Apa yang dimaksud dengan JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi JOE Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa JOE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang JOE di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli JOE dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga JOE (USD)

Berapa nilai JOE (JOE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda JOE (JOE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk JOE.

Cek prediksi harga JOE sekarang!

Tokenomi JOE (JOE)

Memahami tokenomi JOE (JOE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token JOE sekarang!

Cara membeli JOE (JOE)

Ingin mengetahui cara membeli JOE? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli JOE di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

JOE ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya JOE

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai JOE, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang JOE Berapa nilai JOE (JOE) hari ini? Harga live JOE dalam USD adalah 0.09723 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga JOE ke USD saat ini? $ 0.09723 . Cobalah Harga JOE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar JOE? Kapitalisasi pasar JOE adalah $ 38.79M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar JOE? Suplai beredar JOE adalah 398.98M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) JOE? JOE mencapai harga ATH sebesar 5.023656309431687 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) JOE? JOE mencapai harga ATL 0.0630490003444716 USD . Berapa volume perdagangan JOE? Volume perdagangan 24 jam live JOE adalah $ 111.94K USD . Akankah harga JOE naik lebih tinggi tahun ini? JOE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga JOE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting JOE (JOE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi