.66%

$101,187.93

$3,332.26

$156.83

$1.0004

$1.1061

$101,187.93

$3,332.26

$156.83

$2.2168

$1.0154

