Harga live JOE hari ini adalah 0.09723 USD. Lacak informasi harga aktual JOE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga JOE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga JOE(JOE)

Harga Live 1 JOE ke USD:

$0.09723
+2.66%1D
USD
Grafik Harga Live JOE (JOE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:47 (UTC+8)

Informasi Harga JOE (JOE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.09347
Low 24 Jam
$ 0.0996
High 24 Jam

$ 0.09347
$ 0.0996
$ 5.023656309431687
$ 0.0630490003444716
-1.10%

+2.66%

-10.72%

-10.72%

Harga aktual JOE (JOE) adalah $ 0.09723. Selama 24 jam terakhir, JOE diperdagangkan antara low $ 0.09347 dan high $ 0.0996, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highJOE adalah $ 5.023656309431687, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0630490003444716.

Dalam hal kinerja jangka pendek, JOE telah berubah sebesar -1.10% selama 1 jam terakhir, +2.66% selama 24 jam, dan -10.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar JOE (JOE)

No.555

$ 38.79M
$ 111.94K
$ 48.62M
398.98M
500,000,000
464,573,155
79.79%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar JOE saat ini adalah $ 38.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 111.94K. Suplai beredar JOE adalah 398.98M, dan total suplainya sebesar 464573155. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.62M.

Riwayat Harga JOE (JOE) USD

Pantau perubahan harga JOE untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0025193+2.66%
30 Days$ -0.06107-38.58%
60 Hari$ -0.06187-38.89%
90 Hari$ -0.06407-39.73%
Perubahan Harga JOE Hari Ini

Hari ini, JOE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0025193 (+2.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga JOE 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.06107 (-38.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga JOE 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, JOE terlihat mengalami perubahan $ -0.06187 (-38.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga JOE 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.06407 (-39.73%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari JOE (JOE)?

Lihat halaman Riwayat Harga JOE sekarang.

Apa yang dimaksud dengan JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JOE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa JOE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang JOE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JOE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JOE (USD)

Berapa nilai JOE (JOE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JOE (JOE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOE.

Cek prediksi harga JOE sekarang!

Tokenomi JOE (JOE)

Memahami tokenomi JOE (JOE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JOE sekarang!

Cara membeli JOE (JOE)

Ingin mengetahui cara membeli JOE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JOE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JOE ke Mata Uang Lokal

1 JOE(JOE) ke VND
2,558.60745
1 JOE(JOE) ke AUD
A$0.1497342
1 JOE(JOE) ke GBP
0.0738948
1 JOE(JOE) ke EUR
0.0836178
1 JOE(JOE) ke USD
$0.09723
1 JOE(JOE) ke MYR
RM0.4054491
1 JOE(JOE) ke TRY
4.103106
1 JOE(JOE) ke JPY
¥14.87619
1 JOE(JOE) ke ARS
ARS$141.1167051
1 JOE(JOE) ke RUB
7.8999375
1 JOE(JOE) ke INR
8.6213841
1 JOE(JOE) ke IDR
Rp1,620.4993518
1 JOE(JOE) ke PHP
5.7385146
1 JOE(JOE) ke EGP
￡E.4.5980067
1 JOE(JOE) ke BRL
R$0.5201805
1 JOE(JOE) ke CAD
C$0.1370943
1 JOE(JOE) ke BDT
11.8630323
1 JOE(JOE) ke NGN
139.8984132
1 JOE(JOE) ke COP
$372.5279943
1 JOE(JOE) ke ZAR
R.1.6888851
1 JOE(JOE) ke UAH
4.0894938
1 JOE(JOE) ke TZS
T.Sh.238.89411
1 JOE(JOE) ke VES
Bs22.07121
1 JOE(JOE) ke CLP
$91.68789
1 JOE(JOE) ke PKR
Rs27.4810872
1 JOE(JOE) ke KZT
51.1458969
1 JOE(JOE) ke THB
฿3.1483074
1 JOE(JOE) ke TWD
NT$3.0121854
1 JOE(JOE) ke AED
د.إ0.3568341
1 JOE(JOE) ke CHF
Fr0.077784
1 JOE(JOE) ke HKD
HK$0.7554771
1 JOE(JOE) ke AMD
֏37.180752
1 JOE(JOE) ke MAD
.د.م0.904239
1 JOE(JOE) ke MXN
$1.8065334
1 JOE(JOE) ke SAR
ريال0.3646125
1 JOE(JOE) ke ETB
Br14.9627247
1 JOE(JOE) ke KES
KSh12.5562822
1 JOE(JOE) ke JOD
د.أ0.06893607
1 JOE(JOE) ke PLN
0.3578064
1 JOE(JOE) ke RON
лв0.427812
1 JOE(JOE) ke SEK
kr0.9304911
1 JOE(JOE) ke BGN
лв0.1643187
1 JOE(JOE) ke HUF
Ft32.5506594
1 JOE(JOE) ke CZK
2.0505807
1 JOE(JOE) ke KWD
د.ك0.02975238
1 JOE(JOE) ke ILS
0.3179421
1 JOE(JOE) ke BOB
Bs0.670887
1 JOE(JOE) ke AZN
0.165291
1 JOE(JOE) ke TJS
SM0.8964606
1 JOE(JOE) ke GEL
0.2634933
1 JOE(JOE) ke AOA
Kz89.1200457
1 JOE(JOE) ke BHD
.د.ب0.03665571
1 JOE(JOE) ke BMD
$0.09723
1 JOE(JOE) ke DKK
kr0.6290781
1 JOE(JOE) ke HNL
L2.5610382
1 JOE(JOE) ke MUR
4.4667462
1 JOE(JOE) ke NAD
$1.6888851
1 JOE(JOE) ke NOK
kr0.9907737
1 JOE(JOE) ke NZD
$0.1720971
1 JOE(JOE) ke PAB
B/.0.09723
1 JOE(JOE) ke PGK
K0.408366
1 JOE(JOE) ke QAR
ر.ق0.3539172
1 JOE(JOE) ke RSD
дин.9.8756511
1 JOE(JOE) ke UZS
soʻm1,171.4455137
1 JOE(JOE) ke ALL
L8.1527355
1 JOE(JOE) ke ANG
ƒ0.1740417
1 JOE(JOE) ke AWG
ƒ0.175014
1 JOE(JOE) ke BBD
$0.19446
1 JOE(JOE) ke BAM
KM0.1643187
1 JOE(JOE) ke BIF
Fr286.73127
1 JOE(JOE) ke BND
$0.126399
1 JOE(JOE) ke BSD
$0.09723
1 JOE(JOE) ke JMD
$15.5908305
1 JOE(JOE) ke KHR
390.4815138
1 JOE(JOE) ke KMF
Fr40.8366
1 JOE(JOE) ke LAK
2,113.6956099
1 JOE(JOE) ke LKR
රු29.6425101
1 JOE(JOE) ke MDL
L1.65291
1 JOE(JOE) ke MGA
Ar437.972535
1 JOE(JOE) ke MOP
P0.77784
1 JOE(JOE) ke MVR
1.497342
1 JOE(JOE) ke MWK
MK168.8019753
1 JOE(JOE) ke MZN
MT6.2178585
1 JOE(JOE) ke NPR
रु13.777491
1 JOE(JOE) ke PYG
689.55516
1 JOE(JOE) ke RWF
Fr141.08073
1 JOE(JOE) ke SBD
$0.8002029
1 JOE(JOE) ke SCR
1.36122
1 JOE(JOE) ke SRD
$3.743355
1 JOE(JOE) ke SVC
$0.8497902
1 JOE(JOE) ke SZL
L1.6879128
1 JOE(JOE) ke TMT
m0.340305
1 JOE(JOE) ke TND
د.ت0.28770357
1 JOE(JOE) ke TTD
$0.6582471
1 JOE(JOE) ke UGX
Sh339.91608
1 JOE(JOE) ke XAF
Fr55.22664
1 JOE(JOE) ke XCD
$0.262521
1 JOE(JOE) ke XOF
Fr55.22664
1 JOE(JOE) ke XPF
Fr10.01469
1 JOE(JOE) ke BWP
P1.3077435
1 JOE(JOE) ke BZD
$0.1954323
1 JOE(JOE) ke CVE
$9.3185232
1 JOE(JOE) ke DJF
Fr17.20971
1 JOE(JOE) ke DOP
$6.2528613
1 JOE(JOE) ke DZD
د.ج12.6865704
1 JOE(JOE) ke FJD
$0.2216844
1 JOE(JOE) ke GNF
Fr845.41485
1 JOE(JOE) ke GTQ
Q0.7447818
1 JOE(JOE) ke GYD
$20.3366268
1 JOE(JOE) ke ISK
kr12.25098

Sumber Daya JOE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JOE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi JOE
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JOE

Berapa nilai JOE (JOE) hari ini?
Harga live JOE dalam USD adalah 0.09723 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga JOE ke USD saat ini?
Harga JOE ke USD saat ini adalah $ 0.09723. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar JOE?
Kapitalisasi pasar JOE adalah $ 38.79M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar JOE?
Suplai beredar JOE adalah 398.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) JOE?
JOE mencapai harga ATH sebesar 5.023656309431687 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) JOE?
JOE mencapai harga ATL 0.0630490003444716 USD.
Berapa volume perdagangan JOE?
Volume perdagangan 24 jam live JOE adalah $ 111.94K USD.
Akankah harga JOE naik lebih tinggi tahun ini?
JOE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JOE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:50:47 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

